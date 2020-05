Đại gia xe sang gặp khó sau Covid-19 vẫn quyết giữ giá

Quý 1/2020, doanh thu bán hàng của CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) – một trong ba doanh nghiệp kinh doanh xe ô tô thương hiệu Mercedes Benz tại Việt Nam, giảm mạnh 17% so với cùng kỳ, xuống còn 824 tỷ đồng.

Có thể kể ra 3 nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm sản lượng bán hàng, gồm: do dịch Covid-19, người tiêu dùng có tâm lý tăng cường tiết kiệm thay vì duy trì kế hoạch mua sắm; dịch bệnh làm cho người dân ngại đi đến những nơi đông người như đại lý ô tô hay phòng trưng bày sản phẩm; và tâm lý chung của người mua ô tô chờ đợi các thương hiệu xe hạng sang giảm giá sau khi giá các mẫu xe tầm trung đã liên tục giảm từ cuối năm 2019 đến nay.

Haxaco và các doanh nghiệp kinh doanh ô tô gặp khó vì Covid-19.

Giá bán xe Mercedes Benz gần như không thay đổi trong quý 1. Trong đó có 6 mẫu trong tổng số trên dưới 49 mẫu xe tăng giá nhẹ so với năm 2019 (tầm 1,2-3,1%). Giá bán không giảm do chính sách bán hàng từ Mercedes Benz Việt Nam (MBV) khi chủ động giữ nguyên giá xe thay vì giảm giá như các phân khúc tầm trung khác nhằm khẳng định vị thế của mình trong phân khúc xe sang.

Ngoài ra, giá bán hiện tại của Mercedes Benz cũng khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc như BMW, Audi hay Lexus. Hãng sẽ vẫn duy trì mức giá cạnh tranh để có thể thanh lý các hàng tồn kho (mẫu xe 2018, 2019) trước khi nhập thêm các mẫu mới trong năm 2020 – thời điểm Mercedes Benz bắt đầu thay đổi mẫu mã các sản phẩm cho chiến lược 5 năm của mình.

Biên lợi nhuận gộp cải thiện so với cùng kỳ năm 2019, từ mức 3,2% lên 4,7% nhờ giá vốn xe nhập từ MBV giảm nhẹ trong 3 tháng đầu năm. MBV muốn hỗ trợ các công ty đối tác trong đại dịch Covid-19, đồng thời thúc đẩy hoạt động bán hàng để thanh lý hết các mẫu xe cũ trước khi đón các mẫu xe mới của năm 2020 nên đã có chính sách giảm giá cho các đại lý của mình. Do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng đạt 39 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ tiền hoa hồng bán hàng nhận được từ Mercedes Benz Việt Nam đã có sự sụt giảm mạnh trong quý 1, ước tính chỉ ở mức 0,4% trên doanh thu trong khi tỷ lệ hoa hồng trung bình của năm 2019 ở mức 1,5%.

Nguyên nhân sụt giảm do HAX quyết định giữ lại một phần hoa hồng quý 1 để ghi nhận trong quý 2 nếu ảnh hưởng của dịch Covid-19 kéo dài. Ngoài ra, theo nhận định của CTCK Rồng Việt, việc bán hàng từ năm nay của HAX sẽ gặp nhiều cạnh tranh hơn khi các điều kiện kinh doanh không còn thuận lợi như thời gian trước.

Doanh số bán hàng ngành ô tô đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Do đó, VAMA đã có văn bản gửi lên Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Tài Chính, Giao thông Vận tải về tình hình khó khăn hiện tại cũng như đề xuất việc giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết năm 2020.

Không chỉ các hãng xe sang phải giảm giá bán để cạnh tranh, một loạt các thương hiệu tầm trung cũng thực hiện các chính sách ưu đãi để thu hút khách hàng.

Nguyễn Tuân