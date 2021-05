Cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh, vua thép giàu thêm gần tỷ đô

Nhu cầu tiêu thụ thép tăng cao cộng với việc giá thép tăng chóng mặt đã giúp cho các đại gia ngành thép như Hòa Phát Group (HPG) và Hoa Sen Group (HSG) đứng trước cơ hội có một năm bội thu.

Giá cổ phiếu HPG và HSG cũng đã tăng phi mã kể từ đầu năm 2021, qua đó góp phần củng cố vị thế của những ông chủ hai tập đoàn này trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Với ông Trần Đình Long – Chủ tịch HPG, hiện tổng giá trị cổ phiếu HPG do ông “vua thép” này nắm giữ đã đạt mức 53.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD. Con số này đã tăng thêm 520 tỷ đồng trong tuần vừa qua và đã tăng thêm 2.800 tỷ đồng (5,67%) kể từ đầu tháng 5.

Giá thép tăng chóng mặt, hai đại gia thép đút túi nghìn tỷ

Nếu tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu HPG đã tăng thêm 48% đã đẩy giá trị tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cũng tăng thêm 17.200 tỷ đồng.

Qua đó giúp ông Long củng cố vững chắc vị trí thứ hai trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Hòa Phát mới đây công bố kết quả kinh doanh quý 1 với doanh thu đạt 31.000 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể 59% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng tiếp tục đạt mức cao kỷ lục 7.000 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ, bao gồm 6,5 nghìn tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh chính và 500 tỷ đồng thu nhập bất thường từ thoái vốn mảng nội thất.

Tổng sản lượng thép thô của HPG trong quý 1/2021 tiếp tục lập mức cao kỷ lục mới khoảng 1,9 triệu tấn, tăng 76% so với cùng kỳ và 9% so với quý trước, do lò cao cuối cùng của Khu liên hợp thép Dung Quất bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 1/2021. Sản lượng thép xây dựng quý 1/2021 tăng 17% so với cùng kỳ lên 855 nghìn tấn.

Hòa Phát đang nắm giữ thị phần lớn nhất mảng thép xây dựng với 33,8% trong quý 1, bỏ xa doanh nghiệp đứng thứ hai là Thép Thái Nguyên (8,3%). Ở mảng thép ống, Hòa Phát cũng đang dẫn đầu thị phần với 30,2%, bỏ xa doanh nghiệp đứng thứ hai là Hoa Sen Group (19,5%).

Trong khi đó, với ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hoa Sen Group, giá trị cổ phiếu HSG do ông nắm giữ hiện chỉ là 2.700 tỷ đồng, bằng 1/20 so với giá trị tài sản của ông Trần Đình Long. Tuy nhiên, ông Vũ vẫn là một đối thủ đáng gờm trong ngành thép khi Hoa Sen Group vẫn đang nắm giữ thị phần lớn nhất về mảng tôn mạ (35,5% trong quý 1).

Tính riêng trong tuần qua, giá cổ phiếu HSG chỉ tăng nhẹ 0,27%, qua đó giúp cho túi tiền của ông Vũ có thêm 7,5 tỷ đồng. Nhưng tính từ đầu tháng 5 đến nay, ông Vũ đã có thêm 375 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, nếu xét về con số tuyệt đối, phần giá trị tài sản tăng thêm của ông Lê Phước Vũ là không đáng kể so với ông Trần Đình Long, nhưng xét về tỷ lệ, tổng giá trị tài sản của ông Vũ đã tăng tới 66% (trong khi ông Long tăng thêm 48%).

Theo đó, kể từ đầu năm 2021, giá trị tài sản của ông Lê Phước Vũ đã tăng thêm 1.100 tỷ đồng trong tổng số 2.700 tỷ đồng, đưa vị doanh nhân gốc Quảng Nam này đứng vào vị trí thứ 50 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

HSG vừa công bố doanh thu quý 2/2021 (niên độ tài chính 2020/21) đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 87,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng trong quý đạt mức cao kỷ lục mới là 1.000 tỷ đồng, tăng mạnh 415% so với cùng kỳ.

Tổng sản lượng thép tiêu thụ trong quý 2/2021 tăng 72% nhờ kênh xuất khẩu với sản lượng tăng 139% so với cùng kỳ do nhu cầu phục hồi và nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Mặt khác, sản lượng tiêu thụ trong nước tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những kết quả ấn tượng này được thúc đẩy bởi xu hướng tăng của giá thép trên toàn cầu, giá thép đã tăng 10% trong quý và giúp Công ty hưởng lợi nhờ hàng tồn kho giá rẻ.

Cùng với cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu như HPG, HSG, NKG,… đã trở thành bệ đỡ cho thị trường chứng khoán kể từ đầu tháng 4 đến nay.

Nguyễn Tuân