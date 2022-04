Hải quan tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối với mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đối với nhiệm vụ thu NSNN năm 2022, ngành Hải quan tiếp tục triển khai Chỉ thị số 439/CT-TCHQ ngày 11/02/2022 về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2022.

Xây dựng các kịch bản thu NSNN năm 2022 theo các phương án giá dầu thô; chuẩn bị xây dựng dự toán thu NSNN năm 2023 và giai đoạn 2023-2026.

Theo đó sẽ xây dựng chính sách thuế như: Rà soát và tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường công tác miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. Hoàn thiện báo cáo, đánh giá sơ kết việc triển khai hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử. Triển khai thực hiện dịch các tài liệu HS, Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản 2022. Phối hợp xây dựng các Nghị định ban hành Biểu thuế FTAs, xây dựng các danh mục quản lý chuyên ngành theo phiên bản 2022.

Ngoài ra, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng được ngành Hải quan triển khai toàn diện.

Theo đó, đã tham mưu chỉ đạo toàn Ngành triển khai các chỉ đạo, kế hoạch, chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan giúp việc của Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia thực hiện công tác thường xuyên, đột xuất của Ban chỉ đạo 138/CP, Ban 61HQ... trong lĩnh vực kiểm soát hải quan.

Làm tốt công tác nghiệp vụ, tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, xác định địa bàn, tuyến trọng điểm tại địa bàn khu vực cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, khu vực cảng biển, cảng sông quốc tế, cảng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế, đường sắt liên vận quốc tế và các địa điểm khác thuộc địa bàn hoạt động hải quan; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, hành lý của hành khách xuất nhập.

Tổ chức đấu tranh, bắt giữ và xử lý đối với mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả nhãn hiệu, gian lận xuất xứ Việt Nam, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng chuyển khẩu, chuyển cảng, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, hàng vận chuyển độc lập, tăng cường và chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như: Quản lý thị trường, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương để chia sẻ thông tin, đấu tranh phát hiện, bắt giữ đối tượng và hàng hoá vi phạm… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về nguy hại của hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để mọi công dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật hải quan.

Hải Ngọc