Giá lợn hơi tăng từng ngày, Tết này thịt lợn có khan hàng, tăng giá?

Không lo tăng giá đột biến

Trao đổi với PV Infonet, ông Trần Văn Chiến, Chủ nhiệm HTX Cổ Đông (Hà Nội) cho biết, giá lợn hơi tại địa phương hiện đang ở mức 70.000-80.000 đồng/kg tuỳ loại và tăng nhẹ so với tháng trước.

Theo Cục Chăn nuôi, nguồn cung thịt lợn đáp ứng đủ nên Tết này sẽ không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến như Tết Canh Tý 2020.

Theo ông Chiến, nguyên nhân giá lợn hơi tăng là do quy luật cung cầu. Thông thường vào thời điểm trước Tết, nhu cầu tăng cao khiến giá lợn hơi tăng.

“Hiện tại nguồn cung không khan hiếm hay thiếu hụt. Như gia đình tôi cũng đang có khoảng 700 con lợn bán ra dịp Tết nhưng cũng chưa thấy ai hỏi, đặt cọc”, ông Chiến nói.

Theo Bộ NN&PTNT, dịp giáp Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu thịt lợn cao nhất trong năm nên khó tránh khỏi việc tăng giá, còn nguồn cung vẫn đang đảm bảo.

Mặt khác, giá lợn hơi ở Trung Quốc cao gấp đôi Việt Nam khiến thương lái tìm mọi cách tuồn bán, cũng là nguyên nhân đẩy giá tăng cao. Hiện giá lợn hơi xuất chuồng cả 3 miền đang dao động ở mức 78.000-82.000 đồng/kg.

Đến thời điểm này, tổng đàn lợn cả nước có 27,3 triệu con, đạt 88% so với trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi, tăng 22% so với tháng 1/2020. Trong năm 2020, tốc độ tái đàn lợn rất mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn. Tổng đàn lợn thịt của 16 doanh nghiệp chăn nuôi lớn hiện có 5,5 triệu con, tăng 175% so với hồi đầu năm. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành chăn nuôi lớn cũng có tốc độ tái đàn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết chúng ta hoàn toàn có thể chủ động được nguồn cung thịt lợn dịp Tết Nguyên đán năm nay. Giá thịt lợn chắc chắn không tăng đột biến như Tết Canh Tý 2020.

Siêu thị cam kết bán hàng không lợi nhuận

Theo đại diện siêu thị Big C, thịt lợn tươi được xem là mặt hàng nhu yếu phẩm không thể thiếu trong ngày Tết Nguyên Đán của các gia đình Việt. Song, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến thu nhập của đại bộ phận người lao động bị giảm sút, nhất là những người thu nhập thấp. Chính vì thế, hệ thống siêu thị này sẽ áp dụng chương trình “bán thịt lợn tươi không lợi nhuận” nhằm chung tay bình ổn thị trường thịt lợn.

Chương trình bắt đầu triển khai từ ngày 1/1/2021, theo đó sản phẩm thịt ba rọi hiện có mức 134.100-152.900 đồng/kg; thịt đùi, thịt vai 113.000-118.000 đồng/kg; sườn non 169.000-188.500 đồng/kg; thịt cốt lết 113.000-134.000 đồng/kg...

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam (sở hữu hệ thống Go, Big C) cho biết: “Năm nay nguồn cung thịt lợn trên thị trường khan hiếm, giá bán ở các chợ truyền thống có xu hướng sẽ tăng dịp cận Tết sắp tới. Tuy nhiên, chúng tôi đã chủ động đàm phán với các nhà cung cấp, để cùng nhau thực hiện chương trình bán thịt lợn tươi không lợi nhuận, qua đó góp phần bình ổn thị trường giá thịt lợn trong mùa Tết, giúp người dân dễ dàng mua được thịt lợn sạch với giá tốt nhất, đón một cái Tết trọn vẹn hơn”.

Ngoài ra, dự báo, nhu cầu mua hàng thực phẩm tươi sống sẽ tăng khoảng 50% so với dịp Tết năm ngoái nên hệ thống siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa tương ứng để có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Đại diện Tập đoàn Masan cho biết, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2021, MeatDeli đã tăng cường công suất 2 tổ hợp chế biến để đáp ứng nhu cầu Tết. Sản lượng dịp Tết tăng gấp 10 lần so với sản lượng sản xuất thông thường do có những dòng sản phẩm mới. Sản lượng dự kiến dịp Tết là 1.577 tấn thịt tươi, 280 tấn thịt chế biến (giò chả 80 tấn, xúc xích là 200 tấn). Trong dịp Tết, siêu thị và hệ thống phân phối của MeatDeli sẽ giảm giá 10%.

Bà Nguyễn Ngọc Dung, Giám đốc vận hành Vinmart toàn quốc cũng cam kết, siêu thị sẽ đồng hành với chương trình bình ổn giá chung và cùng người tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hàng, đội giá trong hệ thống.

Diệu Thuỳ