Trúng căn hộ cao cấp Sunshine Sky City khi tham gia chương trình sinh nhật 27 năm KienlongBank

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày thành lập (27/10/1995 - 27/10/2022), từ ngày 9/9/2022 - 31/12/2022, KienlongBank triển khai chương trình “Sinh nhật vàng - Trúng nhà sang”.

Khách hàng tham gia chương trình thỏa mãn điều kiện sẽ có cơ hội may mắn nhận được giải thưởng đặc biệt chương trình là căn hộ chung cư cao cấp Sunshine Sky City trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Ngàn quà tặng mừng sinh nhật 27 năm KienlongBank

Từ ngày 9/9 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình mừng sinh nhật tuổi 27 nhằm tri ân khách hàng, đối tác đã cùng đồng hành trong suốt thời gian qua.

KienlongBank “chơi lớn”, trao tặng 27.000 phần quà cho khách hàng với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đồng.

Cụ thể, khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tham gia các sản phẩm tiền gửi (tại quầy hoặc trực tuyến thông qua ứng dụng KienlongBank Plus) sẽ nhận được 01 phần quà tặng từ Ngân hàng cho mỗi lần thực hiện giao dịch. Với các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do KienlongBank phát hành, khách hàng gửi tối thiểu 200 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng trở lên sẽ được nhận ngay mã số dự thưởng tham gia chương trình quay số may mắn của KienlongBank. Chương trình quay số trúng thưởng “Sinh nhật Vàng - Trúng nhà Sang”, khách hàng may mắn sẽ có cơ hội trúng “giải độc đắc” 01 căn hộ chung cư cao cấp Sunshine Sky City. Bên cạnh đó, khách hàng cũng sẽ có cơ hội sở hữu giải thưởng công nghệ giá trị như: 04 MacBook, 10 Apple Watch, 20 Airpods Pro và 27 sổ tiết kiệm trị giá 2.700.000 đồng.

Tâm điểm của chương trình quay số trúng thưởng là một căn hộ chung cư cao cấp dự án Sunshine Sky City đắt giá bên dòng sông Cả Cấm. Dự án nằm kế cận khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khu vực trung tâm Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Căn hộ nằm trong khuôn viên với gần 13.000m2 diện tích mặt nước cùng nhiều mảng xanh của những khu vườn tại lõi cảnh quan và trên các tầng cao, qua đó mang đến không gian sinh thái “chuẩn resort” cho cư dân.

Là tâm điểm sống của khu vực trung tâm Quận 7 (TP.HCM), căn hộ tại dự án Sunshine Sky City là phần quà hấp dẫn dành riêng cho vị khách hàng may mắn tham gia mừng sinh nhật KienlongBank.

Ngân hàng số: Bước đi chiến lược của KienlongBank

Với mục tiêu lấy khách hàng là trọng tâm, KienlongBank tập trung xây dựng ứng dụng ngân hàng thông minh, tích hợp các công nghệ hiện đại, hướng tới sự đơn giản, tiết kiệm thời gian và đa dạng tiện ích cho người dùng. Qua đó, KienlongBank kỳ vọng giúp thay đổi hoàn toàn tư duy, thói quen và tâm lý của người dùng, không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn đa dạng lĩnh vực khác của cuộc sống, qua đó mang đến cho khách hàng những trải nghiệm có tính “cá nhân hóa toàn diện” hướng đến hình thành ngân hàng thông minh 4.0 tiên tiến, hiện đại bậc nhất. Đặc biệt, ngân hàng số KienlongBank kết hợp cùng các tổ chức tài chính, đầu tư uy tín khác tạo nên một hệ sinh thái tài chính hoàn hảo.

Không chỉ thay thế các quầy giao dịch vật lý truyền thống, hệ thống máy STM tích hợp đa tính năng còn hỗ trợ người dân trong việc số hóa dịch vụ công.

Được xem như là hạt nhân cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số, hệ thống máy STM được trang bị đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của một phòng giao dịch ngân hàng thông thường như mở tài khoản ngân hàng thông qua công nghệ eKYC (xác thực danh tính bằng CCCD gắn chíp hoặc tĩnh mạch đạt độ chính xác cao nhất tại Việt Nam hiện nay) hoặc mở thẻ bằng mã QR, ký hợp đồng, tư vấn, thanh toán, nộp lệ phí dịch vụ hành chính công…

Trong hành trình chiến lược đó, KienlongBank đặt kỳ vọng triển khai rộng rãi 1.000 máy STM tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa, hướng đến mục tiêu thiết lập “nông thôn số”. Bằng việc xác định tầm quan trọng của chuyển đối số trong hoạt động ngân hàng, KienlongBank đã định hướng nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai là phát triển ngân hàng số thông qua việc đổi mới mô hình kinh doanh từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh ngân hàng số với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin nhằm bắt kịp những thay đổi về xu hướng, hành vi tiêu dùng của khách hàng.

Ngoài ra, KienlongBank cũng tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ thanh toán cung cấp cho khách hàng theo hướng đa kênh, đa tiện ích sử dụng trên nền tảng công nghệ số, tích hợp ứng dụng công nghệ thanh toán hiện đại trong thanh toán liên ngân hàng, hệ thống thẻ hiện đại, hệ thống ngân hàng số tự động.

Với những đóng góp và đồng hành cùng KienlongBank trong hành trình hướng đến xây dựng một ngân hàng số toàn diện, chương trình “Sinh nhật vàng - Trúng nhà sang” sẽ thay lời cảm ơn trân trọng mà KienlongBank dành riêng cho toàn thể khách hàng và đối tác nhân dịp sinh nhật tuổi 27. Đồng thời, đây cũng là lời cam kết của Ngân hàng trong việc gia tăng những hoạt động đóng góp vào sự phát triển và phồn thịnh của khách hàng, đối tác cũng như góp phần sự thịnh vượng chung của đất nước.

Thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 6929, website:https://kienlongbank.com/ hoặc các điểm giao dịch của KienlongBank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

Phạm Trang