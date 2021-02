Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động ngân hàng

Đây là “chìa khóa” để ngân hàng cải thiện thị phần, gia tăng doanh thu, đồng thời thêm trải nghiệm cho khách hàng trong thời đại công nghệ số.

SeABank tiên phong đầu tư nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động ngân hàng.

Mạnh tay đầu tư

Trước sự thay đổi nhanh chóng và phát triển vượt bậc của làn sóng công nghệ mới, các ngân hàng Việt Nam cũng như thế giới đều phải mạnh tay đầu tư hệ thống công nghệ nhằm đáp ứng sự thay đổi trong xu hướng mua sắm, tiêu dùng cũng như yêu cầu đối với các dịch vụ tài chính. Công nghệ hiện đại không chỉ giúp các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, giảm chi phí giao dịch mà còn tăng tính bảo mật, giao dịch minh bạch và an toàn hơn.

Xác định công nghệ là trụ cột cốt lõi, trong 5 năm trở lại đây, nhiều ngân hàng đã tích cực nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi, áp dụng các nền tảng, ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, cũng như tăng khả năng quản trị, quản lý thông tin khách hàng, đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động đến từng sản phẩm, từng phân khúc khách hàng.

Trong hệ thống các ngân hàng, ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được xếp vào danh sách những ngân hàng mạnh tay đầu tư vào công nghệ, liên tục đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hệ thống đảm bảo bảo mật thông tin và luôn tiên phong nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu vận hành...

Từ năm 2005 đến nay, ngân hàng này đã chi nhiều triệu USD cho hệ thống Core banking hàng đầu thế giới của Temenos (Thụy Sỹ) - phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 Temenos. Cuối năm 2019, SeABank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nâng cấp thành công phần mềm quản trị lõi ngân hàng T24 Temenos lên phiên bản R18 - phiên bản hiện đại với nhiều tính năng quan trọng. Trong năm 2019, SeABank tiếp tục đầu tư, củng cố và đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin luôn đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về an ninh và an toàn. Ngân hàng đã đáp ứng và duy trì thành công chứng chỉ ISO 27001:2013 và bộ tiêu chuẩn an ninh PCI-DSS về giao dịch thẻ, áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử và tiến tới cung cấp giải pháp xác thực mạnh như dùng chữ ký số, token OTP và xác thực trên hai kênh.

Mạnh tay đầu tư công nghệ, SeABank lần thứ 2 được vinh danh doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

Đáng chú ý, SeABank cũng tiên phong đầu tư nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động ngân hàng hàng ngày với việc triển khai Dự án Core AI trong năm 2020 thông qua việc xây dựng nền tảng về công nghệ thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tích hợp với các hệ thống khác giúp nâng cao sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Một trong những ứng dụng nổi bật được khách hàng biết đến là SeAMobile - ứng dụng tài chính duy nhất có tính năng như một trợ lý tài chính cá nhân với các ưu điểm vượt trội: Đăng ký tài khoản eBank 100% online từ xa qua công nghệ định danh điện tử eKYC, quản lý tài chính cá nhân theo mô hình 6 lọ với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa các giao dịch, đồng nhất trải nghiệm trên các nền tảng đơn giản, dễ sử dụng và tùy biến giao diện theo sở thích, cá nhân hóa trải nghiệm.

SeABank còn là ngân hàng đầu tiên xây dựng hệ thống tổng đài tự động chăm sóc khách hàng (Callbot) và sẵn sàng golive vào đầu năm 2021 với các tính năng như: Tự động chăm sóc khách hàng đến hạn thẻ tín dụng, tự động nhắc nợ đến hạn khoản vay, tự động chăm sóc khách hàng đến hạn sổ tiết kiệm.

Tạo đột phá

Sự đầu tư bài bản, đồng bộ chính là nền tảng quan trọng để SeABank đẩy mạnh thực thi chiến lược Hội tụ số, tiếp tục lấy công nghệ là trụ cột quan trọng để số hóa sản phẩm dịch vụ, áp dụng công nghệ hiện đại nhất để cải tiến quy trình nghiệp vụ, chuyển đổi phương thức giao tiếp với khách hàng qua trực tuyến để tối ưu trải nghiệm của khách hàng.

Công nghệ AI và eKYC sẽ hỗ trợ các giao dịch viên trong việc xác thực khách hàng khi giao dịch tại quầy.

Theo bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank, việc triển khai Dự án Core AI bước đầu đạt hiệu quả nhất định và đây chính là tiền đề cho các ứng dụng tân tiến bậc nhất được tích hợp giúp SeABank thực hiện mục tiêu số hóa - ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Hiện dự án Core AI đã tích hợp dự án SeAMobile nhằm cung cấp tính năng eKYC cho khách hàng. Năm 2021, SeABank sẽ tích hợp với hệ thống SeATeller giúp tăng trải nghiệm và giảm thời gian giao dịch. Công nghệ AI và eKYC sẽ hỗ trợ các giao dịch viên trong việc xác thực khách hàng khi giao dịch tại quầy, hỗ trợ khách hàng xác thực giao dịch qua đó giúp giảm các quy trình không cần thiết, gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Đặc biệt, hệ thống Core AI sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ các đơn vị vận hành: Kiểm soát sau chứng từ, kiểm soát giải ngân, soạn thảo tín dụng. Đây là một trong những dự án được kỳ vọng nhất năm 2021 để tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực trong công tác kiểm tra, giám sát và tối ưu chi phí vận hành tại SeABank.

Bên cạnh đó, SeABank còn triển khai hệ thống Văn phòng điện tử thông minh - SeAOffice sử dụng trên đa nền tảng với mục tiêu đưa SeABank trở thành văn phòng không giấy tờ và lãnh đạo có thể điều hành công việc, phê duyệt văn bản mọi lúc, mọi nơi. Bên cạnh đó, SeAOffice còn giúp SeABankers Quản lý văn bản; quản lý công việc và quản trị hệ thống dễ dàng, hiệu quả nhất.

Ngoài các hoạt động trên, SeABank ấp ủ rất nhiều những dự án công nghệ khác đang và sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tự động hóa quy trình, giảm thiểu giấy tờ và hạn chế rủi ro. Chắc chắn 2021 sẽ là một năm chuyển đổi mạnh mẽ trong sự tương tác và mối quan hệ số hoá với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp của Ngân hàng. Tất cả vì một mục tiêu đưa SeABank trở thành Ngân hàng số số 1 về chăm sóc sức khỏe tài chính cá nhân với một hệ sinh thái mạnh mẽ, làm hài lòng và được khách hàng yêu thích nhất.

Phương Dung