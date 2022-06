WinMart tổ chức lễ hội trái cây New Zealand và tuần hàng nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng

Ngày 03/6, bà Tredene Dobson - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã tham dự sự kiện ra mắt Lễ hội trái Cây New Zealand Made With Care 2022 tại siêu thị WinMart Times City (TP Hà Nội).

Trước đó, ngày 02/6, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng Công ty WinCommerce tổ chức Lễ Khai mạc Tuần hàng nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng tại hệ thống WinMart TP. Hồ Chí Minh.

Mang các sản phẩm chất tượng từ New Zealand đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam

Lễ hội Trái cây New Zealand Made With Care 2022 diễn ra từ ngày 02/6/2022 đến 30/6/2022 tại hệ thống siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ toàn quốc với tâm điểm là sự kiện ra mắt tại WinMart Times City (Hà Nội) vào ngày 03/6 và WinMart Landmark 81(TP Hồ Chí Minh) vào ngày 05/6. Đây là chương trình thường niên được Hiệp hội Thương mại (NZTE) & Doanh nghiệp New Zealand và WinCommerce (đơn vị chủ quản của hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+) phối hợp quảng bá, thuộc khuôn khổ chiến dịch toàn cầu Made With Care, nhằm truyền tải câu chuyện về sự tận tâm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, đặc biệt là trái cây mang thương hiệu New Zealand tới người tiêu dùng Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội, hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ 14 doanh nghiệp New Zealand sẽ được hệ thống WinMart/WinMart+ tăng cường quảng bá, đặc biệt là các loại táo: Royal Gala, Prince, Braeburn, Premier Star, Organic Fuji, Queen, Kanzi, Ruby Star, Dazzle.

Sự kiện ra mắt Made With Care 2022 có nhiều hoạt động tương tác, trò chơi và quà tặng cho khách hàng, trẻ em đã được WinMart và NZTE phối hợp tổ chức nhằm làm phong phú hơn trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Khách hàng đến hệ thống WinMart/WinMart+ trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được trải nghiệm không gian trái cây tươi ngon thượng hạng, mang hương vị của sự tận tâm từ xứ sở New Zealand.

Đại diện Công ty WinCommerce, bà Nguyễn Thị Phương – Phó Tổng Giám đốc Thường trực chia sẻ, bản thân Việt Nam đã có nhiều mặt hàng nông sản nội địa đặc sắc, chất lượng. Tuy nhiên, để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng của người dân, WinCommerce cũng không ngừng kết nối với các nhà cung cấp nước ngoài để làm phong phú hơn nguồn thực phẩm tại hệ thống WinMart/WinMart+.

Các sản phẩm từ New Zealand được khách hàng của WinMart/WinMart+ đón nhận và yêu thích bởi hương vị tươi ngon, hình thức và chất lượng đều vượt trội. WinCommerce đã tổ chức Lễ hội Trái cây New Zealand Made With Care từ trong 2 năm liên tiếp từ 2020, góp phần mang các sản phẩm trái cây an toàn, tươi ngon, giàu dinh dưỡng từ New Zealand đến gần với người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi tin rằng Lễ hội năm nay với các sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ New Zealand sẽ thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng cả nước.

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng tại thị trường TP Hồ Chí Minh

Đồng thời, vào ngày 02/06 vừa qua, lễ khai mạc Tuần hàng nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng tại hệ thống WinMart TP Hồ Chí Minh đã được WinCommerce và Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức thành công tại siêu thị WinMart Cộng Hòa với sự tham gia trưng bày gian hàng của 12 doanh nghiệp địa phương. Tại đây, các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương như rau củ xứ lạnh (ớt chuông, súp lơ, cà chua bi, bắp cải tím, cải kale,...); các loại hoa (thủy tiên, hoa hồng, cẩm chướng, thạch thảo,...); trái cây (sầu riêng, bơ, dâu tây, chuối laba, atiso,...); thực phẩm khô (trà, cà phê, hạt macca, mật ong, đông trùng hạ thảo,...).

Tuần hàng nông sản tỉnh Lâm Đồng năm 2022 sẽ được triển khai tại các siêu thị trên địa phận TP Hồ Chí Minh, bao gồm: WinMart Cộng Hòa, WinMart Landmark 91, WinMart Thảo Điền, WinMart Lê Văn Việt và WinMart Thủ Đức. Trong thời gian từ 02/6 đến 12/6/2022, khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị này sẽ được trải nghiệm không gian hàng hóa đậm chất vùng cao Đà Lạt với đa dạng sản phẩm chất lượng.

Với hoạt động này, WinCommerce tiếp tục hiện thực hóa việc hợp tác xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Lâm Đồng như cam kết tại hội nghị kết nối cung cầu nông sản của tỉnh Lâm Đồng vào hệ thống bán lẻ WinMart diễn ra vào tháng 2/2022. Sự kiện cũng nằm trong chiến lược hợp tác dài hạn của đơn vị này với các tỉnh thành, địa phương trên cả nước nhằm xúc tiến tiêu thụ, nâng tầm vị thế nông sản Việt trên thị trường nội địa.

WinCommerce hiện là hệ thống bán lẻ hiện đại có có quy mô lớn nhất Việt Nam với 125 siêu thị WinMart và hơn 2.900 cửa hàng WinMart+ có mặt tại 60 tỉnh thành. WinMart/ WinMart+ hiện là cầu nối đưa các sản phẩm, hàng hóa Tươi Ngon Thượng Hạng đến hơn 32 triệu lượt khách hàng mỗi tháng.

Lễ hội Trái cây New Zealand Made With Care 2022 và Tuần lễ hàng nông sản Đà Lạt - Lâm Đồng cũng đồng thời được triển khai quảng bá trực tuyến trên website WinMart.vn, nền tảng thương mại điện tử Lazada và ứng dụng VinID, nhằm cung cấp trải nghiệm mua sắm đa kênh, tiện lợi cho khách hàng.

Để biết thêm thông tin và cập nhật về chương trình, xin vui lòng truy cập:

Trang Facebook của NZTE (https://www.facebook.com/nztenews);

hoặc Fanpage Siêu Thị WinMart (https://www.facebook.com/sieuthiwinmart).

Minh An