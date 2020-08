TP Hải Dương: Hàng hóa thiết yếu vẫn cung ứng đầy đủ, giá ổn định

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP Hải Dương vào sáng ngày đầu tiên thực thực hiện cách ly xã hội cho thấy, lượng người đi chợ vắng hơn mọi ngày. Giá các loại thực phẩm thiết yếu ổn định, không tăng so với những ngày trước.



Khách hàng đến siêu thị Intimex đều được sát khuẩn tay, đo thân nhiệt

Các đơn vị đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Cửa vào các siêu thị được trang bị nước sát khuẩn tay, có bảo vệ đứng đo thân nhiệt và nhắc người mua đeo khẩu trang đúng cách. Hệ thống quầy thu ngân trong siêu thị Big C Hải Dương và Intimex được bố trí khoảng cách tối thiếu 2 m. Nhân viên thu ngân, bảo vệ được trang bị mũ chắn giọt bắn. Các quầy hàng ăn sẵn, không thiết yếu tại siêu thị Big C đã đóng cửa. Siêu thị này cũng thực hiện phun khử khuẩn toàn siêu thị 1 tuần 2 lần và sẽ thực hiện 3 lần/tuần vào tuần tới.



Các quầy hàng không thiết yếu tại Big C Hải Dương đã đóng cửa

Theo chủ các siêu thị, cửa hàng tiện ích, nguồn hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày của người dân được các đơn vị chuẩn bị khá dồi dào, bảo đảm đủ cung ứng nhu cầu của người dân từ 20 ngày đến 3 tháng. Riêng các mặt hàng tươi sống như cá, thịt, rau xanh, các đơn vị bảo đảm hàng hóa luân chuyển hàng ngày, không bị đứt quãng. Hiện nay, siêu thị Big C Hải Dương đã chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá khoảng 60 tỷ đồng; siêu thị Intimex chuẩn bị lượng hàng hóa trị giá khoảng 10 tỷ tiền đồng, trong đó có hơn 60% là thực phẩm thiết yếu. Hệ thống cửa hàng tiện tích của Vinmart+ chuẩn bị từ 15 - 17 tỷ đồng hàng thiết yếu.



Nhân viên thu ngân được trang bị mũ chắn giọt bắn

Khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP Hải Dương vào sáng ngày đầu tiên thực thực hiện cách ly xã hội cho thấy, lượng người đi chợ vắng hơn mọi ngày. Giá các loại thực phẩm thiết yếu ổn định, không tăng so với những ngày trước đó. Cụ thể, giá bán gà ta từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, thịt lợn từ 140.000 - 170.000 đồng/kg tùy từng loại; thịt bò từ 240.000 - 270.000 đồng/kg; cá chép từ 50.000 - 60.000 đồng/kg; cá trắm từ 60.000 - 70.000 đồng/kg; giá gạo từ 12.000 - 30.000 đồng/kg...

Riêng đối với các loại rau xanh, giá bán tăng khoảng 30 - 40% so ngày cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá rau đã tăng khoảng 3 - 4 ngày nay. Nguyên nhân không phải do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hay thực hiện cách ly toàn xã hội. Nguyên nhân do thời tiết mưa kéo dài nên rau bị hỏng nhiều, đây cũng là giai đoạn giao mùa, nông dân đã chuẩn bị đất để trồng các loại rau vụ đông sớm nên lượng rau xanh giảm, nguồn cung ít hơn. Cụ thể, giá rau muống từ 10.000 - 13.000 đồng/mớ; rau cải từ 12.000 - 15.000 đồng/mớ; mùng tơi, rau đay từ 7.000 - 10.000 đồng/mớ.

Cũng trong sáng nay (14/8), Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh) chia thành 2 tổ công tác đi kiểm tra việc chuẩn bị hàng hóa thiết yếu và giá bán các mặt hàng này tại hơn 10 đơn vị kinh doanh trên địa bàn TP Hải Dương. Theo đó, 2 tổ công đã kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thực phẩm sạch và một số đơn vị kinh doanh thuốc, vật tư y tế. Kết quả kiểm tra cho thấy tình hình cung - cầu hàng hóa trên địa bàn TP Hải Dương bảo đảm cân đối. Nguồn hàng phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Giá bán các mặt hàng thiết yếu cơ bản ổn định.

Tổ công tác đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh ký cam kết tuân thủ pháp luật trong kinh doanh, không lợi dụng tình hình dịch để găm hàng, tăng giá bán. Chủ cửa hàng kinh doanh cần thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Các đơn vị cần bảo đảm cung ứng kịp thời các các mặt hàng thiết yếu; có phương án bảo đảm đủ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong hệ thống phân phối; đẩy mạnh kết nối, tăng lượng dự trữ bảo đảm số lượng, chất lượng, ổn định giá bán, cung ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

