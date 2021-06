Du lịch lên kịch bản mở cửa đón khách: Kích cầu giảm giá, tập trung khách nội tỉnh

Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu ngành du lịch, các địa phương trong tỉnh phải soát xét lại một cách căn cơ, nắm rõ cụ thể tình hình hoạt động từng doanh nghiệp, cơ sở để chuẩn bị phương án kích hoạt lại các hoạt động du lịch, phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt là gắn trách nhiệm của các địa phương, doanh nghiệp, chủ các cơ sở kinh doanh trong việc vừa khai thác du lịch trở lại, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

UBND tỉnh còn yêu cầu, sau khi có các giải pháp đón khách nội tỉnh và ngoại tỉnh, ngành du lịch cũng phải lên kế hoạch xây dựng các gói kích cầu mới và phục hồi lại những gói kích cầu từ đầu năm do đợt dịch thứ 4 nên chưa triển khai được. Bên cạnh đó, cũng có những giải pháp quảng bá phù hợp đến những thị trường khách mà du lịch Huế có khả năng thu hút cao trong thời gian đến.

“Toàn tỉnh đang tập trung các giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; trong đó, ngành du lịch đóng góp vai trò quan trọng. Dù vậy trong mọi giải pháp phục hồi, kích cầu du lịch sắp đến, yếu tố an toàn phải được đặt lên đầu tiên. Trên tinh thần đó, các doanh nghiệp cũng cần có sự chủ động, cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước chuẩn bị tốt nhất các phương án đón và phục khách trở lại”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Đức, Tổng Giám đốc Lapochine Beach Resort cho biết, thị trường khách chính của resort là từ Hà Nội, TP Đà Nẵng và khách nội tỉnh. Tuy nhiên, những địa phương này dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, nên resort đang đẩy mạnh khai thác dòng khách nội tỉnh.

Ngoài ra, Resort cũng triển khai khá nhiều giải pháp để kích thích nhu cầu đi du lịch trở lại như ưu đãi về giá, hình thành những điểm "check in" mới, các hoạt động vui chơi thể thao trên bãi biển và dưới biển…

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, với tình hình dịch bệnh hiện nay, giải pháp quan trọng vẫn sẽ tập trung để thu hút khách nội tỉnh.

Tương tự, tại tỉnh Quảng Ninh, trước tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên địa bàn, việc mở cửa du lịch nội tỉnh hiện là bước đi đầu tiên của Quảng Ninh trong nỗ lực phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn sau những thiệt hại nặng nề, kéo dài. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, các đơn vị cũng đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đón khách trong dịp hè 2021.

Để chuẩn bị đón khách, các địa điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch đều đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách tham quan. Các kịch bản, thông điệp về phòng, chống dịch được tuyên truyền liên tục dưới nhiều hình thức cho cả khách hàng và nhân viên phục vụ.

Tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các lực lượng chức năng cũng đã sẵn sàng nhân lực và phương án đón khách trên cơ sở đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, song vẫn tạo không khí thoải mái, thân thiện đối với du khách.

Còn ở tổ hợp khu vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long, đơn vị vẫn bố trí từ 50-60% nhân viên để hướng dẫn, phục vụ du khách. Các trò chơi cũng được bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Cùng với đó, đơn vị còn áp dụng chương trình kích cầu, giảm giá ưu đãi với mức chỉ 200.000 đồng/vé đi cáp treo Nữ hoàng và Công viên nước, so với mức giá 250.000-350.000 đồng như trước kia.

Không những thế, để phục vụ nhu cầu của khách du lịch đi các tuyến đảo Vân Đồn, Cô Tô, từ ngày 12/6, tàu cao tốc 5 sao Tuần Châu Express đã hoạt động trở lại.

Trước đó, tại cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/6/2021 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành du lịch yêu cầu cần chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp để duy trì sản xuất, kinh doanh, không làm đứt gãy các chuỗi sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch, duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Bảo đảm tuân thủ giải pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc “5K + vắc xin” và tích cực ứng dụng công nghệ rộng rãi, chặt chẽ để duy trì, ổn định hoạt động du lịch, bảo đảm thích ứng với điều kiện dịch bệnh và sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh hậu Covid-19.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực như du lịch thông minh, du lịch văn hóa, du lịch mạo hiểm, du lịch ẩm thực… Đổi mới nội dung, đa dạng phương thức quảng bá, xúc tiến du lịch và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tháng 5/2021 doanh thu du lịch lữ hành chỉ đạt 387 tỷ đồng, giảm 53,5% so với tháng trước và giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 5, doanh thu của ngành này chỉ đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, giảm 48,2% so với con số cùng kỳ năm 2020.

Nguyên nhân của sự sụt giảm doanh thu du lịch lữ hành và lượt khác du lịch đến từ việc đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4. Điều này đã khiến chính sách kích cầu du lịch phải tạm dừng, tạm thời chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Thêm vào đó, việc diễn biến có diễn biến phức tạp tại một số địa phương đã khiến nhiều tỉnh thành phải thực hiện việc giãn cách xã hội, các tour du lịch và lễ hội bị hủy. Số liệu của tổng cục thống kê theo từng tỉnh thành cho thấy, doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm tại các thành phố có sự giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020: Khánh Hòa giảm 85,60%, Quảng Nam giảm 68,40%; Thừa Thiên – Huế giảm 48,80%; Thành phố Hồ Chí Minh giảm 46,70%; Bắc Ninh giảm 38,10%; Bình Định giảm 33,00%; Hà Nội giảm 29,70%; Quảng Ninh giảm 16,60%; Hải Phòng giảm 14,30%; Cần Thơ giảm 13,60%.

Hiền Anh