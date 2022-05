Trung tâm trung chuyển Củ Chi - cột mốc mới của J&T Express trên hành trình trở thành thương hiệu chuyển phát nhanh hàng đầu Việt Nam

Sự phát triển của thị trường TMĐT những năm gần đây đã kéo theo cuộc đua nội lực của các doanh nghiệp chuyển phát nhanh trong nước. J&T Express đã khánh thành Trung tâm trung chuyển tại Củ Chi, đặt dấu mốc mới cho 4 năm phát triển tại Việt Nam.

Trung tâm trung chuyển mới của J&T Express tại Củ Chi ứng dụng công nghệ vào hầu hết các khâu, các quy trình tiếp nhận hàng hóa, nhập dữ liệu thông tin và giao hàng đều được xử lý nhanh gọn và tự động theo quy chuẩn Smart Logistics (hậu cần thông minh). Hệ thống có lưu trữ dữ liệu thông tin được mã hóa, hình ảnh hàng hoá nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và dễ dàng kiểm soát.

Trung tâm trung chuyển mới của J&T Express sở hữu hệ thống các băng chuyền phục vụ cho việc đưa hàng vào, băng chuyền dành riêng cho hàng cồng kềnh, dễ vỡ và băng chuyền xuất hàng đi các khu vực nội thành và toàn quốc. Việc ứng dụng công nghệ vào dây chuyền quản lý, vận hành sẽ giúp nâng cao tốc độ xử lý, đồng thời giảm thiểu sai sót so với hình thức xử lý thủ công trước đây.

Sau 4 năm hoạt động tại Việt Nam, J&T Express vẫn đang trên lộ trình hoàn thành mục tiêu trở thành thương hiệu chuyển phát nhanh hàng đầu Việt Nam. Với những nỗ lực tích cực và sự thấu hiểu người dùng bản địa, J&T Express đã đóng góp nhiều giải pháp tích hợp, góp phần đáp ứng quá trình giao nhận của người dùng. Nhìn lại hành trình hơn 4 năm qua, có thể thấy tất cả hoạt động của J&T Express đều không nằm ngoài chiến lược phát triển. Nhiều hoạt động không chỉ đảm bảo tiến độ thực thi, mà thậm chí còn vượt sớm so với kế hoạch đề ra ban đầu. Tiêu biểu, tới cuối năm 2019 – chỉ chưa đầy 2 năm sau khi chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, J&T Express đã phủ sóng thành công khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Sang đến năm 2022, J&T Express đã mở rộng phạm vi hoạt động đến hơn 1.900 bưu cục và điểm nhận hàng trên toàn quốc. J&T Express hiện sở hữu 850 xe tải vận chuyển hàng hóa các loại cùng đội ngũ nhân sự hùng hậu hơn 19.000 người.

J&T Express còn không ngừng mang tới những sáng kiến kịp thời để nâng cao trải nghiệm dịch vụ tới tay người tiêu dùng. Điển hình, trong giai đoạn giãn cách xã hội năm 2021, J&T Express đã tiên phong triển khai sáng kiến “Thẻ bưu kiện an tâm” có thông báo thân nhiệt, trang bị huy hiệu “đã tiêm vắc-xin” cho đội ngũ shipper nhằm đảm bảo an tâm, an toàn cho người dùng trong bối cảnh dịch bệnh.

Trong nỗ lực thấu hiểu thị trường bản địa, nếu chiến dịch “Đỏ” vào dịp Tết vừa qua khai thác các biểu trưng may mắn đã chứng tỏ việc thấu hiểu tâm lý mong cầu vận may và hướng đến một năm mới tốt đẹp của người dùng Việt thì chuỗi tọa đàm “Chỉ dẫn Đỏ” đang được thực hiện với nhiều thông tin thú vị và bổ ích nhằm mục đích cung cấp kiến thức, đồng hành cùng các nhà bán hàng online, doanh nghiệp vừa và nhỏ,... Chuỗi toạ đàm đã thu hút gần 30.000 lượt xem mỗi số cũng như thu nhận hàng trăm phản hồi tích cực từ đối tác và người bán hàng online…

Hướng tới mục tiêu phủ sóng tối đa, J&T Express chính thức mở tuyến vận chuyển nhanh thư từ bằng đường hàng không, hỗ trợ chuyển phát bưu phẩm một cách nhanh chóng, an toàn hơn so với cách vận chuyển thông thường. Bên cạnh đó, thương hiệu còn tiên phong triển khai các loại hình dịch vụ mới, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tệp khách hàng khác nhau, tiêu biểu như: Dịch vụ chuyển phát tiêu chuẩn J&T Express; Dịch vụ chuyển phát nhanh J&T Fast; Siêu dịch vụ giao hàng J&T Super; Dịch vụ giao hàng tươi sống J&T Fresh và Dịch vụ giao hàng quốc tế J&T International.

Chia sẻ về cột mốc ra mắt, đưa vào hoạt động trung tâm trung chuyển mới với quy mô lớn tại Củ Chi, ông Phan Bình, Giám đốc Thương hiệu J&T Express cho hay: “Với khẩu hiệu Express Your Online Business, J&T Express định hướng trở thành thương hiệu chuyển phát nhanh uy tín và bền vững, sát cánh trên con đường hỗ trợ người kinh doanh trực tuyến nói riêng và phục vụ khách hàng tại Việt Nam nói chung. Và trung tâm trung chuyển mới tại Củ Chi là viên gạch nền móng vững chắc, góp phần giúp J&T Express chinh phục mục tiêu đó”.

Hành trình hiện thực hoá mục tiêu của J&T Express sau 4 năm đã được đánh dấu mốc bằng việc vận hành trung tâm trung chuyển lớn nhất Việt Nam vào năm 2022. Sự kiện này cũng nằm trong chiến lược cốt lõi được hoạch định xuyên suốt trong quá trình hoạt động đồng thời tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.

Phạm Trang