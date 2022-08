Thêm một cổ phiếu liên quan đến ông Tuấn Gelex tăng giá kỷ lục

Giá cổ phiếu VGC của Tổng CTCP Viglacera đã đạt mức 66.300 đồng/cp, mức cao kỷ lục trong vòng 7 năm kể từ ngày lên sàn.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, 12/8, VGC tăng trần đồng thời nối dài chuỗi 4 phiên tăng giá liên tiếp, đạt 66.300 đồng/cp. Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay của VGC sau khi tăng 30,71% so với cuối năm 2021.

Kết quả kinh doanh khả quan khiến nhà đầu tư tỏ ra hào hứng với cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nói chung và VGC nói riêng.

Tại cuộc họp tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 diễn ra ngày 8/8, ban lãnh đạo Viglacera cho hay, lợi nhuận hợp nhất tháng 7 đã đạt 119% kế hoạch tháng; 7 tháng đầu năm đạt 111% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế luỹ kế 7 tháng đầu năm ước đạt 1.887 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.740 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ.

Như vậy, tính riêng tháng 7, doanh nghiệp dự thu khoảng 147 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

VGC hiện có hàng chục công ty con trên cả nước, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản đô thị, bất động sản công nghiệp, sản xuất thiết bị vệ sinh, sản xuất gạch ốp lát, kính xây dựng,…

Ông Nguyễn Văn Tuấn (giữa) Chủ tịch HĐQT VGC tại cuộc họp tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 7 của VGC diễn ra ngày 8/8.

Sau khi về tay Tập đoàn Gelex vào năm 2019, doanh nhân trẻ Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) trở thành Chủ tịch HĐQT Viglacera đồng thời là Thành viên HĐQT/TGĐ Tập đoàn Gelex.

VGC có vốn điều lệ 4,483 nghìn tỷ đồng trong đó Gelex nắm giữ 50,21% vốn điều lệ thông qua CTCP Hạ tầng Gelex.

6 tháng đầu năm 2022, CTCP Hạ tầng Gelex đã nhận về 337 tỷ đồng cổ tức từ khoản đầu tư vào VGC.

Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng chính là Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị điện Gelex, thành viên nòng cốt của Tập đoàn Gelex; Chủ tịch HĐQT CTCP Dây và cáp điện Việt Nam (Cadivi).

Tại VGC, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tuấn không trực tiếp sở hữu cổ phần. Thay vào đó, doanh nhân trẻ này trực tiếp sở hữu 23,76% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Gelex (GEX) và 10,01% cổ phần tại Chứng khoán VIX (VIX).

Tổng giá trị cổ phần cá nhân ông Tuấn sở hữu tại hai doanh nghiệp này đạt khoảng 6.000 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

Trong khi đó, hệ sinh thái các công ty liên quan đến VGC còn có Công ty TNHH MTV Đầu tư Gelex do mẹ ruột ông Tuấn là Giám đốc; CTCP Chứng khoán VIX do chị ruột ông Tuấn là Tổng Giám đốc; và CTCP FTG Việt Nam do anh rể của ông Tuấn là Tổng Giám đốc.

Các doanh nghiệp này đều ít nhiều có liên quan đến VGC, trong đó Chứng khoán VIX đang nắm giữ 1,38% vốn điều lệ VGC.

Tuân Nguyễn