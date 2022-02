Nghẽn chuyển khoản mua vàng ngày Thần tài, khách phải chực chờ người nhà mang tiền mặt đến mua vàng

Ngày vía Thần tài hôm nay, khách mua vàng trả tiền mặt rất nhanh chóng nhận vàng ra về, nhưng có những khách chuyển khoản rồi nhưng tiệm vàng không nhận được, Bảo Tín Minh Châu phải tạm ngừng một tài khoản nhận tiền của Techcombank vì trục trặc

Khách tấp nập mua vàng ngày vía Thần tài trên 'phố vàng' Trần Nhân Tông, Hà Nội. (Ảnh: Minh Thư)

9h30 sáng 10/2 (mùng 10 tháng Giêng âm lịch) đúng ngày vía Thần Tài, “phố vàng” Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn đang tấp nập người dân đến mua vàng lấy may tại các cửa hàng vàng có thương hiệu.

Anh Nguyễn Trí Sơn ở quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đây là năm đầu tiên anh đến mua vàng ngày vía Thần tài để lì xì đầu năm cho vợ con lấy may. Anh giao dịch bằng tiền mặt rất nhanh, không phải chờ đợi lâu.

“Tôi đã mua 3 chỉ vàng nhẫn tròn trơn để dành tặng vợ và hai con, tôi mong 3 mẹ con luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn”, anh Sơn cho biết.

Bên cạnh các khách hàng giao dịch bằng tiền mặt thì có không ít khách hàng đã sử dụng kênh chuyển khoản. Một số khách hàng chuyển tiền mua vàng sáng nay đã gặp trục trặc khi tiền đã chuyển đi, tài khoản đã bị trừ tiền nhưng tài khoản đến của hiệu vàng lại không nhận được.

Một khách hàng mua vàng bằng chuyển khoản nhưng bị lỗi, phải chờ người nhà mang tiền mặt đến hiệu vàng sáng nay 10/2. (Ảnh: Minh Thư)

Chia sẻ với PV Infonet, một khách hàng xin được giấu tên ở quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết: “10h35 sáng nay, tôi đến cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu để mua 1 chỉ vàng 9999 lấy may. Tôi đã sử dụng tài khoản VPBank để chuyển khoản số tiền mua vàng tới tài khoản Techcombank của hiệu vàng. Thế nhưng, dù tôi đã chuyển khoản được, tài khoản của tôi đã bị trừ tiền nhưng sau 15 phút bên hiệu vàng vẫn chưa nhận được tiền”, chị T. cho biết.

Cũng theo chị T., để khắc phục tình trạng này cho khách, nhân viên hiệu vàng đã viết giấy biên nhận cho chị, khi nào tiền vào tài khoản hiệu vàng sẽ gọi điện cho chị T. đến lấy số vàng đã mua bằng chuyển khoản.

“Để vẫn có thể mua vàng lấy may ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục mua 1 chỉ vàng khác bằng cách chờ người nhà mang tiền mặt đến hiệu vàng”, chị T. cho biết thêm.

Theo quan sát, một lãnh đạo phụ trách kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu đã yêu cầu nhân viên của mình thông báo tới khách hàng tạm ngừng chuyển tiền đến tài khoản Techcombank của tiệm vàng để chờ ngân hàng khắc phục sự cố.

Tại một số cửa hàng khác như Doji, Phú Quý, PNJ... hầu hết các khách hàng đều đến mua từ nửa chỉ đến 3-4 chỉ vàng để mong một năm may mắn, tài lộc.

Tại các hiệu vàng có thương hiệu thu hút nhiều khách hàng đến mua vàng trong sáng ngày vía Thần tài. (Ảnh: Minh Thư)

Trả lời Infonet, anh Chiến ở Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đây là năm thứ 8 anh đi mua vàng vào dịp vía Thần tài để lấy may.

“Vàng SJC nếu mua phải mua cả lượng, nhưng tôi không có điều kiện mua nhiều mà chỉ mua vài chỉ lấy may mắn nên đã chọn mua 3 chỉ vàng Kim Dần lộc vừa mua cho bạn và cho mình. Vì rất thích hình con hổ nên tôi đã chọn loại này và thường năm nào mua xong cũng cất đi”, anh Chiến chia sẻ.

Đây là năm thứ 8 anh Chiến ở Văn Quán (Hà Đông, Hà Nội) đi mua vàng lấy may vào ngày vía Thần Tài. (Ảnh: Minh Thư)

Tương tự, chị Lan Hương ở Time City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã đến Doji mua vàng miếng thần tài, loại 2 chỉ.

Chị Hương cho biết, kinh doanh buôn bán nên năm nào chị cũng thường mua 1-2 chỉ vàng đầu năm để lấy may. Lý do chị chọn mua loại vàng Thần tài vì chị thấy nhà sản xuất chế tác hình thần tài rất đẹp, rất thích hợp để dâng lễ.

Tính đến thời điểm hiện tại, bà Nguyễn Thị Luyến, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng khách hàng đến mua vàng tại các cơ sở khá đông. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách năm nay đến sớm hơn và đều hơn. Nhiều khách hàng đến từ sáng sớm, trước 4h sáng đã đến xếp hàng để mong mình sẽ là những vị khách hàng đầu tiên mua được vàng trong ngày vía Thần Tài.

“Chúng tôi nắm bắt tình hình thị trường vàng trong nước nói chung, thị trường vàng miền Bắc và thị trường vàng Hà Nội để đưa ra mức giá phù hợp với thị trường, an toàn cho khách hàng khi đến giao dịch. Thời điểm này, phía doanh nghiệp khuyên người dân đi mua vàng lấy lộc đầu xuân là lấy may mắn nên lựa chọn những sản phẩm phù hợp với ngày vía Thần tài, chọn doanh nghiệp uy tín. Ngoài khách hàng đến mua trực tiếp, lượng khách hàng mua qua kênh online tại hệ thống các cửa hàng của chúng tôi năm nay tăng khoảng 20 – 30% so với các năm. Kể cả khách mua trực tiếp, mặc dù dịch bệnh nhưng sức mua chưa thấy giảm đi so với năm trước”, bà Luyến nói.

Khôi Nguyên