Hổ mạ vàng giá hàng chục triệu ‘săn' nhà giàu thích quà Tết đắt đỏ

Có giá từ 4 triệu đến 50 triệu đồng, tượng hổ mạ vàng đã xuất hiện trên thị trường quà Tết Nhâm Dần 2022 để nhắm đến những khách hàng chuộng hàng ‘độc’, lạ, sang trọng...

Tượng hổ mạ vàng có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng là một trong những món quà Tết ‘độc’ năm 2022.

Hổ là một trong những linh vật được nhiều người Việt coi trọng bởi nó tượng trưng cho sức mạnh, quyền uy, may mắn cũng như bảo vệ bình an cho gia chủ. Tết Nguyên đán 2022 đang cận kề, thị trường quà Tết đã xuất hiện nhiều tượng hổ mạ vàng với nhiều kiểu dáng, thế khác nhau có ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Chia sẻ với PV Infonet, đại diện đơn vị chế tác Quà tặng vàng (Golden Gift) cho biết, bộ sưu tập hổ vàng năm nay gồm nhiều mẫu mã, kiểu dáng, kích thước và thiết kế khác nhau như tượng hổ tài lộc, tượng hổ uy phong, tượng hổ phong thủy, tượng hổ vượng cát, tượng hổ uy trấn sơn hà… Tất cả các sản phẩm đều được mạ vàng thật bằng phương pháp điện phân.

Tượng hổ uy phong là loại đắt tiền nhất, có giá 50 triệu đồng nhưng lại thu hút các đại gia ưa chuộng.

Trong đó, tượng hổ uy phong là loại đắt tiền nhất nhưng lại thu hút các đại gia ưa chuộng mẫu này.

Theo đó, tượng hổ uy phong mạ vàng được chế tác khắc họa sống động hình ảnh oai nghiêm, hùng dũng của “chúa tể sơn lâm”. Hình ảnh chú hổ đang gầm lớn, rướn lên cao, đứng trên phiến đá với dáng vẻ uy phong, hùng dũng tượng trưng cho người dẫn đầu lớn mạnh... vô cùng bắt mắt. Với kích thước ‘khủng’, tượng hổ uy phong có giá 50 triệu đồng.

Tượng hổ uy trấn sơn hà có giá 18,5 triệu đồng.

Tượng hổ uy trấn sơn hà khắc hoạ hình ảnh vị chúa tể rừng xanh đầy sức mạnh và quyền lực được chế tác ấn tượng với thần thái uy dũng, thân hình chắc khoẻ và thế đứng vững chãi để trấn thủ, bảo vệ một vùng rộng lớn. Không những thế, cây tùng ở phía sau lưng hổ được thiết kế khéo léo, mang thông điệp về sự bền vững, trường tồn và thịnh vượng... Tượng hổ này có giá 18,5 triệu đồng.

Tượng hổ tài lộc mạ vàng được lấy hình ảnh chú hổ oai phong lẫm liệt, đứng hiên ngang vững chãi.

Một kiểu dáng khác có giá 12 triệu đồng là tượng hổ tài lộc mạ vàng được lấy hình ảnh chú hổ oai phong lẫm liệt, đứng hiên ngang mạnh mẽ trên những thỏi vàng tài lộc.

Ngoài ra, tượng hổ phong thủy mạ vàng, tượng hổ vàng vượng cát 3 trong 1, tượng hổ bằng đồng mạ vàng... có giá dao động từ 4 -8 triệu đồng.

Mẫu tượng hổ phong thủy có giá thấp nhất là 4 triệu đồng.

Ông Quang Tú, quản lý cửa hàng Quà tặng vàng cho biết, những ngày qua, khách hàng đến hỏi mua tượng hổ vàng khá nhiều, trong đó chủ yếu là khách cá nhân, mua để bài trí trong phòng hoặc biếu tặng.

“Bên cạnh những khách hàng mua tượng nhỏ để đặt trên bàn làm việc hay kệ tủ phòng khách thì cũng có những khách mua tượng hổ với kích thước lớn để bài trí trong các không gian lớn. Đặc biệt, chúng tôi đã chốt 5 đơn tượng hổ mạ vàng có kích thước “khủng” cho những khách hàng”, ông Tú cho hay.

Tượng hổ vàng vượng cát 3 trong 1 có giá 4,5 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Tú cũng cho biết, công ty còn nhận được nhiều đơn hàng từ các đơn vị, tổ chức đặt số lượng từ 50 đến 100 tượng hổ vàng để làm quà tặng đối tác, khách hàng.

“Năm nay, chúng tôi dự định đưa ra thị trường khoảng 1000 mẫu tượng hổ bán lẻ và các quà tặng Tết khác. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đội ngũ chế tác của công ty đang thường xuyên phải làm cả ngày lẫn đêm để kịp hoàn thiện các đơn hàng mà khách đã đặt”, ông Tú cho biết thêm.

Tranh hổ vàng xuống núi được mạ vàng - một món quà khá độc và đẹp có giá 5,5 triệu đồng.

Theo tìm hiểu, ngoài tượng hổ mạ vàng, đơn vị này còn có nhiều món quà Tết độc lạ như tranh hổ mạ vàng lên núi, hổ vàng xuống núi, tranh hoa mẫu đơn hay cành hoa mai, cành hoa phong lan... rất độc lạ, đẹp mắt.

