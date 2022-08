Rót 750 tỷ đồng cho dự án 'bến du thuyền Hoàng Gia', VietinBank ngậm ngùi rao bán nợ xấu

Mới đây nhất, ngày 4/8/2022 VietinBank Thành An thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của Marina Hotel JSC để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng số dư tín dụng của doanh nghiệp này đến hết ngày 26/7/2022 là 540,18 tỷ đồng.

4 năm trước, ngày 30/5/2018 tại Hà Nội, VietinBank Chi nhánh Thành An (VietinBank Thành An) và CTCP Khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel JSC) đã thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược toàn diện và hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án “Trung tâm bến du thuyền Hoàng gia - Khu A” (sau đổi tên thành Swisstouches Laluna Resort) do Marina Hotel JSC làm chủ với tổng mức đầu tư gần 2.421 tỷ đồng.

Theo thoả thuận, VietinBank Thành An tham gia tài trợ 750 tỷ đồng cho dự án. Như vậy, cùng với BIDV, VietinBank là ngân hàng thứ hai tài trợ vốn cho dự án này.

Buổi lễ ký kết tài trợ vốn của VietinBank cho dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A.

Dự án được xây dựng tại số 72 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo giới thiệu của hai bên, công trình Khu A thuộc dự án được xây dựng gồm 2 tòa nhà có diện tích 5.965,5 m2. Khu A có quy mô 1 tầng hầm chung và 38 tầng nổi với diện tích xây dựng là 4.211,2m2. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 1.292 phòng căn hộ condotel (chưa bao gồm 8 căn penhouse khu trên tầng 35 tòa nhà), gần 3.000 m2 khu shop house,….

Tuy nhiên, sau đó, khoản tài trợ của VietinBank đã trở thành món nợ xấu không thể truy đòi.

Mới đây nhất, ngày 4/8/2022, VietinBank Thành An đã thông báo bán khoản nợ có tài sản đảm bảo của Marina Hotel JSC để xử lý thu hồi nợ vay. Tổng số dư tín dụng của doanh nghiệp này đến hết ngày 26/7/2022 là 540,180 tỷ đồng.

Khoản nợ này được đảm bảo bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại chính khu đất có diện tích 5.965,5 m2 hình thành nên dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia - Khu A.

Sau khi bắt tay với Tập đoàn Swisstouches Hotels & Resorts (Thuỵ Sỹ), dự án bến du thuyền Hoàng Gia được đổi tên thành Swisstouches La Luna Resort.

Theo kế hoạch, Swisstouches La Luna Resort sẽ vận hành vào quý 4/2019, cung cấp ra thị trường hơn 1 nghìn căn condotel cao cấp từ một đến 4 phòng ngủ và các căn penthouse.

Tuy nhiên, dự án này chậm tiến độ nên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao nhà cho khách hàng theo như cam kết. Marina Hotel JSC cũng không chia lợi nhuận chiết khấu theo hợp đồng đã ký với các nhà đầu tư.

Tại các buổi giới thiệu đầu tư, công ty hứa hẹn, nếu khách hàng trả trước 95% giá trị căn hộ sẽ được nhận lợi nhuận chiết khấu tương đương 9%/năm kéo dài trong 5 năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh dự án. Tuy nhiên, đến thời điểm này các nhà đầu tư vẫn chưa nhận được căn hộ của mình.

Về dự án này, ông Lã Quang Bình - Chủ tịch Marina Hotel JSC từng tuyên bố, Swisstouches La Luna Resort là tiền đề để công ty trở thành tập đoàn phát triển bất động sản tầm cỡ quốc tế.

Các nhà đầu tư kêu cứu sau khi chủ đầu tư dự án Swisstouches La Luna Resort không giữ cam kết.

Theo tìm hiểu, Swisstouches La Luna Resort là một phần trong hợp đồng BT giữa UBND tỉnh Khánh Hoà và Marina Hotel JSC. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương làm dự án nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng theo hình thức BT. Dự án có chiều dài 970 m, vốn đầu tư 47 tỷ đồng. Để làm được con đường này, tỉnh Khánh Hòa đã hoán đổi gần 10.000 m2 đất mặt biển Nha Trang.

Năm 2014, dự án mở rộng đường Mai Xuân Thưởng được hoàn thành. Sau khi tuyến đường này đi vào hoạt động gần một năm (tháng 4/2015), UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT với Marina Hotel JSC, giá trị hợp đồng khoảng 47,5 tỷ đồng.

Để hoàn vốn khoản tiền mà chủ đầu tư bỏ ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chấp thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án hợp phần 1 - Trung tâm bến du thuyền Hoàng gia. Marina Hotel JSC được giao đất gồm khu A gần 6.000 m2, khu B hơn 3.800 m2 tại khu đô thị Vĩnh Hòa để làm dự án.

Marina Hotel JSC được biết đến tại nhiều lĩnh vực như: bất động sản, dịch vụ du lịch, bưu chính viễn thông, thương mại điện tử, xây dựng công trình điện tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Các dự án, công trình công ty đã xây dựng, vận hành và quản lý trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng gồm: Cao ốc Peridot (TP HCM), khu khách sạn du lịch nghỉ dưỡng Điện lực (Ninh Thuận), Công viên nước Cần Thơ, Khu dân cư Hoàng Tâm 1 (Cà Mau)...

Ngân Giang