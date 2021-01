Sắc đỏ bao trùm, đạp nhau tháo chạy, thị trường còn sóng?

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/1), thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục giảm điểm (ảnh minh họa).

Chốt phiên sáng 20/1, VN-Index giảm nhẹ 0,64 điểm (-0,06%), xuống 1.130,36 điểm, với 151 mã tăng, nhưng có tới 297 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 728,3 triệu đơn vị, giá trị 14.833,7 tỷ đồng, giảm 12% về khối lượng và 8% về giá trị so với phiên giao dịch sáng 19/1.

Còn HNX-Index tăng 3,97 điểm (+1,77%), lên 227,99 điểm với 49 mã tăng, trong khi có tới 127 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 122 triệu đơn vị, giá trị 1.498,3 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp không đáng kể. Điều đáng chú ý là dù số mã giảm chiếm ưu thế, trong đó các mã trụ lớn nhất đều giảm nhưng HNX-Index lại đóng cửa tăng mạnh.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua (19/1), VN-Index giảm 60,94 điểm (5,11%) xuống 1.131 điểm; HNX-Index giảm 6,48 điểm (-2,81%) xuống 224,02 điểm. Mặc dù vậy, thanh khoản trên hai sàn tăng mạnh so với phiên trước đó và lập kỷ lục mới với giá trị giao dịch đạt 24.320 tỷ đồng, tương ứng với khối lượng giao dịch 1.367 triệu cổ phiếu, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 2.716 tỷ đồng.

Có thể dùng cụm từ “đạp lên nhau chạy” để mô tả về đà bán tháo của thị trường trong phiên buổi sáng ngày 19/1, khi VN-Index có lúc giảm gần 75 điểm. Đà bán tháo đã ngưng lại vào đầu phiên chiều giúp các chỉ số không giảm sâu thêm. Nhóm ngân hàng và chứng khoán tràn ngập sắc đỏ, thậm chí một số mã còn kết thúc phiên ở mức giá sàn. Có thể kể đến như CTG (-7%), BID (-7%), ACB (-6,8%), VPB (-7%), MBB (-6,9%), STB (-6,8%)… Cổ phiếu chứng khoán như VND (-6,9%), SSI (-6,9%), HCM (-6,9%), BSI (-6,8%)…

Trong phiên sáng nay (20/1), mã giảm mạnh nhất là GVR mất 3,63% xuống 30.550 đồng; VRE giảm 2,82% xuống 36.250 đồng; BID giảm 0,11%...

Khi các nhà đầu tư còn đang chưa lấy lại được tinh thần, các Công ty chứng khoán đã có những khuyến nghị dành cho khách hàng của họ:

CTCK Sài Gòn – Hà Nội: Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm

Trên góc độ kỹ thuật, thị trường phần nào đó đã test lại hỗ trợ ngắn hạn là đường trung bình 20 ngày quanh ngưỡng 1.135 điểm và lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng vẫn còn yếu, cho thấy khả năng là thị trường có thể tiếp tục sóng điều chỉnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, trên khía cạnh rất ngắn hạn, sau một phiên giảm mạnh, thị trường sẽ có khả năng hồi phục kỹ thuật trong phiên tới để giúp các nhà đầu tư bán được với giá tốt hơn.

Nhà đầu tư đã tham gia giải ngân thăm dò một phần danh mục quanh ngưỡng 1.135 điểm (MA20) nên tiếp tục quan sát thị trường và có thể cân nhắc giải ngân thêm nếu thị trường điều chỉnh về hỗ trợ mạnh hơn quanh 1.065 điểm (MA50).

CTCK Bảo Việt: Thị trường sẽ sớm hồi phục trở lại

Trong ngắn hạn, phòng phân tích BVSC cho rằng thị trường chứng khoán sẽ vẫn tiếp tục chịu áp lực bán trong những phiên giao dịch tới, nhưng sẽ không còn mạnh như phiên 19/1.

Lực bán tiếp tục chiếm ưu thế do nhu cầu đóng vị thế arbitrage (kinh doanh chênh lệch giá) khi hợp đồng tương lai Vn30F2101 đã sát ngày đáo hạn. Bên cạnh đó cũng cần thời gian để các nhà đầu tư sử dụng dòng tiền nóng cân đối.

Tuy nhiên, áp lực này có thể chỉ diễn ra trong 1-2 phiên, sau đó thị trường sẽ nhanh chóng trở lại với diễn biến tích cực hơn. Trong quá khứ, sau những phiêm giảm điểm mạnh thường tạo ra cơ hội cho những đợt hồi đủ T+, nhà đầu tư không cần thiết phải bán bằng mọi giá trong 1-2 phiên tới.

CTCK SSI: Cơ hội mua vào cổ phiếu ở vùng giá tốt

Nhìn chung, phiên giảm này dù mạnh nằm ngoài dự đoán nhưng khả năng cao chỉ đơn thuần là do áp lực chốt lời và hạ tỷ trọng danh mục. Sau phiên giảm này, chỉ số VNIndex và VN30 còn tăng 2.46% và 3.41% từ đầu năm 2021 và cao hơn tương ứng 71.6% và 81.3% so với mức đáy trong năm 2020. Định giá P/E hiện tại trên VNIndex đang là 18.9 lần, gần như thấp nhất so với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á.

Mục tiêu dài hạn trên chỉ số VN-Index nằm gần 1.380 điểm. Trường hợp chỉ số tiếp tục quán tính giảm vào đầu phiên tới sẽ tạo ra cơ hội mua vào cổ phiếu ở vùng giá tốt.

CTCK Rồng Việt: Nên chốt lời ở những cổ phiếu đã tăng nóng

Đây là một nhịp điều chỉnh mạnh để có thể hồi phục tích cực hơn. Nên những NĐT có thể canh mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt đang giảm sâu hoặc đã đạt các ngưỡng cân bằng của cổ phiếu đó trong thời gian tới.

Mặc dù thị trường có động thái hỗ trợ nhưng rủi ro đang ở mức cao, đặc biệt là những cổ phiếu đã tăng nóng và có yếu tố đầu cơ cao. Do vậy, nhà đầu tư vẫn nên chốt lời tại nhóm cổ phiếu này và có thể lựa chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt để mua vào tại mức giá hợp lý.

Hiền Anh