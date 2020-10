Khan hàng, giá hoa tươi, rau quả tăng vọt trước ngày lễ 20/10

Giá hoa tươi ở Hà Nội tăng gấp đôi, gấp ba

Cận ngày lễ 20/10, giá hoa tươi tại Hà Nội tăng gấp đôi, gấp 3 lần.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến lễ 20/10, giá hoa tươi ở Hà Nội những ngày này tăng giá mạnh.

Khảo sát của PV Infonet trong sáng 19/10 tại chợ truyền thống và điểm bán hoa lẻ ở Hà Nội đều tăng giá bán hoa: Hầu hết giá các loại hoa tươi đều tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với giá bán ngày thường trước đó.

Cụ thể, giá hoa cúc bông đơn trắng và vàng dao động từ 80.000 - 100.000 đồng/chục, tăng gần gấp 2 lần, trước đó giá hoa cúc chỉ từ 40-50.000 đồng/chục.

Lay ơn vườn trồng tại các vùng ngoại thành Hà Nội có giá từ 100.000 - 150.000 đồng/chục, tăng từ 50.000 - 70.000 đồng/chục so với trước. Hoa ly loại từ 5 tai trở lên to có giá từ 160.000 - 300.000 đồng/chục cành như ly đỏ có giá 160.000/chục cành, ly café giá 200.000 đồng/chục cành, còn ly vàng có giá tận 300.000 đồng/chục cành… trong khi đó, vào ngày thường, giá hoa ly loại 5 tai trở lên dao động trong khoảng từ 80.000-140.000 đồng/chục cành.

Còn hoa hồng từ Đà Lạt nhập vền với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/chục, tuy nhiên giá bán lẻ tại các chợ và điểm lẻ dao động từ 200.000-250.000 đồng/chục bông tùy loại.

Hoa hồng nhung trồng tại các vùng trồng Hà Nội bông to đẹp có giá 70.000 - 100.000 đồng/chục bông, tăng từ 40.000 - 70.000 đồng/chục bông. Hoa phăng có giá từ 80.000 - 100.000 đồng/bó tùy chợ và tùy hoa, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/bó.

Theo một số tiểu thương, giá hoa tươi tăng mạnh trong ngày này là bởi gần đến dịp lễ 20/10. Năm nay, tình hình dịch bệnh liên tiếp xảy ra nên nguồn cung hoa cũng hạn chế. Ngay như ở thủ phủ hoa Đà lạt, giá hoa cũng đã “đội” lên gấp đôi so với ngày thường.

Hơn nữa, từ đầu tháng đến nay, mưa lũ liên tiếp xảy ra khiến việc vận chuyển hoa cũng gặp nhiều khó khăn.

Mưa lũ khiến giá rau củ quả tăng cao

Mưa lũ kéo dài khiến nguồn cung rau xanh, củ quả khan hiếm

Tại các tỉnh miền Trung, do mưa lũ xảy ra liên tiếp nên giá rau củ quả tăng mạnh.

Tại Hà Tĩnh, giá các loại rau, củ, quả đều tăng cao trong những ngày vừa qua. Cụ thể, cà chua loại ngon 30.000 - 35.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng so với trước), xà lách 60.000 đồng/kg, rau cải 10.000 đồng/bó, bí xanh, cải thảo 18.000 đồng/kg … Cùng với giá cao, lượng rau được bày bán ở các quầy hàng cũng ít hơn so với trước.

Các tiểu thương cho biết, giá rau đã tăng khoảng 1 tuần nay, nhiều loại rau lá tăng gấp đôi, còn củ quả tăng nhẹ hơn. Đặc biệt, rau cải xanh tăng giá mạnh và khan hàng nhất.

Mưa to kéo dài ở nhiều tỉnh khiến rau bị thiệt hại, không đủ nguồn cung. Hơn nữa, đối với một số loại rau đã rơi vào cuối vụ nên giá cũng đắt hơn.

Nông sản miền Tây cũng... ngược chiều tăng giá mạnh

Giá mít thái tại các tỉnh miền Tây gần 70.000 đồng/kg

Cụ thể, giá mít Thái ở nhiều tỉnh, thành những ngày qua có thời điểm lên đến gần 70.000 đ/kg. Hiện mít Thái loại I, có trọng lượng từ 8 kg/trái trở lên được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000- 68.000 đ/kg; loại II, dưới 8 kg/trái có giá từ 50.000- 55.000 đ/kg, bình quân tăng hơn 25.000 đ/kg, so với thời điểm cuối tháng 8, tăng cao hơn 15.000 đ/kg so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái.

Trong khi đó, do đang trong mùa nghịch và bị thiệt hại nhiều bởi đợt xâm nhập mặn vào đầu năm 2020 nên lượng trái cây thu hoạch trong tỉnh không nhiều, dẫn đến giá cả tăng cao.

Theo đó, giá bưởi Năm Roi khoảng 18.000 đ/kg, chôm chôm đường 25.000 đ/kg (tăng 12.000 đ/kg so với tháng trước, tăng 7.000 đ/kg so với cùng kỳ năm trước), chôm chôm Thái 33.000 đ/kg (tăng 16.000 đ/kg so với tháng trước). Các loại trái cây khác giá ổn định hoặc biến động nhẹ so với tháng trước.

Sau hạn, xâm nhập mặn nhà vườn đang tập trung chăm sóc lại vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng và tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ giúp cây đạt năng suất tương đương vụ thuận, cho hiệu quả cao.

Lợn hơi giảm giá phân nửa, giá thịt lợn vẫn cao

Giá thịt lợn ở chợ và siêu thị vẫn ở mức cao mặc dù giá lợn hơi đã giảm mạnh.

Giá lợn hơi đã giảm sâu từ đầu tháng 10 đến nay, từ mức 80.000 – 90.000 đồng/kg xuống còn 60.000 – 75.000 đồng/kg. Thế nhưng, giá thịt lợn thương phẩm giảm không đáng kể như mong muốn của các cơ quan quản lý Nhà nước và người tiêu dùng.

Từ đầu tháng 10 đến nay, giá lợn hơi liên tục giảm xuống mức trung bình từ 60.000 – 70.000 đồng/kg ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Tuy nhiên, giá bán lẻ thịt lợn tại các chợ và siêu thị vẫn giảm không đáng kể, người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi từ giá lợn hơi giảm.

Tại một số siêu thị lớn tại Hà Nội, giá thịt lợn thương phẩm của các nhãn hàng này giá thực phẩm vẫn ở mức giá cao. Đơn cử như thịt ba chỉ có giá 157.900 đồng/kg, sườn vai, 204.900, nạc thăn 154.900 đồng/kg, thịt lợn mảng rút xương 219.900 đồng/kg...

Tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, giá thịt lợn được ghi nhận có giảm, nhưng cũng không đáng kể, chỉ ở mức từ 5.000 – 10.000 đồng/kg.

Theo một số tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở các chợ Hà Nội, mặc dù giá lợn hơi giảm giá thịt lợn ở các lò mổ vẫn cao nên giá thịt lợn tại chợ vẫn chưa thể rẻ được.

PV