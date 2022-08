Bệnh viện duy nhất niêm yết cổ phiếu trên sàn hiện làm ăn ra sao?

Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (mã cổ phiếu: TNH) là doanh nghiệp duy nhất hoạt động theo mô hình bệnh viện - doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán hiện nay.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, 12/8, cổ phiếu TNH đạt 43.450 đồng/cp, giảm 24% so với mức đỉnh hồi tháng 3. So với mức giá hồi cuối năm 2021, giá của TNH gần như không thay đổi. Nhưng so với giá chào sàn tháng 1/2021, thị giá của TNH đã tăng 81%.

CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên là hệ thống bệnh viện ngoài công lập lớn nhất các tỉnh miền núi vùng Đông Bắc. Gồm 2 bệnh viện: Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên) và Bệnh viện Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Tháng 10/2021, TNH công bố đầu tư xây dựng hai bệnh viện mới (Bệnh viện Mắt TNH Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư là 165 tỷ đồng, trong đó vốn sở hữu là 115,5 tỷ đồng, TNH chiếm 84,9% cổ phần; Bệnh viện Phụ sản TNH Thái Nguyên, với tổng vốn đầu tư 330 tỷ đồng, trong đó vốn sở hữu là 231 tỷ đồng, TNH chiếm 79,7% cổ phần.

Ngoài ra, hai cơ sở Bệnh viện Sản nhi TNH (tỉnh Thái Nguyên) và Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) đều chuẩn bị đi vào hoạt động trong giai đoạn 2023 - 2024.

Lượt khám chữa bệnh và doanh thu của Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bị ảnh hưởng không nhỏ bởi các biện pháp giãn cách xã hội trong quý 1/2022 do bùng phát dịch bệnh Covid-19, nhưng đã phục hồi nhanh chóng trong quý 2/2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số lượt khám tại bệnh viện của TNH ước tính đạt 188.300 lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong quý 1/2022, số lượt khám bệnh thấp, chỉ ở mức 81.500 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ, nhưng giảm 16% so với quý trước, do tỉnh Thái Nguyên áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022.

Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng vào tháng 3, số lượt khám bệnh tại TNH phục hồi nhanh chóng trong quý 2/2022, đạt 106.800 lượt, tăng 7% so với cùng kỳ và tăng 31% so với quý trước.

Vào cuối quý 2/2022, tỷ lệ sử dụng giường bệnh tại bệnh viện Thái Nguyên đạt gần 89% và tại cơ sở II bệnh viện Yên Bình đạt 72%.

Kết quả là quý 2/2022, TNH đạt 118,595 tỷ đồng doanh thu, tăng 8,79% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 38,22 tỷ đồng, tăng 10,69% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của TNH đạt 207,503 tỷ đồng, tăng 12,44%; lợi nhuận sau thuế đạt 54,35 tỷ đồng, tăng 9,19%.

Theo ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT TNH, lợi nhuận sau thuế quý 2 tăng 10,69% chủ yếu do công ty đã hoàn thành việc đầu tư mở rộng bệnh viện tại tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận, đặc biệt các doanh nghiệp lớn có đông CBNV.

Trong quý 2/2022, ban lãnh đạo TNH ước tính doanh thu từ các gói hợp đồng khám sức khoẻ cho công nhân tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn có thể chiếm 6-8% tổng doanh thu. Hơn nữa, mới đây HĐQT TNH đã ban hành Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh viện phí với mức tăng trung bình khoảng 3 - 4% trong nửa cuối năm 2022 tại BV Quốc tế Thái Nguyên và BV Đa khoa Yên Bình Thái Nguyên. Mức điều chỉnh chủ yếu áp dụng đối với một số dịch vụ điều trị ngoại trú vì hiện tại khoa ngoại trú ở cơ sở Lương Ngọc Quyến đang thường xuyên bị quá tải ở một số thời điểm.

Thời gian gần đây, số lượng các thương vụ M&A của các bệnh viện ngày càng tăng cả về số lượng và giá trị giao dịch. Những thương vụ mua bán cổ phần lớn có thể kể đến như: Khoản đầu tư của GIC vào Vinmec năm 2020 (203 triệu USD); khoản đầu tư của VinaCapital vào Bệnh viện Thu Cúc năm 2020 (30 triệu USD), Nha khoa Kim năm 2021 (24 triệu USD)... và các thương vụ lớn khác đang được rao bán như bệnh viện FV vào năm 2022 - 2023 (400 triệu USD).

Trên thực tế, chăm sóc sức khỏe vẫn đang là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn ở Việt Nam. Chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người có xu hướng tăng trong dài hạn. Các vấn đề lớn về ngân sách và năng lực mà các bệnh viện công phải đối mặt vẫn còn, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài thúc đẩy hệ thống chăm sóc sức khỏe bằng cách tăng công suất giường bệnh của bệnh viện/phòng khám tư nhân cũng như góp phần tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

TNH hiện có vốn điều lệ 518 tỷ đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Hoàng Tuyên là cổ đông lớn nhất sở hữu 9,64%. Các thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Văn Thuỷ hiện sở hữu 8,19%, ông Lê Xuân Tân 3,61%; bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (vợ của Thành viên HĐQT Vũ Hồng Minh) 3,73%; ông Vũ Văn Thành 0,96%. Cổ đông lớn KWE Boteilgungen AG nắm giữ 8,19%.

Hiền Anh