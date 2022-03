Chán ồn ào thị phi sân golf, hoa hậu Ngọc Hân chuyển sang chạy bộ?

Giữa lúc dư luận còn chưa thôi ồn ào về các golfer sau scandal của ca sỹ Hiền Hồ, hoa hậu Ngọc Hân có động thái bất ngờ được bắt gặp đi sắm đồ chạy bộ.

Bất ngờ hình ảnh Ngọc Hân giản dị đi shopping

Đặng Thị Ngọc Hân (hoa hậu Ngọc Hân) từ lâu vốn được biết đến là một golfer. Cô thường xuyên đăng tải lên trang Facebook cá nhân hình ảnh cô cùng các bạn đi đánh golf. Những người bạn golfer của Ngọc Hân cũng đều là những giai nhân tuyệt sắc, như hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Jennifer Phạm,…

Hình ảnh hoa hậu Việt Nam năm 2010 xuất hiện trong một cửa hàng chuyên bán trang phục, phụ kiện dành cho người chạy bộ ở Hà Nội bất ngờ được chia sẻ lên mạng xã hội trong ngày 25/03. Hình ảnh cho thấy hoa hậu trong bộ trang phục khá giản dị, vui vẻ chụp ảnh cùng nhân viên bán hàng của cửa hàng, bên cạnh là một túi giấy của cửa hàng đựng đồ Ngọc Hân vừa shopping.

Hình ảnh này cho thấy Ngọc Hân bắt đầu 'sa hố vôi' với môn chạy bộ.

Nữ nhân viên bán hàng này chia sẻ hình ảnh này lên MXH kèm dòng caption: “Chào mừng chị sa hố vôi”. Điều này cho thấy người đẹp sinh năm 1989 vừa mới bắt đầu làm quen với bộ môn thể thao mới này.

Trước Ngọc Hân, đã có không ít hoa hậu, người đẹp bén duyên với chạy bộ. Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy (người không may qua đời vào tháng 6 năm 2021) cũng từng là một gương mặt quen thuộc trong làng chạy bộ. Đoàn Thu Thủy – Top 10 siêu mẫu Việt Nam năm 2015 – cũng là một chân chạy nổi tiếng trong làng chạy bộ phong trào. Đoàn Thu Thủy hiện tại còn đảm nhận vai trò Quản lý và Phát triển Dự án tổ chức chạy bộ trực tuyến & offline VRUN.vn.

Ngoài ra, những nàng hậu như Mai Phương Thúy, Đỗ Mỹ Linh, H’hen Niê, Tiểu Vy, Mâu Thủy cũng được biết đến là những người chăm chỉ chạy bộ giữ dáng.

Ngọc Hân tạo dáng tại sân golf Tuyền Lâm (Đà Lạt).

Ngọc Hân soán ngôi “hoa hậu chứng khoán” của Mai Phương Thúy?

Thời gian gần đây, Ngọc Hân không chỉ được biết đến bởi vai trò là một người hoạt động trong giới showbiz, cô còn được biết đến với vai trò một doanh nhân, và là một nhà đầu tư chứng khoán.

Mới chỉ cách đây ít ngày, ngày 16/03, Ngọc Hân được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay – chủ đầu tư loạt dự án nghỉ dưỡng: Six Senses Ninh Van Bay, Emralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Six Senses Sai Gon Rive.

“Tôi cảm thấy rất hào hứng vì những định hướng của công ty phù hợp với định hướng của bản thân tôi và cũng như những mục tiêu tôi theo đuổi từ rất lâu. Chúng tôi đặc biệt tôn vinh và coi trọng giá trị thiên nhiên, lịch sử với tôn chỉ sống xanh bền vững. Không chỉ tôn trọng, bảo tồn về cảnh vật hay kiến trúc, đó cũng chính là hình ảnh về đất nước, con người và kỳ quan Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi mong rằng với tâm huyết của mình, sẽ góp phần nâng tầm và lan tỏa cảm hứng trải nghiệm những không gian xanh đến mọi người", Ngọc Hân chia sẻ sau khi được bổ nhiệm vào vị trí mới.

Đáng chú ý, cùng thời điểm được bổ nhiệm, Ngọc Hân còn gây chú ý với tuyên bố là cổ đông của Công ty cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT). Giữa lúc đó, HUT đang là một trong những mã cổ phiếu “nóng” nhất thị trường khi tăng gần gấp 3 lần kể từ đầu năm.

Hai nàng hậu Ngọc Hân - Đỗ Mỹ Linh là bạn chơi golf thân thiết của nhau.

Có thể thấy, những động thái của Ngọc Hân trên thị trường chứng khoán gần đây có khá nhiều điểm giống với đàn chị Mai Phương Thúy. Đó là tạo sự chú ý của dư luận ở mức độ vừa phải về một mã cổ phiếu, song song với đó cổ phiếu cũng tăng giá liên tục khiến không ít nhà đầu tư lao theo.

Những mã cổ phiếu có liên quan đến Ngọc Hân có thể kể đến như: HUT của Tasco, NVT của Ninh Van Bay, và DNP của Nhựa Đồng Nai.

Điểm qua những mã này, có thể thấy NVT đang có chuỗi ngày tăng trần liên tục kể từ 14/03, trước thời điểm Ngọc Hân được bổ nhiệm chỉ 2 ngày. Giá cổ phiếu NVT đã tăng tới 79% trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đóng cửa tuần qua ở mức 26.500 đồng/cp, mức giá cao nhất của NVT kể từ thời điểm mới niêm yết vào năm 2010. Nên nhớ từng có thời gian từ 2011-2018 cổ phiếu này chỉ giao dịch thấp hơn ngưỡng 5 nghìn đồng/cp. Cho đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu NVT vẫn đang bị HOSE duy trì diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2020 là số âm.

Như vậy, những ông chủ bỏ tiền ra trả lương cho Ngọc Hân ít nhất cũng đã đạt được mục đích về giá cổ phiếu.

Nhóm bạn chơi golf của Ngọc Hân còn có hoa hậu Jennifer Phạm.

Cổ phiếu HUT của “trùm” BOT Tasco còn ấn tượng hơn khi tăng giá tới 146% kể từ đầu năm 2022 đến thời điểm 21/03 vừa qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã trót “đu đỉnh” với HUT có lẽ đang là đau đầu vì chưa kịp “xuống tàu” khi HUT giảm giá 3 trong 4 phiên gần nhất, với hai phiên giảm kịch sàn.

Kịch bản tương tự cũng diễn ra ở DNP của Nhựa Đồng Nai, sau khi tăng bất thường 77% từ 14/03 đến 22/03, cổ phiếu này bất ngờ quay đầu giảm giá 2 phiên liên tiếp.

Cho đến nay, dù là Phó TGĐ tại Ninh Van Bay nhưng Ngọc Hân vẫn được giới thiệu là Giám đốc đối ngoại tại CTCP Nhựa Đồng Nai. Điều này cũng không có gì bất ngờ khi cả hai doanh nghiệp này vốn được biết đến thuộc hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Đình Độ, Chủ tịch HĐQT DNP.

Ngoài ra, Ngọc Hân còn được cho là có mối liên quan đến một vài mã khác như JVC (CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật), VC9 (CTCP Xây dựng số 9). Cả hai mã này cũng đang thuộc diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2 năm liên tiếp là số âm.

Tuy nhiên, cổ phiếu VC9 lại đang trở thành hiện tượng trên sàn HNX khi giá đã tăng hơn 120% chỉ trong 10 phiên gần nhất. Trong khoảng thời gian này, mức tăng giá của JVC là 27%.

Hiền Anh