Rau xanh tăng giá cao hơn thịt, khi nào giá rau mới hạ nhiệt?

Giá rau tăng cao hơn thịt

Từ đầu tháng 10 tới nay, giá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hải Phòng đang tăng cao. Giá rau xanh ngày một tăng chưa có dấu hiệu dừng hay giảm khiến nhiều người nội trợ than “tiền rau đắt hơn tiền thịt”.

Tại các chợ dân sinh ở Hải Phòng, không chỉ rau xanh mà giá các loại củ quả cũng tăng nhanh. Cụ thể, giá bí xanh tăng lên 20.000 đồng/kg, trước đó chỉ khoảng hơn 10.000 đồng/kg; cà rốt 30.000 đồng/kg; bắp cải ta 110.000 đồng/bắp; cà chua gần 30.000đồng/kg; súp lơ nhỏ có giá từ 25.000 - 35.000 đồng/cây, trước đó giá chỉ từ 12.000 đồng; mướp 25.000 đồng/kg, trước đó chỉ 10.000 đồng/kg; đặc biệt là các loại rau gia vị tăng nhiều nhất, như hành lá hiện giá lên tới 60.000 đồng/kg, trong khi trước đó giá chỉ khoảng 20.000/kg.

Tại chợ dân sinh ở Hưng Yên, giá các loại rau ăn lá cũng tăng từ 1,5 - 3.000 đồng/mớ so với trước đó. Cụ thể, rau muống có giá từ 5.000 – 6.000 đồng/mớ, rau cải 7.000 – 8.000 đồng/mớ… Các loại củ, quả như su su, khoai tây, cà rốt, cà chua tăng từ 3.000 – 4.000 đồng/kg. Các loại rau gia vị cũng đắt hơn so với trước đó…

Nhiều tiểu thương cho biết, khoảng 1 tháng trước, lượng rau nhiều và đa dạng, giá bán hợp lý, nhưng hơn 1 tuần nay, giá thu mua rau xanh tăng dần, trong khi lượng rau xanh cũng rất ít, chỉ bằng 1/3 so với trước.

Từ đầu tháng 10, giá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội bắt đầu tăng giá và khoảng hon tuần nay, giá rau xanh tăng vọt theo từng ngày, tăng gấp 2 - 3 lần. Theo đó, rau muống có giá 12.000 -15.000 đồng/bó; cải ngọt tăng từ 35.000 - 40.000 đồng/kg; rau cải xanh, rau mồng tơi có giá 45.000 – 50.000 đồng/kg; bắp cải 30.000 – 35.000 đồng/kg…

Đáng chú ý, các loại rau gia vị như hành lá, rau mùi, mùi tàu, thìa là... có mức tăng "chóng mặt", trung bình 70.000 – 80.000 đồng/kg; đặc biệt giá rau thì là lên tới 180.000 đồng/kg, đắt hơn cả thịt lợn. Các loại củ, quả như khoai tây, cà chua, bí xanh, bí đỏ, cà rốt, dưa chuột…tăng nhẹ từ 5.000 – 7.000 đồng/kg.

Tương tự ở Ninh Bình, các loại củ quả giá chỉ tăng nhẹ nhưng giá rau đã tăng gấp 2-3 lần so với tháng trước. Cụ thể, rau muống từ 5.000 đồng/mớ tăng lên tới 8.000 - 10.000 đồng/mớ; bắp cải từ 10.000 đồng/kg tăng lên 25.000 – 35.000 đồng/kg; rau cải ngọt, cải ngồng, cải chíp có giá 40.000 đồng/kg; rau ngót, mồng tơi… giá từ 8.000 - 10.000 đồng/bó; xà lách đà lạt 50.000 đồng/kg. Các loại củ quả như dưa chuột, cà chua, bí xanh... giá dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, tăng từ 2.000 – 4.000 đồng/kg so với tháng trước. Tăng cao nhất vẫn là các loại rau gia vị, dao động từ 80.000-100.000 đồng/kg. So với giá thịt hiện tại ở chợ thì giá rau gia vị hiện còn cao hơn cả thịt.

Giá rau xanh khi nào mới 'hạ nhiệt'?

Sau những đợt mưa kéo dài, giá rau xanh tăng phi mã, gấp 2-3 lần so với bình thường.

Giá rau xanh tăng chóng mặt, tăng cao hơn cả thịt lợn khiến các bà nội trợ trở tay không kịp.

Nhiều tiểu thương cho biết, giá rau xanh tăng đột biến là do những trận mưa kéo dài nhiều ngày qua khiến diện tích rau màu của người dân bị hỏng nhiều dẫn đến nguồn cung khan hiếm, vì vậy lượng rau nhập về ít hẳn. Nguồn cung rau từ các địa phương như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định… giảm 50% so với trước đó.

Hơn nữa đây là thời điểm giao mùa nên rau vụ Đông chưa thu hoạch rộ, trong khi đó rau vụ Hè sắp hết mùa như rau muống, mùng tơi, rau dền cũng giảm, sản lượng khiến cung không đủ cầu.

Chị Năm, một tiểu thương bán rau ở chợ dân sinh Kim Lũ (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay: “Từ trước đến nay, giá rau bao giờ cũng thấp hơn rất nhiều so với giá thịt, cá. Nhưng hiện tại giá rau tăng đột biến, đây có thể coi là mức giá kỷ lục trong nhiều năm qua đối với rau vụ Đông.

Rau đắt nên nhiều người đi chợ chuyển sang các loại củ, quả vừa tiền, không chỉ người tiêu dùng chóng mặt mà người bán như chúng tôi cũng thất thu vì bán được rất ít hàng. Những ngày này, tôi chỉ nhập được 1/3 lượng rau so với trước, đặc biệt là rau muống khan hiếm nên có ngày không có để bán. Ngoài ra, tôi phải tăng thêm các loại củ, quả như củ cải, các loại đậu, măng… để bán thêm”.

Tại các vùng chuyên canh trồng rau màu như Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình… những đợt mưa kéo dài trong nhiều ngày qua khiến nhiều diện tích rau bị ngập nước, dập nát, bị hỏng, nhất là những loại rau xanh như: Cải, mồng tơi, rau muống... nên lượng rau cung cấp ra thị trường giảm mạnh.

Nhiều nơi, 60 – 70% diện tích trồng rau màu bị mất trắng vì thế, sản lượng rau giảm 40 - 50% so với những ngày trước mưa.

Hiện nhiều vùng trồng rau đang gieo trồng lại bù vào những diện tích rau màu đã bị hỏng do mưa. Nếu thời tiết như tạnh ráo như hiện nay thì khoảng nửa tháng đến 20 ngày nữa, khi các loại rau vụ đông được thu hoạch, chắc chắn nguồn cung rau xanh sẽ được bổ sung nhiều hơn, dồi dào thì lúc đó giá rau xanh sẽ hạ nhiệt, thị trường sẽ ổn định trở lại.

Như vậy, trong vòng 2-3 tuần tới, giá rau xanh vẫn chưa thể trở lại mức giá bình thường như trước đây được.

Hải Yến