Doanh nghiệp “khoe” lãi bất chấp dịch bệnh

Dù chưa chính thức công bố báo cáo tài chính quý 3, nhưng Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) mới đây đã hé lộ những chỉ tiêu cơ bản trong kết quả kinh doanh của quý này.

Theo đó, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 1.130 tỷ đồng, tăng 5,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 155 tỷ đồng, tăng 29,2% trong quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của BMP tăng trưởng 7%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể 25,5%, đạt 412 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp đáng chú ý khác là CTCP Ô tô Hàng Xanh (Haxaco) vừa mới công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Haxaco cho biết, doanh thu hợp nhất quý 3/2020 tăng 131% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.741 tỷ đồng. Lợi nhuận kế toán trước thuế quý 3 năm nay tăng mạnh 352%, đạt mức 64,36 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Haxaco đạt 3,750 tỷ đồng doanh thu, tăng 103%, và 80 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 143%.

Haxaco đạt kết quả kinh doanh ấn tượng về doanh số bán xe Mercedes-Benz.

Theo ông Đỗ Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Haxaco, trong 9 tháng đầu năm nay, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh, công ty đã nhanh chóng vạch ra chiến lược tận dụng thị phần, đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận và cắt giảm chi phí.

Haxaco đã tận dụng tối đa cơ hội từ chính sách giảm 50% phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp trong nước. Do đó, cả 4 đại lý của Haxaco đều vượt chỉ tiêu doanh số bán hàng và nằm trong top đầu các đại lý về doanh số bán xe Mercedes-Benz tại Việt Nam.

Ngoài hai doanh nghiệp nói trên, thị trường đã có thông tin về kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp niêm yết khác. Trong đó phải kể đến CTCP Bia Hà Nội Hải Dương (HAD).

Sau khi báo lỗ trong quý 1/2020, HAD đã có 2 quý liên tiếp ghi nhân kết quả kinh doanh ấn tượng. Theo đó, HAD đạt doanh thu thuần 62 tỷ đồng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 105% so với quý 3/2019.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, HAD đạt 132,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng nhẹ so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 11,4 tỷ đồng tăng 39% so với cùng kỳ năm 2019.

Với kết quả này, kết thúc 9 tháng đầu năm 2020, HAD đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu về doanh thu của cả năm, đồng thời vượt tới 256% mục tiêu về lợi nhuận.

Một doanh nghiệp khác là CTCP Cao Su Tây Ninh (TRC) cho biết doanh thu quý 3 năm nay đạt 98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,6 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, TRC đạt 54,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty đạt lợi nhuận 41 tỷ đồng.

Nguyễn Tuân