Không chỉ ở Hà Nội, giá rau xanh ở nhiều nơi cũng tăng chóng mặt

Không riêng gì ở Hà Nội, tại nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung như Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, thậm chí ở miền Tây, giá rau xanh tăng cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần...

Giá rau xanh nhiều nơi tăng gấp đôi, gấp ba, nhất là các loại rau gia vị (Ảnh: THO).

Những ngày gần đây, giá rau xanh tại một số nơi ở miền Bắc và miền Trung như: Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…. bỗng nhiên tăng vọt.

Người dân tại Hải Dương cho biết, khoảng 1 tuần gần đây, giá bán một số loại rau xanh như cải, ngót, dền, rau muống, mùng tơi… giá tăng mạnh, dao động từ 5.000 – 8.000 đồng/mớ; 3.000-5.000 đồng/mớ so với tuần trước.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thơm (thị xã Kinh Môn) cho biết, giá rau xanh có dấu hiệu tăng từ đầu tháng, nhưng mấy ngày gần đây giá tăng khá mạnh.

“Hồi cuối tháng 9, tôi đi chợ mua rau gửi lên cho các con ở Hà Nội thì rau muống, rau ngót, dền với giá khoảng 3.000-4.000 đồng/mớ, nhưng hôm qua (17/10), tôi ra chợ hỏi mấy loại rau xanh mới giật mình vì giá đã tăng gần gấp đôi, hiện rau muống 8.000 đồng/mớ. Riêng với loại rau cải thì có rất ít, nếu ra chợ muộn thì hầu như không còn để mua”, chị Thơm cho hay.

Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 và bão số 8, những ngày gần đây trên địa bàn Thanh Hóa xảy ra mưa liên tiếp khiến nhiều loại rau đồng loạt tăng giá, trong đó nhiều loại tăng gấp đôi thậm chí gấp 3 so với giá bán những ngày trước bão.

Tại các chợ đầu mối và chợ dân sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa, tuy rau xanh tuy không khan hiếm nhưng giá tăng đáng kể. Đơn cử hành lá hiện có giá từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, tăng 20.000 – 25.000 đồng/kg; rau cải có giá 9.000 đồng/bó, tăng 5.000 đồng/bó; giá dưa chuột 15.000 đồng/kg, tăng từ 8.000 – 10.000 đồng/kg…

Tương tự, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, mưa liên tục từ đầu tháng đến nay cộng với các đợt mưa lớn khiến nhiều vùng trồng rau chuyên canh như huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu (Nghệ An), hay vựa rau ở Tượng Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh)…bị ngập úng, thậm chí nhiều ruộng rau bị mất trắng. Rau khan hiếm nên giá đội lên cao so với trước.

Tại các chợ, nhiều loại rau giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với trước. Cụ thể, rau muống hiện có giá 7.000 - 8.000 đồng/bó, tăng từ 4.000-5.000 đồng/bó; các loại rau cải như cải ngọt, cải ngồng, cải chíp có giá từ 25.000-35.000 đồng/kg, tăng từ 13.000 – 15.000 đồng/kg; mướp 30.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng/kg; đặc biệt, giá hành lá tăng cao nhất hiện lên 70.000 đồng/kg, tăng 45.000 đồng/kg; các loại rau gia vị giá từ 14.000/bó to, tăng9.000 đồng/bó to.

Các mặt hàng củ, quả như: cà chua, cà xanh, mướp đắng, đậu cove, bí đỏ non, mướp hương… cũng tăng giá từ 5.000 – 10.000 đồng/kg, hiện các loại củ quả trên đang bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg tùy loại.

Chị Nguyễn Hoa (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cách đây hơn 1 tuần chị đi chợ thấy rau xanh đã tăng giá nhưng chưa tăng cao như hiện tại.

“Trước tôi mua 1 mớ rau muống có giá 4.000 đồng thì hôm qua (17/8) giá đã tăng lên 7.000-8.000 đồng/mớ. Nhất là các loại rau gia vị, rau cải thì răng gấp đôi, gấp 3. Tuy nhiên, với các loại củ quả thì giá vẫn giữ nguyên như bí xanh, khoai tây, cà rốt… Rau xanh tăng giá nên tôi tạm thời chuyển qua ăn bí với khoai tây”, chị Hoa nói.

Không riêng gì các tỉnh miền Bắc và miền Trung, tại các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long... giá nhiều loại rau màu như rau muống, mồng tơi, xà lách, hành lá, đậu cove, củ cải trắng… tăng từ 1.000-10.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần.

Cụ thể, giá rau muống và mồng tơi nông dân bán cho thương lái ở mức 6.000-7.000 đồng/kg (trước đó giá chỉ 4.000-5.000 đồng/kg); hành lá từ 12.000 đồng/kg, nay tăng lên 20.000-22.000 đồng/kg; xà lách 18.000-20.000 đồng/kg, đậu cove giá 10.000 đồng/kg; củ cải trắng, cà tím và đậu bắp có giá 6.000-8.000 đồng/kg…

Do ảnh hưởng của nhiều cơn bão cộng với mưa kéo dài nhiều ngày nên nhiều vựa rau lớn ở các tỉnh miền Trung bị ngập úng gần như mất trắng (ảnh NAO).

Các tiểu thương bán rau cho biết, giá rau củ quả tăng cao trong những ngày qua là do ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, mưa bão xảy ra liên tục khiến nhiều diện tích trồng rau bị hư hỏng nên lượng rau về chợ giảm.

Hơn nữa, đây cũng là thời điểm giao mua. Hiện nay tại các vùng trồng rau màu đang vụ sản xuất, rau bán ra thị trường còn ít lại gặp mưa bão nên nên nguồn rau đã ít lại trở nên khan hiếm hơn.

Vì thế giá đội lên từng ngày. Có nhiều loại rau ăn lá như hành hoa, rau cải tăng mạnh, lên gấp đôi, gấp ba ngày thường.

Dự báo giá rau xanh có thể còn đắt trong khoảng 15-20 ngày nữa vì nông dân cần thời gian để trồng lại.

Tuy nhiên theo nhận định, việc giá rau xanh tăng đột biến chỉ là tạm thời, khi thời tiết tốt lên, sản xuất vụ đông được đẩy mạnh, các vùng màu khôi phục sản xuất, cùng với đó, giao thương thuận lợi, nguồn cung dồi dào hơn thì chắc chắn giá rau, củ quả sẽ ổn định trở lại.

Hải Yến