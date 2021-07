Tham quan nhà máy Ajinomoto ngay tại nhà

Vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã ra mắt nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” ứng dụng công nghệ số hóa không gian, giúp người dùng tham quan nhà máy một cách tiện lợi và an toàn. Đây là một dự án tâm huyết của Công ty nhằm mang hình ảnh Nhà máy Ajinomoto Việt Nam xanh và thân thiện đến với đông đảo người tiêu dùng khắp mọi nơi bất kể khoảng cách về không gian địa lý.

Nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” giúp người dùng tham quan nhà máy một cách tiện lợi và an toàn.

Đến với nền tảng, người dùng được tham quan trực tiếp các nhà máy, các khu vực sản xuất, chế biến, và có thể “tận mắt chứng kiến” quy trình chi tiết để cho ra những sản phẩm gia vị, thực phẩm và đồ uống chất lượng của Ajinomoto Việt Nam. Theo đó, nền tảng cũng giúp người tiêu dùng có cái nhìn rõ hơn về Ajinomoto Việt Nam, từ đó thấu hiểu những nỗ lực của Công ty trong việc góp phần bảo vệ môi trường, bao gồm: giảm thiểu lượng khí thải CO2, vận hành hệ thống xử lý nước thải hiện đại, tái chế chất thải rắn, tối đa hóa mảng xanh nhà máy, tiết kiệm và tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế.

“Tận mắt chứng kiến” quy trình chi tiết để cho ra những sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam.

Trải nghiệm tham quan tại nền tảng, khách hàng có thể tùy thích lựa chọn giữa Tham quan theo lộ trình hoặc Tham quan tự do. Đối với chức năng Tham quan theo lộ trình, khách hàng có thể chọn tham quan toàn bộ nhà máy hoặc tham quan quy trình sản xuất của từng sản phẩm theo một lộ trình đã được thiết kế sẵn. Còn đối với chức năng Tham quan tự do, khách hàng có thể tự do tham quan, khám phá và tương tác với các điểm tham quan bằng cách tự di chuyển theo các điểm điều hướng được tích hợp sẵn.

Trong quá trình tham quan, khách hàng cũng có thể tương tác, xem những thông tin về quy trình sản xuất sản phẩm, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng nhiều thông tin hữu ích khác được tích hợp dưới dạng hình ảnh, video một cách sinh động, hấp dẫn tại các điểm tham quan.

Ngoài ra, bên cạnh việc tham quan tìm hiểu nhà máy, nền tảng này còn cung cấp chức năng lựa chọn sản phẩm và mua hàng. Khách hàng có thể chọn và xem thông tin các sản phẩm, giống như cách khách hàng mua sắm thực tế và có thể tiến hành đặt hàng thật dễ dàng thông qua liên kết đến các gian hàng chính hãng của Ajinomoto Việt Nam trên các kênh thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki. Đây sẽ là một trải nghiệm mua sắm thú vị và mới lạ.

Chức năng xem và mua hàng tiện lợi tại nền tảng.

Để tăng thêm màu sắc và trải nghiệm thú vị trong chương trình tham quan, khách hàng còn được tham gia trò chơi tương tác hấp dẫn và nhận được quà tặng bất ngờ từ Ajinomoto Việt Nam.

Với nền tảng “Tham quan nhà máy từ xa” này, Ajinomoto Việt Nam tin rằng sẽ mang hình ảnh Nhà máy Ajinomoto thân thiện với môi trường và cộng đồng, cùng quy trình sản xuất chặt chẽ, hiện đại, chất lượng từ công nghệ Nhật Bản đến được với nhiều khách hàng tiêu dùng trên cả nước. Từ đó giúp khách hàng thêm tin yêu và lựa chọn sử dụng các sản phẩm từ Ajinomoto Việt Nam.

Ngay từ hôm nay, người tiêu dùng toàn quốc có thể tham quan nhà máy Ajinomoto mọi lúc, mọi nơi. Truy cập ngay vào trang web https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/ để bắt đầu chuyến trải nghiệm thú vị nhé. Khách hàng có thể sử dụng kính thực tế ảo để trải nghiệm tham quan sống động và chân thật hơn.

Phương Dung