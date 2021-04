SeABank tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông 2021

Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 40%

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2021, phương án tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng, bầu thêm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập và thay thế thành viên Ban Kiểm soát.

Với sự đồng thuận cao của các cổ đông, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, SeABank đã linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để hỗ trợ tối đa doanh nghiệp, người dân như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp theo đúng chủ trương của Ngân hàng nhà nước.

Kết thúc năm tài chính 2020, Ngân hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh với kết quả khả quan: Lợi nhuận trước thuế gần 1.729 tỷ đồng tăng 24%, hoàn thành 115% kế hoạch 2020; Tổng tài sản 180.207 tỷ đồng, tăng 14,5%; Tổng dư nợ thị trường 1 đạt 108.869 tỷ đồng, tăng 10,5%; Tổng huy động thị trường 1 đạt 113.276 tỷ đồng tăng 18%; Doanh thu thuần ngoài lãi đạt 1.522 tỷ đồng; Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) hiệu quả ở mức 47,5%; Hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) lần lượt là 0,81% và 11,06%; Tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,86%. SeABank là ngân hàng thứ 5 tại Việt Nam hoàn thành cả 3 trụ cột Basel II trước thời hạn, được Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B1 năm 2020.

Với chiến lược Hội tụ số, tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như vận hành nội bộ, năm 2020 đánh dấu bước tiến vượt trội của SeABank trong gia tăng tối đa tiện ích cho khách hàng theo định hướng phát triển ngân hàng số với việc ra mắt ngân hàng số SeAMobile - Trợ lý tài chính cá nhân, đồng nhất trải nghiệm trên tất cả các thiết bị điện tử. SeAMobile cũng là ứng dụng duy nhất trên thị trường có tính năng quản lý tài chính cá nhân và áp dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ khách tự động quản lý và dự phóng tài chính cá nhân.

Những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội và cộng đồng của SeABank đã được Chính phủ, các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao bằng nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý với 12 giải thưởng quốc tế và 22 giải thưởng trong nước. Tiêu biểu như: Cờ thi đua của Chính phủ, Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2020, Top 50 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2020, Ngân hàng có Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam 2020, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Top 30 Công ty ứng dụng công nghệ tốt nhất Châu Á 2020…

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, SeABank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198.229 tỷ đồng; Huy động tiền gửi của khách hàng tăng 9,7% đạt 124.277 tỷ đồng; Dư nợ cho vay khách hàng tăng 13% đạt 122.978 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,76%.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2021, bên cạnh kế hoạch dự kiến ban đầu lên 15.238 tỷ đồng, nhằm tiếp tục nâng cao tiềm lực tài chính cũng gia tăng lợi ích cho cổ đông, ĐHĐCĐ đã nhất trí bổ sung phương án Phát hành thêm 136.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng lên thành 16.598 tỷ đồng thông qua các hoạt động: Phát hành 110.244.161 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 9,12%) để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu; Phát hành 136.000.000 cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 11,25%) cho cổ đông hiện hữu; Phát hành 23.500.000 cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV của SeABank năm 2021 (ESOP 2021). Đồng thời, SeABank dự kiến phát hành tối đa 181.311.631 cổ phiếu theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, đủ điều kiện trở thành cổ đông của Ngân hàng.

Việc tăng vốn điều lệ giúp SeABank tăng năng lực tài chính để mở rộng và phát triển mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, tạo điều kiện đẩy mạnh kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng, đồng thời giúp SeABank đứng vững trước những biến động của thị trường.

Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu thêm thành viên HĐQT độc lập và bầu thay thế thành viên BKS nhằm tăng cường năng lực hoạt động cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023, nâng cao hiệu quả quản trị, giám sát của HĐQT và BKS Ngân hàng. Theo đó, Đại hội đã thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 8 thành viên và bầu bổ sung 1 thành viên độc lập HĐQT là ông Faussier Loic Michel Marc - thạc sỹ tài chính Đại học Paris Dauphine (Pháp), có 24 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro, tư vấn tài chính tại các tổ chức tài chính quốc tế như Citibank, HSBC. Đại hội cũng nhất trí với việc bầu thay thế thành viên BKS là ông Vũ Quốc Việt - cử nhân kế toán có gần 30 năm kinh nghiệm về tài chính kế toán, thay thế bà Đoàn Thị Thanh Hương.

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính SeABank về địa chỉ: số 198 Trần Quang Khải, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. Việc di chuyển tới trụ sở mới của SeABank sẽ thực hiện trong năm 2021 và nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc, mang đến không gian hiện đại, chuyên nghiệp và tân tiến.

Kết thúc quý I/2021, kết quả kinh doanh của SeABank cũng đạt kết quả khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt 698,3 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Tổng tài sản đạt 184.302 tỷ đồng, tăng 24%; Tiền gửi khách hàng đạt 115.198 tỷ đồng, tăng 16,8%; Cho vay khách hàng cũng tăng 14,3% so với cùng kỳ, đạt 111.050 tỷ đồng. Bên cạnh đó Tổng thu thuần từ hoạt động kinh doanh (TOI) của Ngân hàng cũng đạt 1.440 tỷ đồng, tăng 48% và Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 40,8% so với mức 52,9% cùng kỳ năm 2020.

Trong quý I, SeABank chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE với mã chứng khoán SSB và đã có những phiên tăng liên tiếp, đưa giá trị vốn hóa của SeABank nằm trong Top 12 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, SeABank cũng đạt được nhiều dấu ấn quan trọng khi được đánh giá là một trong 17 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng năm 2021 và năm thứ 3 liên tiếp được Moody’s xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1 cho kỳ xếp hạng năm 2021, tương đương với đánh giá triển vọng phát triển ổn định.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 1,6 triệu khách hàng, hơn 4.000 nhân viên và gần 180 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank là một trong những ngân hàng có tầm ảnh hưởng trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam với số vốn điều lệ gần 12.088 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng B1 và đáp ứng đầy đủ cả 3 trụ cột của tiêu chuẩn Basel II.

Chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn

Phương Dung