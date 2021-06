VinFast Ludo và Impes: Cặp “vương - hậu” trong phân khúc xe máy điện cho giới trẻ

Hệ khung dầy dặn, vững chắc và “xịn sò” nhất phân khúc

Là một trong những yêu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định, sự bền bỉ và an toàn của sản phẩm, hệ khung gầm luôn được mọi khách hàng quan tâm trước nhất khi muốn lựa chọn phương tiện di chuyển cho bản thân và gia đình. Khung là xương sống của một chiếc xe nơi tất cả các bộ phận được lắp ráp và kết nối với nhau, hệ khung gầm có chất lượng tốt mang tới khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài, giúp người cầm lái luôn an tâm trong mỗi hành trình.

Chính vì thế “hệ xương sống” của Impes và Ludo được VinFast đầu tư rất kỹ càng,sử dụng các mác thép theo tiêu chuẩn Jis G3445, Jis G3131… của Nhật Bản, trong đó các linh kiện của khung được hàn ghép với nhau bằng hệ thống robot hiện đại, đảm bảo các mối hàn chất lượng tốt nhất. Sau khi hoàn thiện, khung xe tiếp tục được phủ một lớp sơn ED chất lượng cao có khả năng chịu phun muối đảm bảo đến hết vòng đời của xe mà hệ thống khung vẫn chưa bị gỉ sét. Quy trình tạo dựng nên bộ khung được thiết kế và tính toán mô phỏng trên máy tính chính xác đến từng chi tiết,đảm bảo được độ bền tiêu chuẩn khắt khe của Vinfast.

Impes và Ludo sử dụng các mác thép theo tiêu chuẩn Jis G3445, Jis G3131… của Nhật Bản.

Để làm ra hệ khung xe “xịn sò” như vậy, dây chuyền sản xuất cũng được VinFast trang bị công nghệ cao nhất được nhập khẩu từ Nhật bản. Những robot ABB Weldcom sử dụng cho nhà máy sản xuất của VinFast được trang bị dây hàn của Mỹ, nguồn hàn của Đức, ứng dụng công nghệ hàn CMT… Hệ thống hàn tự động của dây chuyền có thể cung cấp khung xe chắc chắn, độ bền cao, đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng nhất quán.

Phụ tùng “hàng hiệu”

Bên cạnh hệ khung gầm ăn điểm thì phụ tùng “hàng hiệu” và các tính năng công nghệ là điểm cộng giúp Impes và Ludo không có đối thủ trong phân khúc xe điện dành cho giới trẻ. Được trang bị hệ đèn pha Led với thiết kế 2 bóng xếp tầng dạng bi cầu, Ludo và Impes có hiệu năng chiếu sáng tốt hơn, xa hơn và mạnh hơn so với đèn Halogen thông thường. Cộng với hệ thống đèn hậu, đèn xi nhan led, các bạn trẻ hoàn toàn có thể yên tâm khi đồng hành cùng Ludo, Impes trên mọi hành trình.

Sức mạnh và hiệu năng đánh nể của bộ đội Ludo, Impes nằm ở hệ động cơ và ECU đến từ thương hiệu Bosch. Sở hữu động cơ tiêu chuẩn Đức với công suất lớn nhất lên tới 1700W, Ludo và Impes có khả năng vận hành mạnh mẽ bền bỉ với hiệu suất vượt trội: Quãng đường di chuyển lên tới 75 km trong một lần sạc, vận tốc tối đa đạt tới 49 km/h cùng hai chế độ lái linh hoạt Eco và Sport. Có thể nói không một mẫu xe nào trong cùng phân khúc có thể so sánh với Ludo, Impes nhờ khối động cơ đắt giá này.

Hệ động cơ và ECU của Impes và Ludo đến từ thương hiệu Bosch danh tiếng.

Nhằm đảm bảo việc khai thác tối đa hiệu suất, VinFast trang bị cho cả Ludo và Impes hệ vòng bi thương hiệu SKF có tuổi đời hơn 100 năm đến từ Thụy Điển. Với độ chính xác, hiệu năng vận hành tốc độ cao và độ ổn định hệ thống cao, ổ lăn/vòng bi siêu chính xác của SKF lý tưởng dùng cho các máy công cụ và các ứng dụng chính xác khác chẳng hạn như xe ô tô đua và tàu biển. Loại ổ lăn/vòng bi này cũng giảm thiểu được tiếng ồn, độ rung và mức sinh nhiệt. Với giá thành đắt đỏ, cho đến nay, việc được trang bị loại vòng bi SKF này trên những mẫu xe hai bánh vẫn là điều xa xỉ với rất nhiều các hãng xe.

Công nghệ hiện đại, giá dễ tiệm cận nhất phân khúc

Hộp kết nối Connectivity Box trên Ludo và Impes đến từ thương hiệu Meiko là yếu tố công nghệ vượt trội so với các đối thủ trên thị trường, giúp Ludo và Impes trở thành mẫu xe máy điện thông minh nhất trong phân khúc với hàng loạt các tính năng như: Định vị GPS, tích hợp eSim, có khả năng kết nối với điện thoại thông minh thông qua app.

Hộp kết nối Connectivity Box xịn sò trên Ludo và Impes.

Với mức giá dưới 15 triệu đồng, VinFast Ludo và Impes là hai mẫu xe duy nhất trên thị trường được sử dụng Pin Lithium Ion. Sự kết hợp giữa VinFast cùng công ty LG Chem (Thuộc tập đoàn LG) để mở nhà máy đóng gói và sản xuất pin. Ngay lập tức, toàn bộ mẫu xe máy điện chạy pin của VinFast được sử dụng toàn bộ công nghệ lõi từ LG Chem. VinFast Ludo và Impes được sử dụng hệ thống 1 pin rời dung lượng 22Ah/pin, có tuổi thọ lên tới 1.000 lần sạc. Giắc kết nối nguồn điện của xe và hệ thống pin của Ludo và Impes cũng được cung cấp bởi hãng Chogori, một trong những hãng sản xuất cụm giắc kết nối có khả năng chống bụi, chống nước, cung cấp trong các ngành sản xuất tàu thủy, ôtô và xe máy điện.

Với tư duy sản xuất xe đầy phóng khoáng, tập trung cho chất lượng cao nhất và mang đến sản phẩm tốt nhất cho khách hàng ở mọi phân khúc, Ludo có mức giá hiện tại khoảng 12,9 triệu đồng và Impes có mức giá khoảng 14,9 triệu đồng xứng đáng được mệnh danh là cặp “vương - hậu” trong phân khúc xe máy điện dành cho giới trẻ.

Trong tháng 6, VinFast tiếp tục ưu đãi dành cho khách hàng mua xe máy điện, trong đó sản phẩm Klara S có giá chỉ từ 19.900.000 đồng. Bên cạnh đó, khách hàng mua Impes và Ludo sẽ được tặng miễn phí 1 pin Lithium-ion và bộ sạc với tổng trị giá 9,7 triệu đồng.

