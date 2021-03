Đúng như dự báo, VN-Index đã không trụ được tại ngưỡng 1.200 điểm và đã lùi về 1.194,05 điểm sau khi kết thúc tuần giao dịch vừa qua (15-19/03).

Mặc dù vậy, tính chung cả tuần qua thị trường tăng điểm tuần thứ ba liên tiếp với thanh khoản cũng được cải thiện. Cụ thể, VN-Index tăng 12,49 điểm (1,1%) lên 1.194,05 điểm; HNX-Index tăng 3,79 điểm (1,4%) lên 277,7 điểm. Thanh khoản trên hai sàn tăng nhẹ so với tuần trước đó và cao hơn mức trung bình 20 tuần với khoảng 18.300 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên.

Tài sản các ông chủ ngân hàng Việt tăng mạnh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng mức tăng 2,5% giá trị vốn hóa, với các cổ phiếu trong ngành như BID (3,8%), CTG (6,6%), VPB (1,6%), MBB (3,4%), ACB (2,6%), SHB (10,7%), TCB (4,9%)...

Có 4/5 người trong top 5 tỷ phú chứng khoán ở Việt Nam lại thu về nghìn tỷ trong tuần qua, bên cạnh đó là các ông chủ ngân hàng cũng có một tuần đáng nhớ khi cổ phiếu ngân hàng trở thành động lực chính cho VN-Index.

Kết thúc tuần, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch HDBank, Tổng Giám đốc Vietjet Air – là người duy nhất trong top 5 phải đón nhận kết quả không vui sau khi đóng cửa tuần.

Dù cổ phiếu HDB tăng 1,8% về giá nhưng VJC giảm giá tới 3 phiên, mất 3,3% khiến giá trị tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, người giàu thứ ba trên sàn chứng khoán, giảm 886 tỷ đồng, còn lại 27.670 tỷ đồng.

Với 3 phiên tăng giá của VIC, tài sản của người giàu nhất sàn, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tăng thêm 4.791 tỷ đồng (2,36%). Hiện giá trị cổ phiếu VIC do Chủ tịch Tập đoàn Vingroup nắm giữ đã đạt xấp xỉ 208 nghìn tỷ đồng.

Người giàu thứ ba trên sàn, Chủ tịch Hòa Phát Group Trần Đình Long, vẫn tiếp tục “lầm lũi” với những bước tiến chắc chắn khi cổ phiếu HPG tăng thêm 1,5% lên 47.150 đồng. Do đó, tài sản của “vua thép” đã tăng thêm 605 tỷ đồng, đạt mức 40.737 tỷ đồng.

Hai người còn lại trong top 5, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Group Nguyễn Đăng Quang cùng có được niềm vui trọn vẹn khi bộ đôi cổ phiếu TCB và MSN do hai ông sở hữu lần lượt tăng giá 4,8% và 1,6% trong tuần qua. Theo đó, tổng giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh tăng thêm 423 tỷ đồng lên 23.586 tỷ đồng; ông Nguyễn Đăng Quang có thêm 371 tỷ đồng, nâng tổng giá trị tài sản tại MSN và TCB lên 22.763 tỷ đồng.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua tập trung ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây là trụ đỡ chính cho thị trường, góp công lớn đưa VN-Index vượt đỉnh 1.200 điểm trong phiên 18/03. Lẽ dĩ nhiên, tài sản của gia đình các ông chủ nhà băng cũng tăng chóng mặt trong tuần qua.

Theo thống kê của Infonet, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cùng người thân đã bỏ túi 1.160 tỷ đồng nhờ cổ phiếu TCB chỉ trong 1 tuần vừa qua. Hiện giá trị cổ phiếu TCB do nhóm cổ đông này nắm giữ là 25.000 tỷ đồng.

Tương tự, gia đình Chủ tịch Ngô Chí Dũng của VPBank cũng có thêm 257 tỷ đồng nhờ cổ phiếu VPB. Hiện giá trị lô cổ phiếu VPB do ông Dũng cùng mẹ, vợ và con gái sở hữu đã đạt 16.606 tỷ đồng.

Với việc cổ phiếu ACB tăng giá 2,57%, “Chủ tịch nghìn like” Trần Hùng Huy và mẹ (bà Đặng Thu Thủy) có thêm 75 tỷ đồng, nâng tổng giá trị cổ phiếu ACB do hai mẹ con nắm giữ lên 5.871 tỷ đồng.

Ngân hàng là ngành được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng vượt trội so với các ngành khác trong quý 1/2021, nhờ tỷ suất lợi nhuận tương đối hấp dẫn và triển vọng tín dụng được cải thiện khi hầu hết các ngân hàng đã đẩy nhanh xóa nợ xấu và tăng cường trích lập dự phòng bao nợ xấu trong quý 4/2020.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán SSI, lợi nhuận trước thuế quý 1/2021 của các ngân hàng có thể sẽ tăng khoảng 55%-65% so với cùng kỳ. Các ngân hàng thương mại quốc doanh có khả năng sẽ đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục hơn nữa, tăng khoảng 75% -85% so với cùng kỳ khi các ngân hàng này đã tăng cường trích lập dự phòng để giải quyết các tài sản có vấn đề. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại cổ phần dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 45% -55% so với cùng kỳ.

Ngân Giang