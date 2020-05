Những mẫu xe ô tô giá dưới 500 triệu đồng bán chạy trên thị trường

Dưới đây là những mẫu xe ô tô có giá dưới 500 triệu đồng được nhiều người săn lùng:

Honda Brio 2020

Honda Brio 2020 phiên bản RS CVT hiện có giá 418 triệu đồng.

Trong tháng 5/2020, Honda Brio 2020 đang được các đại lý giảm giá tiền mặt từ 20-30 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực, chưa kể khuyến mãi phụ kiện đi kèm, khiến mức ưu đãi của mẫu xe lên tới 40 triệu đồng.

Cụ thể, phiên bản G giảm giá sâu nhất chỉ còn 378 triệu đồng đối với khách mua xe trong tháng 5 này. Phiên bản RS CVT giảm từ 20 - 30 triệu đồng, về còn 418 triệu đồng. Bản RS sau giảm giá còn khoảng 430 triệu đồng.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số tháng 4 của Honda Brio vươn lên vị trí số 3 trong Top 10 xe bán chạy, cho dù giá của mẫu xe này nhỉnh hơn khá nhiều so với các dòng xe cùng phân khúc.

New Mazda2

New Mazda2 phiên bản tiêu chuẩn Deluxe chỉ còn 459 triệu đồng.

New Mazda2 giảm từ 50 - 55 triệu đồng cho mẫu Mazda2, đây là mức giảm sâu nhất dành cho mẫu xe nhỏ hạng B, đưa giá mẫu xe về còn 459 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn Deluxe, ngang ngửa với Toyota Vios. Tuy nhiên, mức giảm 55 triệu đồng chỉ áp dụng đối với Mazda2 bản 2019, còn bản mới 2020 (New Mazda2) giảm ít hơn, mức giảm được THACO công bố từ đầu tháng là 30 triệu đồng.

Giá bán sau ưu đãi của Mazda2 chỉ còn 459 triệu đồng, ngang ngửa với Toyota Vios. Tại một số đại lý, Vios bản E số sàn có giá niêm yết là 470 triệu đồng nhưng được giảm chỉ còn 450 triệu đồng. Mazda2 phiên bản tiêu chuẩn Deluxe có số tự động, giá 459 triệu đồng đi kèm với nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Hyundai Accent 2020

Hyundai Accent 1.4 MT tiêu chuẩn có giá 426,1 triệu đồng

Ra mắt từ tháng 4/2018, mẫu sedan hạng B Hyundai Accent nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường nhờ lợi thế về giá bán và trang bị tốt. Cộng dồn 11 tháng của năm 2019, đã có trên 16,000 chiếc Accent đến tay khách hàng, trung bình mỗi tháng Hyundai bán được gần 1500 xe. Con số này tuy vẫn chưa thể so sánh với đối thủ lớn Toyota Vios (trên 2100 xe mỗi tháng) nhưng vẫn thể hiện được sức hút và chỗ đứng vững chắc trên thị trường của mẫu sedan Hàn Quốc.

Hiện Hyundai Accent 2020 đang có mức giảm giá nhẹ nhất, từ 10-20 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe đang được các đại lý ưu đãi các gói phụ kiện trị giá từ 5 triệu đồng khi mua xe trong tháng 5.

Hiện tại, Hyundai Accent 2020 vẫn tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy Hyundai Ninh Bình, phân phối với 4 phiên bản gồm: Accent 1.4 MT tiêu chuẩn : 426,1 triệu đồng; Accent 1.4 MT: 472,1 triệu đồng đồng.

Trong phân khúc hạng B, Accent đã có doanh số bán rất tốt với 19.719 xe bán ra trong năm 2019, chỉ xếp sau đối thủ Toyota.

Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10 hiện giá chỉ từ 315 triệu đồng

Hyundai Grand i10 hiện giá chỉ từ 315 triệu đồng. Hãng xe này được khá nhiều người lựa chọn bởi giá rẻ, chất lượng ổn định năm 2020. Hơn nữa, dòng xe này sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn, màu sắc bắt mắt và động cơ hoạt động khá tốt.

