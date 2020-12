Tiền in hình con trâu hút khách trước Tết Tân Sửu 2021

Theo người bán, trong phong thuỷ, hình ảnh con trâu được xem là một trong những con vật cần cù, chịu khó nhất trong 12 con giáp, là con vật biểu tượng của sự đại cát, thịnh vượng. Vì thế, trong dịp Tết Tân Sửu 2021 càng ý nghĩa hơn khi lựa chọn tiền hình con trâu để làm quà tặng lì xì.

Anh Chính, chủ cửa hàng tiền lưu niệm ở Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, cách đây 2 tháng, anh đã bắt đầu nhập các loại tiền in hình trâu về bán. Tuy nhiên, năm nay dự đoán do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua có thể không bằng năm ngoái nên anh không nhập ồ ạt mà chia làm nhiều đợt, mỗi đợt nhập số lượng từ vài trăm đến 1 nghìn tờ/xu các loại.

“Thời điểm hiện tại, khách mua chủ yếu là các mối buôn từ khắp các tỉnh thành. Đến sát Tết Dương lịch chắc chắn lượng khách sẽ tăng lên cả khách mua buôn và khách lẻ”, anh Chính nói.

Theo anh Chính, năm nay là năm con trâu nên những tờ tiền in hình con trâu đắt khách hơn, trong đó “hot” nhất là xu con trâu Úc mạ vàng, bạc, tờ 2 USD trâu, tờ tiền con trâu Macao, tiền hình con trâu Lào, tiền hình con trâu Việt Nam…

Cặp tiền xu Úc hình trâu mạ vàng, bạc được bán với giá 150.000 đồng

Theo khảo sát của PV, cặp tiền xu hình trâu mạ vàng, bạc Úc được rao bán với giá 150.000 đồng. Đây là đồng xu có mệnh giá 1 USD và 2 USD.

Mặt trước là hình con trâu khoẻ mạnh, dũng mãnh đi kèm dòng chữ “OX 2021” và mặt sau là chân dung nữ hoàng Elizabeth II.

Cặp tiền xu con trâu vàng và bạc đựng trong hộp nhung đỏ sang trọng, được người bán quảng cáo mang nhiều ý nghĩa, may mắn, tài lộc trong năm 2021. Nếu mua số lượng từ 10 cặp, giá giảm chỉ còn 120.000 đồng/cặp, 20 cặp giá 100.000 đồng/cặp.

Bên cạnh đồng xu in hình con trâu, tờ 2 USD Mỹ vẫn là loại tiền được nhiều khách săn lùng làm tiền lì xì Tết này.

Tiền in 2 USD in hình con trâu được săn lùng làm quà tặng lì xì Tết, dù giá cao gấp nhiều lần

Chủ một cửa hàng kinh doanh tiền lưu niệm ở TP.HCM cho biết, năm ngoái vào dịp cận Tết, tiền 2 USD in hình linh vật của năm cũng rơi vào cháy hàng. Đặc biệt, năm nay tiền 2 USD in hình trâu khan hiếm hơn do vận chuyển khó khăn vì dịch Covid-19. Vì thế, hiện tại tiền 2 USD đã có nhiều khách đặt hàng sớm để tránh tình trạng cháy hàng, khan hàng, hoặc giá tăng cao.

Theo đó, tờ 2 USD hình trâu đang được bán với giá 300.000 đồng/tờ. Đặc biệt là những tờ 2 USD có số seri đẹp sẽ có giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng/tờ.

Một mặt của tờ tiền in hình hai con trâu và được mạ vàng tinh xảo. Mỗi tờ tiền 2 USD còn được đựng trong bao da sang trọng, bên trong có danh thiếp chứng nhận.

Cũng như mọi năm, tờ tiền 2 USD được giới thiệu do nước Mỹ phát hành, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu lì xì Tết âm lịch 2021 của người châu Á và không có giá trị lưu thông.

Tờ tiền Lào in hình con trâu

Rẻ hơn là tờ tiền 1000 Kíp Lào in hình con trâu, chỉ 20.000 đồng/tờ. Tờ tiền này là tờ tiền thật của nước bạn, được phát hành năm 2003 và đã ngừng lưu thông.

Tờ tiền với mặt trước in hình đàn trâu đang gặm cỏ trên cánh đồng, mặt sau in hình 3 cô gái Lào cùng hình ảnh ngôi chùa That Luang.

Tờ tiền Macao in hình con trâu cũng được bán với giá 20.000 đồng/tờ. Nếu mua số lượng lớn giá càng rẻ, chẳng hạn từ 30 tờ giá 13.000 đồng/tờ, từ 50 tờ giá 12.000 đồng/tờ…

Tờ tiền Macao in hình con trâu được bán với giá 20.000 đồng

Ngoài ra, trên các trang tiền lì xì còn đang rao bán tờ tiền con trâu Việt Nam mệnh giá 100 đồng, được phát hành vào năm 1972-1975, giá bán 80.000-200.000 đồng/tờ, tuỳ vào chất lượng cũ hay mới; tiền xu hình con trâu Nepal giá 30.000 đồng/xu…

Hầu hết tờ tiền in hình trâu đang được rao bán đều dùng để lưu niệm, lì xì đầu năm mang ý nghĩa may mắn chứ hoàn toàn không có giá trị lưu thông.

Diệu Thuỳ