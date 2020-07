Tiết lộ tình hình tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Cuối năm ngoái, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP Holdings) đã tăng vốn điều lệ từ 6.000 tỷ đồng lên 13.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho các cổ đông trong nước. Số vốn điều lệ này vượt qua cả hai tập đoàn khác mà VTP Holdings tham gia thành lập là Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát (VTP Investment Group) vốn điều lệ 12.800 tỷ đồng và Tập đoàn Đầu tư An Đông (An Dong Group) vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

Cùng với đợt tăng vốn, tình hình tài chính của VTP Holdings cũng lần đầu được tiết lộ. Theo đó, quy mô tổng tài sản của công ty mẹ VTP Holdings vào cuối năm 2019 là 15.464 tỷ đồng, được phân bổ vào các khoản đầu tư dài hạn (gần 11.000 tỷ đồng) và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khoản 3.320 tỷ đồng.

Ngoài số vốn điều lệ mới tăng lên 13.000 tỷ đồng, VTP Holdings hiện có hơn 2.000 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại. Đây là số lợi nhuận được ghi nhận từ nhiều năm trước trên báo cáo của tập đoàn.

Trước đợt tăng vốn này, công ty mẹ VTP Holdings trực tiếp đứng ra vay nợ dài hạn khoảng 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi tăng vốn khoản nợ dài hạn đã được thanh lý và tổng các khoản nợ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ chỉ chưa đầy 380 tỷ đồng.

Dù tham gia thành lập VTP Investment Group và An Dong Group với quy mô vốn lớn và danh mục các dự án bất động sản đắt đỏ bậc nhất tại TP.HCM, nhưng VTP Holdings không sở hữu cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp này do đó không hợp nhất kết quả kinh doanh và chỉ ghi nhận lợi nhuận khiêm tốn.

Trong 3 năm gần đây, công ty mẹ VTP Holdings chỉ ghi nhận 60 đến 80 tỷ đồng lợi nhuận tài chính. Các khoản lợi nhuận khác cũng không đáng kể. Kết quả là lợi nhuận của công ty mẹ chỉ ghi nhận 24 tỷ năm ngoái và dưới 10 tỷ trong hai năm trước đó.

Được biết, VTP Holdings hiện chỉ nắm giữ trực tiếp các các dự án bất động sản tại Khu Nam Sài Gòn thông qua công ty Đô thị Vệ tinh Jardin. Website của tập đoàn giới thiệu các dự án có tên thương mại là Bonville Land, Olympia Field và Sterling Residence, hiện các dự án này đều chưa triển khai.t

Tập đoàn Đầu tư An Đông (An Dong Group), một doanh nghiệp do VTP Holdings thành lập trước đó cũng công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản cho biết, cuối năm 2019, quy mô vốn chủ sở hữu 9.283 tỷ đồng, trong đó riêng vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng.

Đặc biệt tỷ lệ nợ/ vốn chủ sở hữu của An Dong Group lên gần 4 lần, tương đương quy mô nợ phải trả khoảng 36.000 tỷ đồng. Trong đó riêng trái phiếu doanh nghiệp này phát hành là 25.000 tỷ đồng, và số lãi phải trả trong năm 2019 khoảng 1.500 tỷ đồng.

Không chỉ An Dong Group huy động vốn lớn qua kênh trái phiếu, năm các năm gần đây, nhiều doanh nghiệp có liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu.

Có thể kể đến các đợt phát hành của Công ty Trang trí Nội thất Norah (3.500 tỷ đồng), Công ty Bông Sen (6.450 tỷ đồng), Công ty Đầu tư Quang Thuận (4.500 tỷ đồng), Công ty Đầu tư và Phát triển Sunny World (3.100 tỷ đồng).

Dù gần đây, một phần trong các lô trái phiếu này đã được mua lại trước hạn nhưng quy mô dư nợ trái phiếu của nhóm công ty này ước tính vẫn còn khoảng 2 tỷ USD.

Theo The Leader