Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Ngân hàng VietBank

Theo đó, Phó Chủ tịch HĐQT Bùi Xuân Khu lên làm chủ tịch Vietbank thay ông Dương Ngọc Hoà kể từ ngày 23/2/2021.

Vietbank giải thích quyết định thay đổi ghế Chủ tịch HĐQT là để phù hợp với tình hình hoạt động của HĐQT nói riêng và ngân hàng nói chung trong giai đoạn mới cũng như trong điều kiện thị trường hiện nay chịu các tác động của dịch bệnh Covid-19.

Ông Bùi Xuân Khu sinh năm 1950, là Cử nhân kinh tế - Trường Đại học tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Trước khi về VietBank vào năm 2011, ông Khu là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Trước đó, ông Bùi Xuân Khu là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (nay là Tập đoàn Dệt may Việt Nam), Tổng Giám đốc Công ty may Việt Tiến.

Theo giới thiệu của VietBank, ông Bùi Xuân Khu hiện đang là Phó Chủ tịch CTCP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu.

Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Khu là ông Dương Ngọc Hòa từng có hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý, kinh doanh trong các lĩnh vực: Tài chính Ngân hàng, xe máy, bất động sản, y tế, đầu tư… cả trong và ngoài nước.

Ngân Giang