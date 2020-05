Sau VinFast, nhiều hãng ô tô cũng tuyên bố giảm giá

Vinfast gây chú ý khi công bố giảm giá sốc đối với 2 mẫu xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 với mức ưu đãi từ 258 triệu đồng. Đối với khách hàng thanh toán 100% tiền mua xe, giá Lux A2.0 chỉ từ hơn 896 triệu và Lux SA2.0 từ hơn 1,32 tỷ đồng. Giá Lux A2.0 và Lux SA2.0 đối với khách hàng mua trả góp là từ 1,009 tỷ đến 1,48 tỷ đồng.

VinFast cho biết lý do đưa ra đợt giảm giá này là để đồng hành với khách Việt trong mùa dịch Covid-19 và vẫn áp dụng đồng thời các ưu đãi như voucher Vinhomes hay gửi xe miễn phí ở Vinhomes, Vincom.

Sau khi VinFast tuyên bố giảm giá sốc, nhiều hãng xe ô tô cũng đã điều chỉnh giảm giá ô tô. Dưới đây là bảng giá xe ô tô các hãng cập nhật trong tháng 5/2020:

Bảng giá xe Vinfast tháng 5/2020

ISUZU MU-X

SUV Mu-X, phiên bản full options “Prestige 1.9 4x4 AT” có mức giảm mạnh nhất, giảm đến 200 triệu đồng, từ 1.120 tỷ đồng hiện giờ chỉ còn 920 triệu đồng. So với các phiên bản full options hàng đầu của các đối thủ như Toyota Fortuner, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport, thì hiện phiên bản full options “Prestige 1.9 4x4 AT” của Isuzu đang có giá bán rẻ nhất.

3 phiên bản còn lại của Mu-X gồm: 4x2 MT B7 và 4x2 AT Limited giảm 60 triệu đồng, 4x2 AT Prestige giảm 90 triệu đồng. Trong đó, phiên bản 4x2 MT B7 có mức giá bán lẻ từ 820 triệu đồng hiện đã giảm còn 760 triệu đồng.

MAZDA

Mazda CX-8 phiên bản Premium cao cấp được ưu đãi trực tiếp lên đến 150 triệu đồng, từ 1,349 tỷ giảm còn 1,299 tỷ đồng. 2 phiên bản Luxury ưu đãi 95 triệu đồng và Deluxe có mức ưu đãi là 110 triệu đồng. Riêng New Mazda CX-5, nhóm phiên bản 2.0L Premium/Luxury có ưu đãi cao nhất lên 85 triệu đồng, còn phiên bản 2.5L Signature 2WD ưu đãi 75 triệu đồng.

TOYOTA:

TOYOTA FORTUNER: Fortuner 2.4 AT 4x2 hiện đang được giảm 80 triệu đồng, còn Fortuner 2.4 MT 4x2 có mức giảm 55 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giảm cao nhất thuộc về Toyota Fortuner 2.8 AT 4x4 với hơn 125 triệu đồng áp dụng cho xe sản xuất năm 2019. Còn Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 sản xuất năm 2019 được giảm giá khoảng 55 triệu đồng và Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4 sản xuất năm 2020 được giảm khoảng 25 triệu đồng.

Bảng giá xe Toyota Forturner tháng 5/2020

TOYOTA VIOS được các đại lý thực hiện giảm giá từ 20-25 triệu đồng tùy từng phiên bản. Hiện giá bán thực tế của Toyota Vios chỉ còn từ 450 triệu đồng.

Bảng giá xe Toyota Vios tháng 5/2020

TOYOTA INNOVA 2020 được đại lý giảm từ 35-75 triệu đồng tùy phiên bản, tùy khu vực. Một số phiên bản còn tồn hàng sản xuất năm 2019 sẽ được giảm giá sâu hơn, khoảng từ 30-35 triệu đồng.

Giá xe Toyota innova tháng 5/2020

HONDA CR-V:

Trong tháng 5, cả 3 phiên bản Honda CR-V 2020 đều được các đại lý giảm giá tiền mặt tới 100 triệu đồng, chưa kể khuyến mại phụ kiện trị giá tới 40 triệu đồng. Mức giảm cho các phiên bản 2019 là 115 triệu đồng, chưa tính tặng phụ kiện trị giá tới 50 triệu đồng.

Bảng giá xe ô tô Honda CR-V lăn bánh tạm tính tháng 5/2020



FORD ECOSPORT:

Ford ecosport được giảm giá từ 25-65 triệu đồng. Riêng mẫu Ecosport bản 1.0 và 1.5 Titanium đang được giảm 25 triệu đồng, bản Ambiente giảm 45 triệu đồng và bản Trend được giảm giá tới tận 65 triệu đồng.

Bảng giá xe Ford Ecosport tháng 5/2020



NISSAN TERRA

Nissan Terra 3 phiên bản được giảm từ 50 triệu đến 100 đồng vào giá niêm yết, kèm khuyến mại bổ sung 10-20 triệu đồng tiền mặt và 1 số phụ kiện. Mẫu bán tải Mavara giảm đến 40 triệu đồng tiền mặt hoặc 30 triệu đồng cộng phụ kiện. Riêng xe nhỏ Sunny được giảm giá ít nhất, chỉ 20 triệu đồng.

