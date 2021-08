Thu nhập ngân hàng, chỗ cao nhất lương đút túi gấp 3 lần nơi thấp nhất

Theo thống kê từ báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ trong quý 2/2021 của top 10 ngân hàng niêm yết có vốn lớn nhất hiện nay, quán quân về thu nhập (lương và phụ cấp) của nhân viên ngân hàng thuộc về Techcombank.

Nhân viên Techcombank đang có mức thu nhập hấp dẫn nhất trong ngành.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 của Techcombank lần lượt đạt 4.957 tỷ đồng và 9.558 tỷ đồng, tăng 60% và 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức tăng trưởng này tỷ lệ thuận với mức tăng về thu nhập của nhân viên khi ngân hàng này công bố thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên lên đến 44 triệu đồng/tháng, tăng mạnh 8 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6, tổng số CBNV của Techcombank là 11.284 người. Tổng chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm tăng 28% lên 4.909 tỷ đồng. Trong đó, chi lương và phụ cấp theo lương chiếm đến 60% tổng chi phí hoạt động.

Á quân về mức đãi ngộ cho nhân viên hiện nay là Ngân hàng Quân đội (MB) khi thu nhập bình quân mỗi tháng của CBNV trong 6 tháng đầu năm lên đến 35,08 triệu đồng. Trong khi đó, ngân hàng báo lãi trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt là 2.921 tỷ đồng và 7.038 tỷ đồng, tăng 13% và 55%.

Tính đến ngày 30/6, số lượng CBNV của MB là 9.583 người. Ngân hàng đã chi 4.371 tỷ đồng (tăng 32%) cho chi phí hoạt động nửa đầu năm. Trong đó chi lương và phụ cấp cho nhân viên là 2.018 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Vị trí thứ ba thuộc về Vietcombank khi thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên nhà băng này đang là 31,33 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này đã giảm 1,6 triệu đồng/tháng so với mức bình quân của 6 tháng đầu năm 2020, cho dù chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của VCB tăng 1.400 tỷ đồng (18%) lên mức 9.326 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2021, ngân hàng có 20.532 nhân viên, tăng 1.000 người chỉ trong 6 tháng.

Do trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao trong quý 2 (3.226 tỷ đồng so với 1.850 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận trước thuế quý 2 của Vietcombank sụt giảm 15% còn 4.715 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm ngân hàng vẫn đạt mức tăng trưởng 21,61% lợi nhuận trước thuế với 13.021 tỷ đồng.

Vị trí tiếp theo có thể tạm kể tên Ngân hàng Quốc tế (VIB). Tổng chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của VIB là 2.667 tỷ đồng, tăng 32%. Trong đó, chi phí cho nhân viên lên đến 1.866 tỷ đồng. Tuy nhiên VIB không diễn giải các khoản chi cụ thể cho nhân viên (lương, phụ cấp, trợ cấp, các khoản đóng góp theo lương), nên chỉ có thể tính bình quân mức chi cho mỗi nhân viên VIB là 30,84 triệu đồng/tháng.

VIB vốn luôn là ngân hàng có mức đãi ngộ nhân viên khá cao, mức thu nhập bình quân trong 6 tháng cuối năm ngoái là 28,71 triệu đồng/tháng.

Số lượng CBNV tại VIB đã tăng thêm hơn 800 người kể từ đầu năm, lên 10.084 người. Ngân hàng báo lãi trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 2.143 tỷ đồng và 3.946 tỷ đồng, cùng tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với ngân hàng VietinBank, mức thu nhập bình quân mỗi tháng của CBNV cũng đang ở top đầu trong ngành, đạt 28,086 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,19 triệu đồng so với thu nhập bình quân 6 tháng liền kề trước đó.

VietinBank đã chi 3.858 tỷ đồng cho khoản chi lương và phụ cấp trong 6 tháng đầu năm cho 22.899 người. Mức chi này đã tăng thêm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm tỷ trọng 45% trong tổng mức chi phí hoạt động của ngân hàng.

Cũng giống với Vietcombank, lợi nhuận trước thuế quý 2/2021 của VietinBank giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.034 tỷ đồng do ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu lên đến 7.094 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lại tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 10.805 tỷ đồng.

