Vua hàng tiêu dùng sắp mở thêm 800 cửa hàng Winmart+, chứng tỏ một điều nhu yếu phẩm tiêu dùng có khả năng chống chọi mọi khó khăn

Từ đầu năm đến nay, Masan khai trương 5 siêu thị WinMart và 301 siêu thị mini WinMart+, nâng tổng số siêu thị WinMart lên 127 và WinMart+ lên 2.873 điểm bán.

Tập đoàn Masan (MSN) công bố bản phân tích chi tiết kết quả kinh doanh chưa soát xét 6 tháng đầu năm 2022.

Do tác động của chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi, doanh thu thuần hợp nhất trong 6 tháng đầu năm 2022 của Masan đạt 36.023 tỷ đồng, giảm 12,5% so với mức 41.196 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước. Loại trừ mảng thức ăn chăn nuôi, doanh thu thuần của Masan tăng 9,1% so với cùng kỳ do tăng trưởng tại MHT và tăng trưởng ổn định tại MCH.

Lợi nhuận trước thuế và lãi suất trong 6 tháng đầu năm 2022 của Masan tăng trưởng 17,5%, đạt 7.340 tỷ đồng chủ yếu nhờ lợi nhuận của MHT tăng 52,6% và TCX tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

WinCommerce sắp mở thêm 800 cửa hàng Winmart+, chứng tỏ một điều nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng chống chọi được mọi khó khăn

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 3.110 tỷ đồng, tăng trưởng 122,7% trên cơ sở báo cáo và 211,8% trên cơ sở so sánh tương đương. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích của cổ đông không kiểm soát đạt 2.577 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022, tăng trưởng 163,3% trên cơ sở báo báo và 345,4% trên cơ sở so sánh tương đương.

6 tháng đầu năm, WinCommerce (“WCM”) và Masan Consumer Holdings (“MCH”) vẫn tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ năm 2021, đạt doanh thu thuần 26.092 tỷ đồng. Điều này cho thấy ngành nhu yếu phẩm và tiêu dùng có khả năng chống chọi cao với các khó khăn của thị trường chung.

TCX (The CrownX) ghi nhận 3.178 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hầu hết các ngành hàng chủ lực đều tăng trưởng mạnh mẽ như thịt chế biến, cà phê và bia, với mức tăng lần lượt là 57,8%, 33,1% và 19,3%.

Doanh thu từ các sản phẩm mới ra mắt trong Quý 4/2021 và 6T2022 đóng góp 38% vào tăng trưởng doanh thu tại MCH.

Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm, Winmart sẽ khai trương 800 cửa hàng mới nhằm mở rộng mạng lưới bán lẻ, trong đó có hơn 100 cửa hàng đi theo mô hình nhượng quyền.

Bên cạnh đó, Tập đoàn của vua hàng tiêu dùng chú trọng vào nghiên cứu và phát triển các ngành hàng chủ lực như gia vị, thực phẩm tiện lợi và thịt chế biến để tạo ra sự tăng trưởng vượt trội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh đà phát triển trong lĩnh vực đồ uống, cà phê và bia.

