Phạt 500 triệu đồng 1 doanh nghiệp sản xuất hàng nghìn áo phông giả Nike, Gucci, Lascote... ở Hải Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH May Đăng Linh HD (địa chỉ: xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) 500 triệu đồng về hành vi sản xuất hàng hóa (áo phông) giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ. Đây là mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Ngoài số tiền phạt trên, doanh nghiệp này còn bị tịch thu số hàng giả có giá trị 418,9 triệu đồng, gồm 6.446 áo phông các loại giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Gucci, Lascote và nhiều bán thành phẩm, nguyên liệu, máy móc khác có trị giá hàng trăm triệu đồng, gồm: 2.051 vải áo bán thành phẩm, 11 kg cúc áo; 81 kg chỉ may các loại, 04 kg bao bì túi nilông; 04 chiếc máy may.

Xưởng sản xuất hàng giả

Trước đó, vào đầu tháng 9/2020, Đội QLTT số 5 phối hợp với Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Hải Dương) và Đội 3 của phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hải Dương) cùng Công an xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH may Đăng Linh HD do ông Nguyễn Văn Chính làm Giám đốc. Qua kiểm tra phát hiện tại Công ty TNHH may Đăng Linh HD đang sản xuất (may gia công) sản phẩm áo phông nam cộc tay mang các nhãn hiệu adidas và hình, hình nike, Guci và hình, Lacoste và hình, có dấu hiệu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Qua xác minh làm rõ, đánh giá vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, Đội QLTT số 5 đã làm thủ tục chuyển giao vụ việc cho cơ quan điều tra thụ lý theo quy định. Sau khi có Quyết định không khởi tố vụ án.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền, tịch thu hàng hóa vi phạm, Công ty TNHH May Đăng Linh HD còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi phạm 2 tháng kể từ ngày 15/1/2021.

