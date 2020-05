HH Bảo hiểm Việt Nam: Người dân ùn ùn đi mua bảo hiểm xe máy là tín hiệu tốt

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, năm 2019, DN bảo hiểm đã bồi thường bảo hiểm xe máy, ô tô ước khoảng 1.000 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Từ ngày 15/5, Cảnh sát giao thông ra quân tổng kiểm soát phương tiện khiến nhiều người đổ xô đi mua bảo hiểm xe máy bắt buộc, lượng bảo hiểm xe máy bán ra tăng đột biến.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, điều này là một tín hiệu tốt, chứng tỏ người sử dụng xe máy đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bảo hiểm khi sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại hằng ngày.

“Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật, xe máy lưu thông phải có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Chúng tôi mong rằng xu hướng này không chỉ đột biến trong một vài ngày mà sẽ đi vào cuộc sống như trường hợp đội mũ bảo hiểm bắt buộc khi sử dụng xe máy tham gia giao thông”, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho hay.

Trả lời câu hỏi đến nay đã có bao nhiêu trường hợp tham gia bảo hiểm xe máy được bảo hiểm bồi thường khi có tai nạn, tỷ lệ này chiếm bao nhiêu?

Phía Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, hiện tại chưa có số liệu thống kê về tỷ lệ người làm hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên, theo số liệu của Hiệp hội năm 2019, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (cả xe ô tô và xe máy) ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. Qua đó góp phần ổn định tài chính cho chủ xe cơ giới và người thứ ba, khắc phục kịp thời phần nào sự cố tai nạn giao thông.

Cũng theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hồ sơ bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được Nhà nước quy định rất cụ thể trong Thông tư số 22/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính. Trong đó cũng quy định cụ thể các tài liệu do doanh nghiệp bảo hiểm phối hợp thu thập và các tài liệu do chủ xe cung cấp. Các tài liệu do chủ xe cung cấp chủ yếu là các giấy tờ liên quan đến xe và người điều khiển xe cùng các chứng từ y tế, chứng từ chứng minh thiệt hại tài sản (nếu có).

Chính vì thế, Hiệp hội cho rằng thủ tục để nhận bồi thường bảo hiểm xe máy là không phức tạp. Bên cạnh đó các doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay đều có tổng đài hỗ trợ khách hàng 24/7 vì thế khách hàng sẽ được hướng dẫn rất đơn giản và dễ dàng khi không may gặp tai nạn.

Hiện nay, bên cạnh loại hình bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (theo quy định bắt buộc phải mua của Nhà nước) thì các doanh nghiệp bảo hiểm đang triển khai thêm các hình thức bảo hiểm tự nguyện như bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tự nguyện (phần vượt quá mức trách nhiệm dân sự bắt buộc của nhà nước), tự nguyện vật chất xe, bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (với mức phí 10.000đ hoặc 20.000 đồng tùy theo mức trách nhiệm bảo hiểm 5.000.000đđồng/người/vụ hoặc 10.000.000 đồng/người/vụ).

Hiệp hội cũng khuyến nghị khách hàng cần thận trọng với các quảng cáo về bảo hiểm xe máy. Tìm hiểu thông tin cụ thể, nghiên cứu kỹ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm và nội dung của giấy chứng nhận bảo hiểm được cấp để tránh bị nhầm lẫn.

Trước tình trạng doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy có dấu hiệu bán bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe xơ giới không tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cục này đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động kiểm tra, rà soát việc triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc theo quy định pháp luật hiện hành.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm tiến hành chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của chủ xe cơ giới cho chủ xe cơ giới.

Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm, tùy theo mức độ, Cục Quản lý, và Giám sát bảo hiểm sẽ xem xét, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Diệu Thùy