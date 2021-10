Diageo Việt Nam được bình chọn là “Nơi Làm Việc Tốt Nhất Châu Á” năm 2021.

Kết quả này được dựa trên mô hình đánh giá toàn diện mức độ gắn kết của nhân viên - (Total Engagement Assessment Model - TEAM), đây được xem là khảo sát đánh giá sự gắn kết của nhân viên có quy mô lớn nhất tại Châu Á với sự tham gia của 30.000 nhân viên. DVL được chấm điểm cao cho toàn bộ các tiêu chí đánh giá và trở thành một trong 115 doanh nghiệp giành được giải thưởng trong tổng số 581 các doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia Chương trình trong năm 2021.

Là một giải thưởng danh giá dành cho các công ty trên toàn Châu Á, trong những năm qua, Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á của HR Asia (Best Companies to Work for) đã quy tụ được các công ty uy tín từ nhiều lĩnh vực ngành nghề trong danh sách Fortune 500, bao gồm các công ty đa quốc gia cũng như các công ty trong nước.

Năm nay, các ứng viên từ 22 ngành nghề trên hơn 13 quốc gia đã trải qua một quá trình đánh giá đầy đủ và toàn diện trên mọi khía cạnh của môi trường làm việc, bao gồm văn hoá và đạo đức, khả năng lãnh đạo, mức độ gắn kết về mặt tinh thần của nhân viên tại nơi làm việc cũng như việc truyền động lực và tinh thần làm việc tập thể. Trong bối cảnh đại dịch ảnh hưởng toàn cầu, giải thưởng giúp các nhân viên biết được nhà tuyển dụng nào đang thực sự quan tâm và chăm lo cho đời sống nhân viên, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho các công ty tiếp tục giữ vững môi trường làm việc tốt trong giai đoạn đầy thách thức này.

Là một công ty của Anh quốc hoạt động tại Việt Nam, DVL tự hào về đội ngũ nhân lực đa dạng và năng động của mình, công ty có chủ trương xây dựng một môi trường làm việc tích cực, với chế độ đãi ngộ xứng đáng, nơi mà những ý tưởng và các ý kiến đa chiều được lắng nghe và được hiện thực hóa.

Team Building ở Hồ Tràm.

Ông Nguyễn Anh Thi, Tổng Giám Đốc Diageo Việt Nam chia sẻ: “Tại DVL, chúng tôi trân trọng sự khác biệt và những cơ hội để những nhân viên được lên tiếng và đạt được những thành tựu cá nhân cũng như trong công việc. Việc DVL đạt được điểm cao hơn mức điểm bình quân dựa trên các tiêu chí như: Văn hoá & Đạo đức, Tư duy, Cảm nhận và Hành động, đã minh chứng cho hành động của chúng tôi trong việc tạo ra môi trường làm việc bền vững và thân thiện, nơi mọi thành viên tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hiểu được vai trò của mình và tìm được ý nghĩa trong công việc. Chúng tôi cam kết đầu tư vào nguồn nhân lực của công ty, giúp họ trở thành những cá nhân xuất sắc nhất. Với sự đồng lòng của toàn bộ đội ngũ của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi, lớn mạnh và đưa Diageo và các nhãn hiệu của chúng tôi lên một tầm cao mới”.

Chính văn hoá doanh nghiệp của Diageo đã thúc đẩy chiến lược gắn kết nhân viên độc đáo của công ty trên toàn cầu. Diageo hỗ trợ tất cả nhân viên trong mọi giai đoạn của cuộc sống và sự nghiệp của họ với sáu hợp phần chính: Chế độ lương thưởng và Phúc lợi toàn diện, Sáng kiến chăm sóc đời sống sức khỏe tinh thần, Triết lý linh hoạt, Chương trình Đào tạo và Phát triển, Các chương trình Khen thưởng và Hoàn thiện cuộc sống. Các hợp phần này có tính cạnh tranh trên thị trường nhằm ghi nhận những đóng góp của nhân viên cho kết quả kinh doanh của công ty, nhấn mạnh triết lý đãi ngộ xứng đáng cho thành tích công việc để thu hút và giữ chân nhân tài.

Diageo YEP 1.

Những chính sách này được thể hiện qua các chương trình an sinh với đầy đủ các dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng biệt và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân viên và gia đình của họ: Bảo hiểm y tế hoặc Chăm sóc điều trị Covid cho nhân viên và gia đình, Bảo hiểm nhân thọ, Chương trình hỗ trợ nhân viên...

Diageo hiểu rằng mọi người đều có những hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau và tìm kiếm những điều kiện đa dạng để trở nên tốt nhất. Do đó, triết lý linh hoạt của Diageo (thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt) mang lại sự linh hoạt và tạo năng suất cho mọi người để đạt được kết quả công việc.

Tại Diageo, tài nguyên quý giá nhất chính là con người. Các chương trình đào tạo và phát triển My Learning Hub trực tuyến 24/7 của chúng tôi tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo, kỹ thuật và kinh doanh thiết yếu cần thiết để hỗ trợ khách hàng và gắn những kỹ năng đó với mục tiêu phát triển nghề nghiệp của nhân viên. Diageo trao giải thưởng thành tựu trọn đời cho những nhân viên sẵn sàng vươn lên và vượt qua các yêu cầu cơ bản của công việc với Chương trình vinh danh của Vùng: Giải thưởng Tinh thần Diageo hàng quý (SODA), Nhân viên xuất sắc của năm…

Cuối cùng, Diageo giúp nhân viên đạt được các mục tiêu trong cuộc sống cá nhân, sắp xếp mọi việc trong cuộc sống và chăm lo cho gia đình bằng Chính sách nghỉ chăm con có hưởng lương. Một chính sách được thiết lập để hỗ trợ những người làm cha mẹ trong công ty khi sinh con, nhận con nuôi, được hưởng lương tới hai mươi sáu tuần nghỉ chế độ. Giờ đây, được vinh danh là Nơi làm việc Tốt nhất tại Châu Á, DVL chắc chắn đang trên đường xây dựng một môi trường đáng mơ ước, nơi các thành viên có quyền tự do để phát triển, thành công và được trao quyền để giúp mọi người tôn vinh cuộc sống mỗi ngày, mọi nơi.

Phương Dung