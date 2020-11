'Bão' giảm giá tràn ngập tại các trung tâm thương mại dịp Black Friday

Nhiều nhãn hàng, TTTM chuẩn bị đón ”siêu bão” Black Friday.

Black Friday hay còn gọi là “Thứ sáu đen tối” được ấn định vào thứ Sáu đầu tiên sau ngày Lễ Tạ Ơn (một ngày lễ hàng năm được tổ chức chủ yếu tại Mỹ và Canada). Năm nay, Lễ Tạ Ơn ở Mỹ diễn ra vào ngày thứ Năm của tuần thứ 4 tháng 11 (tức ngày 26/11). Do đó, ngày Black Friday năm nay rơi vào thứ Sáu ngày 27/11.

Đây cũng là dịp để các nhãn hàng, đặc biệt là thời trang, các trung tâm thương mại kích cầu mua sắm với nhiều ưu đãi lớn. Tại Trung tâm thương mại The Garden Hà Nội, chào đón mùa sale lớn cuối năm, nhiều mặt hàng tại đây đã được giảm giá tới mức “siêu sale chạm đỉnh” từ 50% trở lên. Một số sản phẩm mang thương hiệu thời trang đình đám như Charles & Keith, Pedro chỉ được bán với giá từ 199.000 đồng/sản phẩm.

Ngoài ra, các mẹ bỉm sữa cũng có thể chọn cho mình các sản phẩm MotherCare như: quần áo, đồ dùng cho bé bú & ăn dặm, bé tắm & vệ sinh, xe đẩy, ghế ngồi ô tô, đồ chơi…với giá từ 59.000 đồng cho đợt giảm giá từ 20%-50% từ 20/11 – 30/11/2020.

Dù chưa đến Black Friday nhưng ngay từ đầu tháng 11, The Garden tung ra nhiều ưu đãi như: tặng voucher 100.000 đồng cho mỗi chi tiêu từ 1,5 triệu đồng tại các cửa hàng và nhà hàng tham gia chương trình tại The Garden và The Manor Hà Nội....

Để chuẩn bị cho Black Friday, hãng thời trang cao cấp Uniqno Việt Nam cho hay sẽ chính thức ra mắt bộ sưu tập Thu Đông 2020 vào đúng ngày 27/11. Trong khi đó, hãng thời trang NEM cho hay đang chạy chiến dịch giảm giá tới 70% cho nhiều mặt hàng khác nhau, đồng thời giảm thêm 10% cho mỗi đơn hàng trị giá từ 2 triệu đồng.

Còn hãng thời trang Giovani đón chào sự kiện Black Friday bắt đầu từ ngày 14/11, với hàng ngàn sản phẩm khuyến mãi chưa từng có lên tới 50% tại hệ thống 32 cửa hàng trên toàn quốc và các gian hàng trực tuyến.

Trong khi đó, hãng giày thể thao Bata đón “siêu bão” Black Friday từ ngày 20/11 đến ngày 29/11 với mức ưu đãi hấp dẫn lên tới 70% toàn bộ cửa hàng tại Vincom Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Brooks Running Vietnam, hãng giày thể thao cao cấp từ Mỹ cũng vừa công bố đợt sale “khủng hoảng” duy nhất trong năm khi giảm từ 3.350.000 đồng xuống còn 1.950.000 đồng cho đôi giày Cascadia 13, và giảm từ 3.750.000 đồng xuống còn 2.250.000 cho đôi giày GTS 19 mang thương hiệu Brooks.

Một số thương hiệu như ALDO (giày và túi xách) đón “bão” sớm hơn từ 20-21/11 bằng việc giảm 50% toàn bộ sản phẩm, trong khi Samsonite công bố giảm giá 50% toàn bộ vali, balo, túi xách từ ngày 20-30/11/2020. Cũng trong khoảng thời gian này, Pandora tại Vincom Bà Triệu công bố giảm giá 50% cho nhiều sản phẩm trang sức khác nhau.

Nhiều nhãn hàng trong đợt giảm giá từ 50%-70%.

Không chỉ tại các shop và TTTM, các trang thương mại điện tử cũng chuẩn bị cho Black Friday dưới nhiều hình thức khác nhau. Đúng vào dịp này, các thương hiệu cao cấp từ Đan Mạch đón “sóng” Black Friday tại Việt Nam bằng cách thiết lập một trang trực tuyến giới thiệu các thương hiệu của Đan Mạch như Bang & Olufsen, Danisa, JYSK, Lego, ScanCom, Royal Copenhagen, Trollbeads,...

Hiện tại, đang có 7 thương hiệu Đan Mạch tham gia với mức giảm lên đến 50%.

Nguyễn Tuân