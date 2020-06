Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: 'Đà Nẵng là đất lành cho đại bàng về xây tổ'

“Đà Nẵng được biết đến như là một TP đáng sống nhất trong cả nước, là TP động lực kinh tế của miền Trung, là đất lành chim đậu, là nơi cho đại bàng về xây tổ!” - Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã phát biểu như vậy lễ khởi công dự án chung cư cao cấp The SANG Residence (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) sáng 20/6 với sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại lễ khởi công dự án The SANG Residence tại Đà Nẵng sáng 20/6 (Ảnh: HC)

“Công ty The SANG may mắn, vinh dự được góp phần đầu tư một công trình tầm cỡ trên mảnh đất xinh đẹp này. Với kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và năng lực trong tốp đầu doanh nghiệp ở Quảng Bình, tôi tin tưởng Công ty The SANG sẽ làm tốt công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả nhất. Tôi xin cám ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng và Ngũ Hành Sơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty The SANG triển khai dự án này!” – Ông Trần Công Thuật nói.

Ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư và Xây dựng The SANG cho hay, dự án đảm bảo tính pháp lý rõ ràng, đã có đầy đủ các giấy tờ quan trọng nhất để triển khai và đã được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp giấy phép xây dựng ngày 28/5/2020. Đặc biệt, với hệ thống bãi đậu xe thông minh lắp đặt tại hai tầng hầm, đây là dự án chung cư cao cấp có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng, giải quyết một trong những nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của TP.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án (Ảnh: HC)

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn ghi nhận “Công ty The SANG tâm huyết, nỗ lực góp sức trong dự phát triển của TP Đà Nẵng nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng”. Theo bà, dự án The SANG Residence không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân mà còn sẽ góp phần quan trọng phát triển diện mạo khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, góp phần đưa quận Ngũ Hành Sơn trở thành khu đô thị hiện đại ở phía Đông Nam TP.

“Trong thời gian đến, chính quyền địa phương sẽ cùng với các sở, ban, ngành TP tiếp tục đồng hành cùng với Công ty, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Chúng tôi cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị quản lý dự án đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thi công dự án theo thiết kế đã được TP phê duyệt, hoàn thành dự án đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả!” – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Hải Châu