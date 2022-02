Thị trường “lì xì” đầu năm, gần 120 mã kịch trần

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết có sự “phá đám” nhất định từ vài trụ như VIC, nhưng tổng thể vẫn là một phiên tăng giá tưng bừng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục tăng mạnh mẽ, với 117 mã kịch trần trên cả 3 sàn...

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết có sự “phá đám” nhất định từ vài trụ như VIC, nhưng tổng thể vẫn là một phiên tăng giá tưng bừng. Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục tăng mạnh mẽ, với 117 mã kịch trần trên cả 3 sàn.

Blue-chips VN30 lại là nhóm cổ phiếu kém nhất trong phiên chiều nay, khi số tụt giá so với phiên sáng nhiều áp đảo. Chỉ số đại diện rổ chốt ngày chỉ tăng 0,59%, trong khi Midcap tăng 1,35%, Smallcap tăng 3,1% và VN-Index tăng 1,26%.

Chỉ số chính tăng tốt hơn nhóm blue-chips do yếu tố kỹ thuật, khi VCB và GAS tiếp tục duy trì đà đi lên mạnh mẽ. Đặc biệt cổ phiếu siêu lớn là VCB có màn bùng nổ ngoạn mục, vươn lên trở thành mã dẫn dắt chỉ số.

Chốt phiên sáng VCB tăng khiêm tốn 1,69%. Tuy nhiên ngay khi vào phiên chiều cổ phiếu này đã bùng nổ dữ dội. Đến khoảng 1h45, VCB đã tăng 2,7%. Càng về cuối phiên VCB càng khỏe dù thanh khoản tương đối kém. Chốt phiên cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này đã tăng 3,82% so với tham chiếu, tương đương riêng chiều nay tăng thêm gần 2,1% so với giá cuối phiên sáng. Thanh khoản của VCB buổi chiều chỉ đạt 52,9 tỷ đồng, chưa tới 36% tổng giá trị khớp cả ngày.

VCB có tác động mạnh mẽ đến VN-Index do là cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất. VCB cũng vượt qua GAS để trở thành mã kéo điểm số hàng đầu. GAS không duy trì được độ cao tốt như phiên sáng, nhưng cuối ngày vẫn tăng 5,23%, là phiên tăng tốt nhất kể từ đầu 2022.

Nhìn chung với độ rộng 23 mã tăng/5 mã giảm, rổ VN30 vẫn ghi nhận đà tăng giá áp đảo. Tuy nhiên chỉ số này lại bất lợi vì VCB vốn hóa khá nhỏ. Cụ thể, VCB chỉ giúp VN30-Index có được gần 2 điểm trong khi với VN-Index là 4,2 điểm. Mặt khác VPB đột ngột đảo chiều sang giảm, trong khi đây là một trong những mã lớn nhất của chỉ số. Cuối phiên sáng VPB tăng nhẹ 0,41%, nhưng kế phiên giảm 0,95%.

Cổ phiếu ngân hàng chiều nay khá đuối. Trừ VCB tăng tốt hơn, tất cả các mã ngân hàng còn lại trong rổ VN30 đều sụt giá so với cuối phiên sáng. CTG sụt mạnh thêm hơn 1% nữa, đóng cửa giảm 1,63%. TPB cũng giống VPB, đảo chiều sang vùng đỏ, giảm 0,6% so với tham chiếu. Ngay cả những cổ phiếu ngân hàng còn tăng so với tham chiếu cuối phiên như ACB, HDB, MBB... đều tụt giá đáng kể so với phiên sáng.

Trong các mã trụ, VIC là cổ phiếu có ảnh hưởng xấu nhất, là cổ phiếu “phá đám” chỉ số trong phiên chiều. VIC chốt phiên sáng không quá tệ, giảm nhẹ 0,21% so với tham chiếu và chỉ đóng vai trò kiềm chế đà tăng của VN-Index. Sang phiên chiều VIC lao dốc thảm hại, càng lúc càng tụt sâu hơn. Chốt đợt khớp lệnh liên tục VIC đã giảm 4% so với tham chiếu và đợt ATC bị “dập” thêm nhịp nữa, giảm tổng cộng 5,98% so với tham chiếu. Riêng VIC đã khiến VN-Index bốc hơi 5,2 điểm và VN30-Index bốc hơi 6,1 điểm.

Tuy vậy, ảnh hưởng của VIC và vài mã lớn như CTG, BID chỉ mang tính cá biệt, tổng thể độ rộng HoSE vẫn rất tích cực với 382 mã tăng/91 mã giảm. Đặc biệt nhóm cổ phiếu nhỏ “lì xì” nhà đầu tư với 65 mã kịch trần trên HoSE, 27 mã trần trên HNX và 25 mã trên UpCOM.

Có 54 mã trên HoSE mất thanh khoản chiều mua là một kết quả phấn khởi cho rất nhiều nhà đầu tư bắt đáy trước Tết. Mặc dù đà tăng mấy phiên gần đây còn lâu mới hàn gắn được mức thua lỗ của những người đu đỉnh, nhưng tốc độ phục hồi nhanh ở nhóm này cũng là một lợi thế.

Diễn biến khá bất ngờ là chiều nay dòng tiền không mạnh. Cả hai sàn niêm yết chỉ khớp thêm được 7.345 tỷ đồng, bằng khoảng 65% phiên sáng. VN30 giao dịch rất kém với hơn 3 ngàn tỷ đồng. Dù vậy tổng thể rổ blue-chips VN30 vẫn thu hút dòng tiền tốt nhất sàn HoSE, chiếm khoảng 48% tổng giá trị khớp lệnh.

Khối ngoại tăng bán chiều nay, khiến vị thế mua ròng tụt xuống còn 304,5 tỷ đồng trên HoSE, trong khi cuối phiên sáng đạt 406 tỷ đồng. VIC bị bán tăng đột biến, từ 119,4 tỷ đồng cuối phiên sáng lên 334,3 tỷ đồng cả ngày. HPG tăng bán ròng lên gần 162 tỷ đồng. Phía mua VHM được tăng mua lên 193 tỷ ròng, KBC hơn 148 tỷ, SSI gần 132 tỷ.

Theo vneconomy.vn