Đối với Hyundai Grand i10, khách hàng còn có thể tham khảo nhiều phiên bản với các mức giá: Hyundai Grand i10 MT Base - 1.0L có giá 315 triệu đồng; Hyundai Grand i10 MT Base - 1.2L có giá từ 340 triệu đồng; Hyundai Grand i10 Sedan MT Base - 1.2L là 350 triệu đồng; Hyundai Grand i10 MT - 1.0L là 355 triệu dồng; Hyundai Grand i10 AT - 1.0L và Hyundai Grand i10 MT - 1.2L có cùng mức giá 380 triệu đồng; Hyundai Grand i10 MT Sedan - 1.2L 390 triệu đồng; Hyundai Grand i10 AT - 1.2L là 405 triệu đồng; Hyundai Grand i10 Sedan AT - 1.2L là 415 triệu đồng.

Toyota Wigo

Toyota Wigo hiện là dòng xe bán chạy đứng thứ 3 trong phân khúc A, có mức giá chỉ từ 345 triệu đồng.

Từ khi ra mắt tại Việt Nam, Wigo đã được khách hàng đón nhận nhiệt liệt. Mức giá của Wigo tương đương với Hyundai i10 nên được khá nhiều người lựa chọn.

Trong năm 2019, Toyota Wigo bán được 6891 xe (trung bình 574 xe/tháng), đứng thứ 3 trong phân khúc A (sau i10 và Morning).

Giá bán Toyota Wigo 1.2 G AT được niêm yết là 405 triệu đồng, còn Toyota Wigo 1.2 G MT là 345 triệu đồng.

Toyota Vios

Toyota Vios có giá chỉ từ 470 triệu đồng với phiên bản Vios E MT.

Tương tự, Toyota Vios là cái tên đứng ở vị trí chót trong top 5 dòng xe có giá rẻ bất ngờ trong năm 2020. Theo đó, dòng xe này nhà Toyota có giá chỉ từ 470 triệu đồng với phiên bản Vios E MT

Vinfast Fadil chỉ từ 414,9 triệu đồng

Với giá bán hấp dẫn, chỉ từ 414,9 triệu đồng, Vinfast Fadil nhanh chóng lọt vào top những dòng ô tô giá rẻ đáng mua nhất năm 2020

Không chỉ tự hào là dòng xe mang thương hiệu Việt, Vinfast Fadil còn mang đến giá bán vô cùng hấp dẫn. Chính điều này đã giúp Vinfast Fadil nhanh chóng lọt vào top những dòng ô tô giá rẻ đáng mua nhất năm 2020.

Theo số liệu đăng kiểm ô tô quý I/2020, Vinfast Fadil bán hơn 3.000 xe.

Với VinFast Fadil, các phiên bản của xe đều được giảm giá 10%, tương đương 41,5-49 triệu đồng, cho những khách hàng mua xe trả thẳng một lần.

Giá của VinFast Fadil: Vinfast Fadil bản tiêu chuẩn 414,9 triệu đồng; Vinfast Fadil bản nâng cao là 449 triệu đồng; Và Vinfast Fadil bản cao cấp là 491 triệu đồng.

Kia Morning - Giá chỉ từ 299 triệu đồng

NKia Morning có giá bán rẻ nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, giá chỉ từ 299 triệu đồng.

Kia Morning là dòng xe được sử dụng phổ biến trên thị trường Việt hiện nay. Không chỉ có thiết kế nhỏ gọn và khá đẹp mắt, Kia Morning còn có giá bán vô cùng hấp dẫn hay nói chính xác là rẻ nhất thị trường hiện nay, chỉ từ 299 triệu đồng. Vì vậy, đây chính là dòng xe được nhiều khách hàng Việt yêu thích lựa chọn trong năm 2020.

Giá xe Kia Morning hiện được niêm yết như sau: Kia Morning Standard MT là 299 triệu đồng; Kia Morning Standard 329 triệu đồng; Kia Morning Deluxe là 355 triệu đồng; Kia Morning Luxury 393 triệu đồng.

Suzuki Celerio - Chỉ từ 329 triệu

Suzuki Celerio là dòng xe thứ 3 có giá rẻ nhất thị trường hiện nay

Là cái tên "sáng giá" thứ 3 trong top 5 mẫu xe có giá rẻ nhất thị trường hiện nay, Suzuki Celerio cũng được nhiều khách hàng Việt tin tưởng lựa chọn trong năm 2020. Cụ thể, giá bán của 2 phiên bản thuộc dòng xe này như sau: Suzuki Celerio 1.0 MT 329 triệu đồng; Suzuki Celerio 1.0 CVT 359 triệu đồng

PV