Topenland và Hưng Thịnh Land tài trợ 300 tỷ cho CLB bóng đá Topenland Bình Định

Được biết, số tiền tài trợ trên được công khai tại lễ công bố nhà tài trợ CLB bóng đá Bình Định và ra mắt đội hình mùa giải V.League 2021 (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Đội bóng miền đất Võ cũng chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Topenland Bình Định (Topenland Binh Đinh FC).

Đặc biệt, tại sự kiện, lãnh đạo CLB thông báo sẽ thưởng thêm cho đội tuyển nếu đạt thành tích cao trong những giải đấu tới - như một sự động viên tinh thần dành cho CLB. Cụ thể, các mức thưởng cho hạng III, II và Vô địch ở giải V.League 2021 lần lượt là 5, 7 và 10 tỷ đồng; Ở Cúp quốc gia là 1, 2, 3 tỷ đồng.

Sau khi đạt chức vô địch tại Giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2020, CLB bóng đá Bình Định đã giành được vé duy nhất lên hạng, trở lại sân chơi V.League sau 12 năm vắng bóng.

Với mức kinh phí tài trợ 150 tỷ đồng của mỗi nhà tài trợ trong 3 mùa giải, đội bóng đất Võ sẽ có thêm cơ sở vững chắc, đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động và phát triển bền vững, tạo động lực thi đấu cho các cầu thủ trước thềm mùa giải mới V.League 2021.

Chia sẻ về lý do quyết định tài trợ cho CLB bóng đá Topenland Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023, ông Võ Văn Khang - Chủ tịch Topenland cho biết: “Song hành cùng sứ mệnh xây dựng một nền tảng kinh doanh bất động sản với những tiêu chí như hiện đại, minh bạch, giàu tương tác, Topenland còn mong muốn lan tỏa tình yêu bóng đá đến với mọi người. Thông qua việc đồng hành cùng CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải tới, Topenland chúng tôi hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để các cầu thủ vững tin thi đấu, cùng xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp, fair play và giàu cống hiến”.

Ông Võ Văn Khang trao bảng tài trợ 150 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hữu Sang.

Cũng tại buổi lễ, Hưng Thịnh Land - thành viên nòng cốt của tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã tiến hành ký kết hợp đồng tài trợ cho CLB bóng đá Bình Định với tổng kinh phí 150 tỷ đồng trong 3 năm (2021- 2023). Qua đó, cùng với Topenland đem đến sự chuẩn bị tốt nhất cho bóng đá Bình Định.

Chung mục tiêu đóng góp để phát triển nền bóng đá Việt Nam, kể từ tháng 01/2020, Hưng Thịnh Land là đơn vị tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia và Đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong thời gian 5 năm (Từ 01/01/2020 – 31/12/2024) với kinh phí 100 tỷ đồng.

Ông Lê Trọng Khương trao bảng tài trợ 150 tỷ đồng cho ông Nguyễn Hữu Sang.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ: “Là đơn vị mới tham gia vào vai trò người đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, tập đoàn Hưng Thịnh trân trọng những đóng góp quý giá của các mạnh thường quân, các ông bầu, thế hệ các doanh nhân và doanh nghiệp đi trước đã chung sức gầy dựng nền bóng đá nước nhà từ những ngày đầu còn khó khăn và thiếu thốn để đạt được những bước tiến như hôm nay.

Chúng tôi cũng mong muốn được đóng góp vào sự phát triển bóng đá Bình Định nói riêng cũng như Việt Nam nói chung. Vì vậy, với vai trò của những nhà tài trợ chính, chúng tôi sẽ đồng hành cùng đội bóng Bình Định, góp phần xây dựng và tạo ra các thế hệ cầu thủ trẻ cho bóng đá Bình Định gặt hái thành công tại sân chơi V.League – một giải đấu chuyên nghiệp và là nơi rèn luyện, đào tạo nên những cầu thủ ưu tú, góp sức vào đội tuyển Quốc gia để từng bước nâng tầm vị thế trên đấu trường quốc tế. Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn vào nền bóng đá tỉnh Bình Định cũng như triển vọng phát triển vượt trội của bóng đá Việt Nam trong tương lai”.

