Thịt mát – Xu hướng tiêu dùng hiện đại

Loại thực phẩm nào chiếm ưu thế trong rổ thực phẩm Việt?

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (NN&PTNT), thịt lợn (thịt heo) chiếm 65-70% trong cơ cấu bữa ăn của các gia đình, trong khi thịt gia cầm chỉ chiếm 15-20%, số còn lại là thịt bò và thủy hải sản.

“Đa phần người Việt vẫn giữ thói quen dùng thịt nóng, tức là loại thịt dùng ngay sau giết mổ. Loại thịt này mau giảm chất lượng do không kìm hãm hoạt động của vi sinh vật, enzyme và rất khó kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP)”, đại diện Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết.

Tuy nhiên, tại các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật…. không dùng sản phẩm thịt nóng như vậy. Thay vào đó là thịt mát (chilled meat) hoặc thịt đông lạnh (frozen meat). Bởi viof thịt ngay sau giết mổ cần được ức chế hoạt động của hệ vi sinh vật và bảo đảm các quá trình sinh hóa của thân thịt (chết mềm, tê cứng, chín sinh hóa) diễn ra nhằm đạt được cảm quan và chất lượng tốt nhất khi tới tay người tiêu dùng.

Cụ thể, quá trình sản xuất thịt mát được thực hiện như sau: Thân thịt ngay sau khi giết mổ được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt đến nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C trong một thời gian nhất định (khoảng 16 giờ đến 24 giờ cho thịt lợn) để cho trạng thái của thịt chuyển sang giai đoạn chín sinh hóa (Aging); sau đó mới được đem đi pha lọc và tiếp theo toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối sản phẩm đều bảo đảm tiến hành ở điều kiện nhiệt độ từ 0 độ C đến 4 độ C.

Đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng đưa thịt mát tiêu chuẩn châu Âu ra thị trường Việt

Nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đã áp dụng tiêu chuẩn toàn cầu BRC để kiểm soát chất lượng thịt mát. BRC là ký hiệu viết tắt của British Retailer Consortium - Tiêu chuẩn toàn cầu về An toàn Thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc thiết lập vào năm 1998.

Tại Việt Nam, hiện chỉ duy nhất thương hiệu thịt mát MEATDeli của Tập đoàn Masan đầu tư 2 tổ hợp chế biến thịt công nghệ thịt mát từ châu Âu được vận hành theo tiêu chuẩn BRC là Tổ hợp MNS Meat Hà Nam và Tổ hợp MEATDeli Sài Gòn. Tổng số vốn đầu tư hơn 2.800 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,4 triệu con heo/năm/ tổ hợp. MEATDeli Sài Gòn và MEATDeli Hà Nam hiện là hai tổ hợp chế biến có hệ thống vận hành tiêu chuẩn châu Âu, hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Tổ hợp chế biến thịt Sài Gòn tại Long An được triển khai trên khu đất rộng hơn 20ha, sở hữu dây chuyền thiết bị đồng bộ, tiên tiến nhất hiện nay do Marel – công ty hàng đầu thế giới về thiết bị giết mổ, chế biến thịt của Hà Lan cung cấp.

Từ vận hành nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đáp ứng tiêu chuẩn Global Gap, đến trang trại chăn nuôi kỹ thuật cao tại Nghệ An theo tiêu chuẩn Global Gap, sau cùng là tổ hợp chế biến thịt công nghệ thịt mát từ châu Âu đáp ứng tiêu chuẩn BRC, toàn bộ chuỗi cung ứng và phân phối giữ mát đảm bảo mang thịt mát MEATDeli đến tay người tiêu dùng tươi, ngon, sạch.

Thịt heo sau khi chế biến sẽ được làm mát và đóng gói với công nghệ Oxy-Fresh 9 ngay tại nhà máy nhằm ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập. Để giữ trọn dưỡng chất cùng độ ngon tối ưu của thịt - sản phẩm thịt heo MEATDeli sẽ được bảo quản xuyên suốt ở nhiệt độ 0 – 4 độ C từ nhà máy đến tận tay người tiêu dùng.

Toàn bộ hệ thống nhà máy đều được khép kín và tiệt trùng. Các kỹ sư và công nhân vận hành luôn phải mặc đồng phục, đeo khẩu trang, vệ sinh bằng cồn để đảm bảo an toàn cho miếng thịt heo.

Với quy trình chăn nuôi an toàn theo quy định của Bộ NN&PTNT và tiêu chuẩn Global GAP, tại các trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của MEATDeli, heo được tiêm phòng 11 mũi vắc xin phòng bệnh và được kiểm soát với 3 tuyến kiểm dịch nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm thịt heo chất lượng cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng.

Chị N.T. Kiều (quận 1, TP.HCM) cho biết, nguồn heo của thịt MEATDeli được kiểm soát chặt chẽ tại các trang trại chăn nuôi công nghệ cao và được áp dụng quy trình tiêm phòng 11 mũi với mũi thứ 10 và 11 là mũi tiêm kép để tăng cường kháng thể cho đàn heo phòng bệnh suyễn heo, heo tai xanh nên gia đình chị rất yên tâm sử dụng sản phẩm thương hiệu này.

MEATDeli đã hoàn thiện quy trình hiện đại, khép kín từ khâu chăn nuôi cho đến khi thành phẩm đến tay người dùng. Nhờ đó, khi mua thịt lợn MEATDeli, bạn có thể chế biến ngay mà không cần phải rửa lại.

Phương Dung