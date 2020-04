An toàn mùa dịch, tận hưởng bình yên cùng sản phẩm cửa nhôm Eurowindow EA55

Vì sao cửa nhôm Eurowindow EA55 được tin dùng?

Trước lo lắng về dịch viêm đường hô hấp cấp, bên cạnh những giải pháp phòng chống phổ biến như vệ sinh an toàn cá nhân, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, việc bảo đảm môi trường sống xanh, sạch cũng được nhiều người dân chú trọng. Các sản phẩm cửa, trong đó có cửa nhôm và vách kính Eurowindow vì thế cũng được quan tâm nhiều hơn nhằm bảo vệ sức khỏe gia đình, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh.

Sản phẩm cửa nhôm Eurowindow EA55 có độ kín khít cao, đảm bảo chống bụi vào nhà, cách âm, cách nhiệt, tạo không gian sống xanh, an toàn cho sức khỏe. Việc sử dụng gioăng kép EPDM kết hợp cùng hệ phụ kiện kim khí đồng bộ cao cấp giúp cửa nhôm EA55 đóng mở êm ái, kín nước, kín gió, kín khí tới 600pa, khả năng chống ồn lên tới 33 dB, chịu áp lực gió tương đương cấp 17.

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu sơn an toàn, thân thiện với môi trường với công nghệ sơn hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, hệ màu phong phú, bề mặt tinh xảo, vừa đảm bảo không gây độc hại với người dùng vừa có tính thẩm mỹ cao.

Bên cạnh đó, với thiết kế cải tiến cánh bo tròn kết hợp vật liệu kính, cửa nhôm EA55 mang đến vẻ đẹp thanh thoát cho những tổ ấm sang trọng, mở ra tầm nhìn bao quát cho căn phòng, tạo không gian gần gũi, giao hòa với thiên nhiên.

Thêm nữa, sản phẩm cửa nhôm Eurowindow EA55 thiết kế theo tiêu chuẩn EuroGroove, có thể sử dụng linh hoạt với nhiều hệ phụ kiện kim khí khác nhau. Nẹp kính, đố động được dùng chung cho cả cửa đi và cửa sổ nên thuận tiện thay thế trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và tối ưu hiệu quả chi phí trong suốt vòng đời sử dụng.

Dấu ấn cửa nhôm Eurowindow EA55 trên những công trình lớn

Nhiều khách hàng đã lựa chọn sản phẩm cửa và vách nhôm kính lớn Eurowindow EA55 cho các công trình biệt thự, nhà riêng. Trong quý I/2020, nhiều công trình dự án lớn đã được Eurowindow triển khai ký kết, thi công ở cả ba miền Bắc – Trung - Nam.

Tại dự án The Zei (số 8 đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), Eurowindow đã “bắt tay” HD Mon Holdings hiện thực hóa thiết kế “thành phố thẳng đứng” khi lắp đặt toàn bộ hạng mục cửa và vách nhôm kính lớn cho phần khối đế và hai tòa tháp A, B với tổng giá trị gần 145 tỷ đồng.

Tại phần khối đế công trình The Zei, Eurowindow thi công lắp đặt toàn bộ hệ vách kính khung nhôm mặt dựng, vách chớp nhôm, lan can kính, cửa thủy lực, cửa đi 1 cánh/2 cánh mở quay... và gần 815 m2 mái sảnh kính chân nhện spider. Ngoài sử dụng vật liệu kính chống cháy, cửa thép chống cháy cũng được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cao cho cư dân và khách hàng.

Tại hai tòa tháp A, B của dự án, Eurowindow cung cấp và thi công lắp đặt toàn bộ hệ cửa sổ, cửa đi 1 cánh/2 cánh mở quay, cửa đi 2 cánh mở trượt, cửa đi 4 cánh (2 cánh mở trượt, 2 cánh cố định), vách tắm kính, vách kính thông tầng, lan can kính, vách kính giấu đố, vách chớp nhôm…

Dự án The Zei Mỹ Đình sử dụng phong phú các sản phẩm cửa và vách nhôm kính Eurowindow, dự kiến hoàn thành trong quý III/2020.

Toàn bộ dự án The Zei sử dụng kính an toàn và kính hộp Eurowindow, không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, gia tăng khả năng cách nhiệt, giúp tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng điện năng cho hệ thống điều hoà không khí, đèn chiếu sáng... mà còn cách âm tốt, mang đến không gian nghỉ ngơi yên tĩnh cho cư dân mặc dù nằm ngay sát các trục đường lớn ở khu Mỹ Đình.

Cũng tại Hà Nội, góp phần hiện thực không gian xanh chuẩn phong cách Singapore trong lòng thành phố, Eurowindow đã ký kết hợp đồng cung cấp, thi công lắp đặt sản phẩm cửa và vách nhôm kính tại dự án BRG Grand Plaza (số 16 Láng Hạ, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).

Phối cảnh tổng thể dự án tổ hợp văn phòng, căn hộ, biệt thự BRG Grand Plaza xây dựng trên diện tích 8.152 m2.

Tòa chung cư BRG Grand Plaza sử dụng sản phẩm kính cường lực dày 10 – 15 mm không chỉ gia tăng tính an toàn cho người dùng mà giúp không gian trở nên hiện đại, sang trọng hơn. Thiết kế mặt ngoài với những lam nhôm trang trí thanh thoát, vừa giúp chắn nắng vừa điều hòa lưu thông không khí ở các căn hộ.

Các sản phẩm cửa sổ mở lật, cửa đi mở trượt 2 cánh, cửa đi mở quay 1 cánh/2 cánh, mái sảnh kính, lan can kính… được lắp đặt hợp lý giúp tối ưu hóa diện tích, công năng sử dụng của căn hộ, thuận tiện vệ sinh, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Tại Đà Nẵng, với mong muốn cùng kiến tạo nên những sản phẩm bất động sản đẳng cấp, chuẩn mực quốc tế, chủ đầu tư Đất Xanh Miền Trung đã tin tưởng lựa chọn Eurowindow là nhà cung cấp, lắp đặt hơn 5.600 m2 cửa sổ, cửa đi và vách nhôm kính tại dự án One River Villas (thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

One River Villas sử dụng kính hộp phủ Low-e 2 lớp của hãng AGC (Bỉ) đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt tối đa và hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Theo đại diện Đất Xanh Miền Trung, việc ký kết hợp tác với Eurowindow là một trong những bước đi chiến lược của công ty mang đến những sản phẩm có giá trị khác biệt dành cho khách hàng. Hệ cửa nhôm kính Eurowindow có tải trọng nhẹ, không gỉ sét, dễ bảo trì, có khả năng chống chịu trước tác động của mưa bão. Sản phẩm đảm bảo tính an toàn cao cho người sử dụng, đồng thời, giúp chủ đầu tư hạn chế tối đa thiệt hại về vật chất trước tác động của thời tiết khắc nghiệt miền Trung.

Tại khu vực miền Nam, Eurowidow cũng vừa trúng thầu cung cấp và thi công toàn bộ hệ cửa sổ, cửa đi, vách kính cho các căn nhà phố liền kề tại dự án Vạn Phúc Riverside City (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Phương Dung