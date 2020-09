Xe sang Range Rover bốc cháy trên cầu giá ngang biệt thự hay chung cư giá rẻ?

Chiếc xe Range Rover bốc cháy trên cầu Chương Dương chiều 27/9 (ảnh FB)

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 16h45’ chiều 27/9, một chiếc xe Range Rover bất ngờ bốc cháy trên cầu Chương Dương. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn chiếc xế hộp nhập khẩu nguyên chiếc. Sự việc ngay lập tức trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn về ô tô.

Nhiều người không khỏi xót xa khi cho rằng chiếc xe bị biến dạng sau vụ hỏa hoạn chỉ còn có thể… bán sắt vụn. Không ít người ví von đây chẳng khác gì một vụ “cháy biệt thự trên cầu” bởi giá trị của nó có thể lên tới trên 12 tỷ đồng.

Quả thực, 12 tỷ đồng tương đương với giá trị của một căn biệt thự hoặc vài căn chung cư. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng giá trị thật của chiếc xe bị cháy thấp hơn nhiều so với con số nói trên.

Nhiều người tranh cãi về giá trị chiếc xe Range Rover bốc cháy trên cầu Chương Dương

Theo nhiều người sành về xe hơi, chiếc xe Range Rover bốc cháy trên cầu Chương Dương nhiều khả năng là dòng Range Rover Autobiography đời 2009 của LandRover.

Đây hẳn là một chiếc xe không dành cho giới trung lưu bởi một chiếc xe như vậy đời 2020 đang được các đại lý niêm yết mức giá bán 12,60 tỷ đồng (giá chưa lăn bánh).

Hình ảnh chiếc Range Rover Autobiography 2009

Tuy nhiên, với một chiếc Range Rover Autobiography 2009, mức giá bán hiện tại chỉ còn khoảng 1,2-1,5 tỷ đồng, theo nhận định của một số thành viên trên diễn đàn về ô tô.

và chiếc xe Range Rover Autobiography 2020 đang được các đại lý niêm yết mức giá 12,60 tỷ đồng (chưa lăn bánh).

Điều này cho thấy sự “mất giá” của những chiếc xe sang chỉ sau một thời gian sử dụng. Mới hơn một chút, một chiếc xe được sản xuất năm 2016 hiện đang được rao bán trên dưới 4,5 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu từ một đại lý bán xe cũ, xe LandRover Range Rover Autobiography 5.0 đời 2009, thậm chí đời 2011 hiện có giá bán từ 1,280 – 1,780 tỷ đồng tùy từng phiên bản.

Với bản full options, chiếc xe được trang bị nội thất da cao cấp; gương kính chỉnh điện; ghế chỉnh điện đa hướng, nhớ 3 vị trí, sấy sưởi ghế; điều hòa tự động 3 vùng chỉnh nhiệt riêng biệt; dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD); cảm biến tiệm cận trước và sau xe; trang bị bệ bước lên xuống thuận tiện; 5 camera, cửa sổ trời; hệ thống giải trí gồm 3 màn hình DVD, hệ thống loa Harman kardon, USB, kết nối với điện thoại đàm thoại rảnh tay; vô lăng đa chấu, tích hợp nút bấm tùy chỉnh; nâng hạ gầm, nhiều chế độ chạy đa dạng địa hình;…

Tuy nhiên, để được sở hữu một chiếc SUV 5 chỗ hạng sang với giá chỉ nhỉnh hơn so với chiếc SUV Kia Sorento, người sở hữu nó cần phải chấp nhận mức tiêu thụ nhiên liệu tối thiểu 20 lít xăng/100km.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy chiếc xe Range Rover nói trên. Theo các chuyên gia, những nguyên nhân chủ yếu gây cháy xe ô tô gồm: Cháy xe do chập điện, do tự ý lắp đặt thêm một số thiết bị điện khác trên xe ô tô; do nhiên liệu bị nhiễm tạp chất; do rò rỉ chất gây cháy (thường do đổ xăng quá đầy) rồi gặp tia đánh lửa; do hệ thống ổng thải quá tải; do động cơ xe quá nóng; ống dẫn nhiên liệu hoạt động không ổn định; ống xả bị hở;…

Hiền Anh