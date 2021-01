VinFast ra mắt 3 dòng ô tô điện thông minh

Xe SUV đa dụng, thiết kế thời thượng

Với định hướng chiến lược là trở thành thương hiệu ô tô công nghệ cao toàn cầu, chỉ sau 3 năm đi vào hoạt động, VinFast đã nghiên cứu và phát triển thành công ba dòng xe thông minh đầu tiên là VF31, VF32, VF33, trong đó VF31 chỉ có một phiên bản xe điện, VF32 và VF33 mỗi xe đều có 2 phiên bản điện và xăng.

Cả 3 dòng đều là xe SUV đa dụng, có thiết kế gầm cao mạnh mẽ và thời thượng; có khả năng hỗ trợ lái và tự lái; Được trang bị tính năng thông minh và an toàn vượt trội.

Trong đó, VF31 là dòng SUV cỡ vừa (phân khúc C) có tính năng hỗ trợ lái và tự lái cơ bản như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo phương tiện từ phía sau khi mở cửa, camera lùi, camera 360, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau, đèn pha tự động…

VF32 là xe SUV cỡ trung (phân khúc D) và VF33 là xe SUV cỡ đại (phân khúc E) sở hữu tính năng tự hành cấp độ 2-3, với 30 tính năng thông minh chia làm 7 nhóm gồm: Hệ thống trợ lái thông minh, hệ thống kiểm soát làn thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo va chạm đa điểm, hệ thống giảm thiểu va chạm toàn diện, hệ thống đỗ xe tự động thông minh và hệ thống giám sát người lái. Đây cũng là mẫu SUV cỡ đại và SUV cỡ trung nằm trong nhóm ít các xe trên thế giới có nhiều tính năng tự hành cấp độ 3, khẳng định năng lực R&D và năng lực triển khai các sản phẩm đẳng cấp cao, mang tính tiên phong của VinFast.

Đặc biệt, bản cao cấp của VF33, VF32 và VF31 đều sở hữu hệ thống cảm biến hiệu suất cao gồm cảm biến LiDAR; 14 camera có khả năng phát hiện vật thể cách xa tới 687m; 19 cảm biến 360 độ cho phép cảnh báo và xử lý ở tốc độ cao trên 100km/h. Hệ thống tự lái được điều khiển bởi chip Orin-X có thể xử lí tới 200 GB dữ liệu/1s, cho phép điều khiển và dẫn đường nhanh gấp 8 lần so với các thế hệ hiện tại. Ngoài ra, bản cao cấp của cả 3 dòng xe đều được trang bị thêm một số tính năng tự hành cấp độ 4 như tự động thiết lập bản đồ 3 chiều, cho phép tự động tìm chỗ và đỗ xe; triệu hồi xe… cùng khả năng kết nối với hệ thống giao thông và đô thị thông minh, mang đến trải nghiệm tiện nghi, an toàn và đẳng cấp cho người dùng.

Bên cạnh tính năng tự hành vượt trội với triết lý phát triển “lấy người dùng làm trung tâm”, VinFast đặc biệt đầu tư cho tính năng thông minh (buồng lái ảo e-cockpit) với những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới như: công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), máy học và học sâu (Deep Learning), nhận diện gương mặt, trợ lý ảo đa ngôn ngữ… Các tính năng trên không chỉ mở ra không gian hưởng thụ tiện nghi và giải trí hoàn hảo trong xe, mà còn tùy biến tối đa để cá nhân hóa xe theo đặc tính và thói quen sử dụng của chủ nhân. Đây chính là điểm khác biệt nổi trội, được hãng chú trọng phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo nên từng khoảnh khắc đáng giá nhất, chỉ có ở xe điện VinFast.

Về độ an toàn, cả ba dòng xe đều đạt các tiêu chuẩn an toàn cao nhất của thế giới như NHTSA 5 sao, Euro NCAP 5 sao… cùng hệ thống tự động phát hiện, cảnh báo và thông báo tới cơ sở y tế trong trường hợp xảy ra sự cố. Các bộ pin đều được bố trí dưới sàn xe, với khả năng chịu nhiệt từ -400C đến 800C đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Ngoài ra, các xe đều có tính năng cập nhật phần mềm từ xa, tự động phát hiện lỗi trên xe và tự động liên hệ với trạm dịch vụ…

Dự kiến xe VF31 sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 5/2021, bàn giao xe từ tháng 11/2021. Xe VF32 và VF33 sẽ nhận đặt hàng tại Việt Nam từ tháng 9/2021, bàn giao xe từ tháng 2/2022; tại Mỹ, Canada và châu Âu sẽ nhận đặt hàng từ tháng 11/2021, bàn giao xe từ tháng 6/2022.

Việc ra mắt các dòng xe điện công nghệ cao, bao gồm cả xe máy điện, xe buýt điện và ô tô điện cá nhân nằm trong lộ trình định sẵn của VinFast ngay từ khi gia nhâp thị trường ô tô 3 năm trước. Ngoài tổ hợp nhà máy hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam, VinFast hiện đang sở hữu mạng lưới trung tâm R&D tại Australia, Đức và Mỹ; Trung tâm thử nghiệm xe đẳng cấp thế giới tại Australia. Đây là cơ sở vững chắc để VinFast hiện thực hóa tầm nhìn toàn cầu - trở thành hãng xe điện công nghệ cao được ưa chuộng trên thế giới, góp phần phát triển giao thông xanh và giảm thiểu khí thải trên trái đất.

Phương Dung