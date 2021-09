Tiết lộ bất ngờ từ cơ quan thuế về công ty của 'đại gia' lan đột biến vừa bị bắt

Liên quan đến vụ việc hai "đại gia" lan đột biến Bùi Hữu Giang (SN 1989) và Bùi Hữu Thanh (SN 1989), cùng trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa bị khởi tố vì liên quan đến đường dây than "lậu", cơ quan thuế Hải Dương vừa có những "hé lộ" bất ngờ về Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương do 2 đối tượng này điều hành.

Trong báo cáo gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế Hải Dương cho biết, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương được đăng ký thành lập lần đầu ngày 1-6-2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp, có địa chỉ tại phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là khai thác và thu gom than cứng, vận tải hàng hóa bằng đường bộ đường thủy.

Bùi Thanh Giang thời điểm giao dịch lan đột biến với giá hàng trăm tỉ đồng - Ảnh: Trọng Đức

Cục Thuế Hải Dương cho hay kết quả thanh tra thuế các năm 2017, 2018, 2019, 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy doanh nghiệp này nhập lượng than với giá trị hàng ngàn tỉ đồng. Qua phân tích hồ sơ các năm 2019, 2020 và 6 tháng năm 2021 thì doanh thu của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là rất lớn, có nhiều yếu tố rủi ro.

Theo cơ quan thuế, doanh nghiệp này chỉ là đơn vị kinh doanh thương mại không có mỏ khai thác, không có bến bãi tập kết hàng hóa, không có phương tiện vận chuyển, khi bán hàng hóa công ty không chứng minh được việc giao hàng, phương tiện vận chuyển, từng lần giao nhận vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương mua hàng hóa đầu vào (mặt hàng than) chủ yếu của các đơn vị đã bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh, tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn, giải thể chưa làm thủ tục đóng mã số thuế. Người đại diện pháp luật của một số công ty cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương là người lao động như công nhân, thủ kho.

Lực lượng công an và quản lý thị trường kiểm tra một bãi than ở Thị xã Kinh Môn, Hải Dương

Đáng chú ý, những công nhân, thủ kho được "dựng" lên làm người đại diện pháp luật của đối tác cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lại chính là người của công ty này.

Cục Thuế Hải Dương cho hay Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương có dấu hiệu trốn thuế nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an.

Vào đầu năm 2021, anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh từng gây rúng động dư luận với thương vụ giao dịch lan đột biến "Ngọc Sơn Cước" có giá trị lên đến 250 tỉ đồng. Bùi Hữu Giang cùng một số cá nhân khác đầu tư số tiền lớn để xây dựng vườn lan var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty Cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh (Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, TP HCM); Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Kết quả điều tra xác định Châu Thị Mỹ Linh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước, cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại Mỏ than Minh Tiến tại xã Minh Tiến và xã Na Mao, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỉ đồng.

9 bị can còn lại gồm: Hà Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương); Bùi Mạnh Cường (Phó Giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Ngô Đăng Hải (Phó giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Ngụy Quang Thuyên (nhân viên Công ty Cổ phần Yên Phước); Doãn Thị Định (nhân viên kế toán Công ty Cổ phần Yên Phước); Bùi Hữu Thương (quản lý bãi than thuộc Mỏ đá Núi Voi của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Bùi Hữu Khoa (quản lý khai thác than của Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương); Đỗ Thị Luyến (nhân viên Công ty Cổ phần Yên Phước); Nguyễn Tuấn Anh (kinh doanh vận tải)

