Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Chỉ với số vốn nhỏ, các bạn trẻ hãy khởi nghiệp

“Bắt đầu chỉ với số vốn nhỏ, chị em phụ nữ và các bạn trẻ hoàn toàn có thể khởi động một kế hoạch kinh doanh cho mình, với sự trợ của nền tảng công nghệ”, CEO Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ.

Trò chuyện tại Ngày hội Bản lĩnh Phụ nữ Khởi nghiệp 4.0 nhằm tạo động lực giúp chị em phụ nữ và các bạn trẻ khởi nghiệp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo – Nhà sáng lập và CEO King Coffee chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị từ khi khởi nghiệp, cách bà vượt qua những khó khăn để phát triển một thương hiệu từ địa phương trở thành thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới, cùng quan điểm về phong cách lãnh đạo quyền biến, thấu cảm…

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo trẻ trung, rạng rỡ chia sẻ về khởi nghiệp

Những năm tháng khởi đầu và phát triển kinh doanh quốc tế của bà Thảo tại Singapore đã được ghi lại trong cuốn sách “The Queen of King Coffee".

Đây cũng là cuốn tự truyện về quản lý đầu tiên bằng tiếng Anh của một nữ doanh nhân Việt Nam.

“Nếu phải đối mặt với nghịch cảnh, các bạn hãy kiên trì sử dụng bất kỳ cơ hội nào, dù nhỏ nhất, để chuẩn bị cho cuộc sống hôm nay và cho bước nhảy vọt ngày mai có thể mang đến.” Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói. “Người phụ nữ cân bằng được vai trò truyền thống với tinh thần kinh doanh thì sẽ mang đến sự yêu thương cho gia đình, sức mạnh kinh tế cho bản thân, cũng như cống hiến cho Tổ quốc.”

Bên cạnh cuốn sách “The Queen of King Coffee”, dự án Women Can Do cũng là điều thiết thực nhất mà bà truyền lại và hỗ trợ cho thế hệ sau khởi nghiệp. Bà chia sẻ: “Kỳ vọng của tôi là dự án này sẽ như hơi thở của phụ nữ có ước mơ thay đổi cuộc đời. Chỉ với số vốn nhỏ, các bạn đã có thể khởi nghiệp trên một nền tảng công nghệ, quy trình chuyên nghiệp và song hành cùng một chương trình nhất quán của TNI King Coffee.”

Sau khi xây dựng thành công thương hiệu King Coffee, bà Lê Hoàng Diệp Thảo được ví như “Nữ tướng” trong ngành cà phê Việt Nam. Sau 5 năm ra đời, King Cofee đã có bước phát triển thần tốc trên cả thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện nay, các sản phẩm cà phê King Coffee đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và cùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Singapore, Hàn Quốc,…

Ngày hội Bản lĩnh Phụ nữ Khởi nghiệp 4.0 là chuỗi chương trình hỗ trợ chị em phụ nữ và các bạn trẻ khởi nghiệp trong giai đoạn hậu Covid-19. Sau sự kiện tại TP.HCM, King Coffee sẽ tổ chức Ngày hội tiếp theo tại Hà Nội.

Women Can Do là dự án được sáng lập và điều hành bởi bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Thông qua việc hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Dự án sẽ giúp kết nối khoảng 18 triệu phụ nữ đang là hội viên tại 63 tỉnh thành khắp cả nước với mục tiêu hỗ trợ 100.000 người khởi nghiệp để có thể sớm gầy dựng được 100.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ sau giai đoạn khủng hoảng dịch Covid-19, góp phần phục hồi kinh tế và nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Dự án cung cấp giải pháp khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ 4.0, với hai mô hình kinh doanh là Quán cà phê thu nhỏ We Home Café và We Đại lý.

Ngân Giang