Vị trí thứ 6 về thu nhập của nhân viên thuộc về ngân hàng VPBank với mức thu nhập bình quân 27,42 triệu đồng/tháng, giảm 2,98 triệu đồng/tháng so với cùng kỳ năm 2020, và giảm 310 nghìn đồng so với mức bình quân 6 tháng liền kề trước đó. VPBank đã chi 1.641 tỷ đồng cho lương và phụ cấp 6 tháng đầu năm, giảm 2,11% so với cùng kỳ nhưng chiếm 52% tổng chi phí hoạt động của ngân hàng.

6 tháng đầu năm, số lượng nhân viên VPBank tăng thêm gần 600 người lên 9.974 người. Ngân hàng công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 tăng mạnh 293%, đạt 8.312 tỷ đồng nhờ sự tăng trưởng 154% của tổng thu nhập hoạt động. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPBank đạt 11.530 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 175% so với cùng kỳ.

Bám sát VPBank là Sacombank khi thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng này đang là 27,20 triệu đồng, tăng 3,38 triệu đồng so với 6 tháng liền kề. Tổng chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Sacombank là 4.653 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Trong đó, mức chi lương và phụ cấp cho nhân viên 6 tháng qua đạt 2.811 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tới 60% tổng chi phí hoạt động.

Báo cáo tài chính riêng lẻ của Sacombank cho thấy lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 1.361 tỷ đồng, tăng mạnh 288% so với cùng kỳ nhờ lãi từ hoạt động ngoại hối và các hoạt động khác.

Tính đến ngày 30/6, ngân hàng có 17.224 nhân viên, giảm gần 400 người so với đầu năm.

Đứng thứ 8 trong danh sách là HDBank khi thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên ngân hàng này trong 6 tháng đầu năm là 25,37 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với mức thu nhập cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 700.000 đồng so với mức bình quân của 6 tháng cuối năm 2020.

HDBank đã chi hơn 2.100 tỷ đồng cho chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chi lương và phụ cấp cho nhân viên 1.112 tỷ đồng, tăng 40%.

Ngân hàng công bố lợi nhuận trước thuế quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm lần lượt đạt 2.142 tỷ đồng và 3.952 tỷ đồng, tăng 38% và 67%.

Điều bất ngờ trong top 10 là thu nhập của nhân viên ngân hàng BIDV. Thu nhập bình quân nhân viên BIDV đứng thứ 9 với 23,58 triệu đồng/người/tháng, giảm 2,36 triệu đồng so với mức bình quân 6 tháng liền kề.

Dù vậy, chi lương và phụ cấp cho 24.204 nhân viên của BIDV đã tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3.425 tỷ đồng và chiếm 46% tổng chi phí hoạt động.

BIDV mạnh tay trích tới 8 nghìn tỷ đồng dự phòng rủi ro trong quý 2, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, nâng tổng chi phí dự phòng đã trích lập 6 tháng qua lên 15.152 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lợi nhuận trước thuế quý 2 và 2 quý đầu năm vẫn lần lượt đạt 4.486 tỷ đồng và 7.581 tỷ đồng, tăng 78% và 82% so với cùng kỳ.

Thu nhập nhân viên ngân hàng đứng chốt cuối trong top 10 ngân hàng niêm yết có vốn lớn nhất hiện nay thuộc về nhân viên ngân hàng ACB.

Khác với các ngân hàng khác, tổng chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của ACB giảm 15% so với cùng kỳ, còn 3.416 tỷ đồng.

Trong đó, chi lương và phụ cấp cho 11.232 nhân viên là 843,135 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ. Như vậy, thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên ACB trong 6 tháng đầu năm chỉ 12,510 triệu đồng/người/tháng.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm của ACB lần lượt đạt 3.132 tỷ đồng và 6.128 tỷ đồng, tăng 73% và 64% so với cùng kỳ.

Như vậy so sánh 10 ngân hàng niêm yết có vốn lớn nhất hiện nay, thu nhập nhân viên cao nhất là Techcombank mức 44 triệu đồng/người/tháng với ngân hàng có thu nhập nhân viên thấp nhất là ACB, 12,5 trệu đồng, mức chênh lệch thâu nhập nhân viên lên tới gần 3 lần.

Ngân Giang