CLB bóng đá Topenland Bình Định ra mắt áo đấu mới.

Công tác chuẩn bị cho sự trở lại với giải V.League 2021 của CLB bóng đá Topenland Bình Định đang diễn ra rất sôi động. Đến thời điểm hiện tại, CLB đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, gồm Bùi Văn Hiếu, Hữu Định, Phạm Văn Nam, Thanh Phong, Trần Đình Minh Hoàng… Đặc biệt là các tân binh vừa cập bến chuẩn bị cho mùa giải 2021 như: Dương Thanh Hào, Hồ Tấn Tài sẽ giúp gia cố hàng thủ Bình Định thêm vững chắc.

Đội hình càng hoàn thiện hơn với các ngoại binh Rimario Gordon, Ahn Byung Keon và các cầu thủ Đinh Tiến Thành, Lê Thanh Bình, Phạm Văn Thành, Tống Đức An, Đình Kha,… cho thấy CLB bóng đá Topenland Bình Định đã có sự chuẩn bị tốt trước mùa giải. Ngoài ra, cùng với tài cầm quân sắc bén của HLV Nguyễn Đức Thắng, mục tiêu thứ hạng của đội bóng là vào Top 6 mùa giải V.League 2021.

CLB Bóng đá Topenland Bình Định chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh Bình Định.

Topenland:

Công ty cổ phần Topenland (Topenland) hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kinh doanh bất động sản trên nền tảng số. Áp dụng thành tựu phát triển của công nghệ, Topenland đang xây dựng một nền tảng kinh doanh bất động sản hiện đại bằng cách ứng dụng công nghệ vào việc tạo ra các tiện ích khai thác tiềm năng to lớn của thị trường bất động sản kết hợp với các công cụ hỗ trợ tài chính. Topenland hoạt động với sứ mệnh trở thành nền tảng công nghệ bất động sản tiên phong, ứng dụng công nghệ cho lĩnh vực bất động sản (Proptech), hiện thực hóa nền kinh tế chia sẻ trực tuyến nơi mọi người mọi nhà đều có thể tham gia và thành công với nghề giao dịch mua - bán - môi giới - đầu tư bất động sản.

Hưng Thịnh Land

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land) là đơn vị thành viên nòng cốt song hành cùng tập đoàn Hưng Thịnh phát triển thành công hàng loạt dự án bất động sản trong gần 20 năm qua, cung cấp ra thị trường hơn 50.000 sản phẩm đa dạng loại hình, tạo dựng chốn an cư cho cộng đồng.

Sau quá trình tái cấu trúc của tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Land đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô vốn và tài sản và đảm nhận việc đầu tư, phát triển và kinh doanh hơn 100 dự án, với quỹ đất trên 4.500 ha ở những vị trí chiến lược.

Bất chấp dịch Covid-19, Hưng Thịnh Land vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Dự kiến trong năm 2020, tổng doanh thu bán bất động sản của Hưng Thịnh Land là hơn 16.000 tỷ đồng.

Hưng Thịnh Land đang được đánh giá là nhà phát triển bất động sản lớn thứ 2 ở Việt Nam (Sau Vinhomes) với 4% thị phần bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong giai đoạn 2016 – nửa đầu 2020 (theo báo cáo của công ty Chứng khoán Vietcombank).

Với kết quả kinh doanh khả quan, Hưng Thịnh Land đã đạt được các giải thưởng uy tín: Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Đông Nam Á 2020 – Dot Property Southeast Asia Award, Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu 2020 do Forbes Việt Nam bình chọn, Top 10 Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu 2020 do Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư bình chọn.

