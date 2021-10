Bình Dương: Ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất

Ngày 22/10/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải pháp của ngành ngân hàng góp phần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Bình Dương hiện đứng thứ 2 cả nước về số ca lây nhiễm dịch Covid-19. Trước tác động của dịch bệnh, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn,các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng, giảm tối đa công suất; các chuỗi sản xuất, cung ứng bị đứt gãy…, từ đó ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội nói chung và hoạt động ngân hàng trên địa bàn nói riêng.

Đến cuối tháng 9/2021, dư nợ tín dụng của Bình Dương đạt khoảng 241 nghìn tỷ đồng, tăng 5,15% so với cuối năm 2020 (thấp hơn so với mức tăng tín dụng chung toàn quốc là 7,54%); tỷ lệ nợ xấu mặc dù được kiểm soát ở mức dưới 1%, song có xu hướng tăng so với đầu năm và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp bị thua lỗ, tạm dừng hoạt động, mất thị trường tiêu thụ, không có khả năng thanh toán nợ vay do ảnh hưởng của dịch.

Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam cho biết, Bình Dương là một trong những địa phương có nền kinh tế công nghiệp và dịch vụ phát triển thuộc tốp đầu của cả nước với tổng vốn huy động trong 9 tháng của năm 2021 hơn 261.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 245.000 tỷ đồng. Với cơ sở này, NHNN Việt Nam cũng như hệ thống ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế địa phương, trong đó có hệ thống DN nhằm phát triển ổn định.

Đặc biệt, trong quá trình khôi phục sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, NHNN Việt Nam sẽ nghiên cứu và triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương cũng như hệ thống DN phục hồi, ổn định sản xuất, kinh doanh, tiếp tục phát triển.

Tại Bình Dương đã xây dựng các phương án, kịch bản ứng phó cụ thể để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn cho vay, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh;

Toàn ngành ngân hàng đã và đang nỗ lực, quyết tâm triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất, thanh toán, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; đồng thời ban hành các Thông tư hướng dẫn về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí thanh toán liên ngân hàng, hướng dẫn và triển khai chính sách tái cấp vốn đối với NHCSXH, NHTM để thực hiện hỗ trợ cho một số đối tượng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19 theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ..., góp phần tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện trên phương châm là chia sẻ khó khăn và đồng hành cùng với người dân, doanh nghiệp bằng chính nguồn lực của ngành ngân hàng. TCTD cũng là doanh nghiệp và cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19, song toàn ngành đã quyết tâm vượt qua khó khăn, điều chỉnh lại kế hoạch, chỉ tiêu kinh doanh, lợi nhuận để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Với những nỗ lực của cả hệ thống ngân hàng, cũng như sự chủ động đề xuất tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp, đến nay các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 278 nghìn khách hàng với dư nợ 238 nghìn tỷ đồng; Lũy kế giá trị nợ đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng khoảng 531 nghìn tỷ đồng; Miễn, giảm, hạ lãi suất cho khoảng 1,7 triệu khách hàng với dư nợ gần 2,5 triệu tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt trên 5,2 triệu tỷ đồng cho hơn 800 nghìn khách hàng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 4.700 khách hàng với tổng giá trị nợ 10.000 tỷ đồng; miễn giảm lãi, hạ lãi suất cho gần 69.300 khách hàng với dư nợ khoảng 130.000 tỷ đồng, số tiền lãi được miễn, giảm là 1.188 tỷ đồng; Cho vay mới để hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn lũy kế từ 23/01/2020 đến nay đạt 223.000 tỷ đồng với số khách hàng còn dư nợ tại cuối kỳ báo cáo là 13.300 khách hàng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, các ngành chức năng của tỉnh cần ghi nhận kiến nghị, khẩn trương triển khai công tác tháo gỡ khó khăn cho DN theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. NHNN - Chi nhánh Bình Dương và hệ thống ngân hàng cần bảo đảm nguồn vốn phục vụ quá trình phát triển kinh tế, tiếp tục đổi mới thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn. Tập trung triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ cho DN liên quan đến cơ cấu nợ vay, chính sách lãi suất…

Các kết quả này đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh góp phần quan trọng trong việc ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tuân Nguyễn

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.