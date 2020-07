Nắng nóng kỷ lục: Rau xanh, cua đồng tăng giá vùn vụt

Nắng nóng kéo dài nên giá rau củ quả tăng cao

Tại nhiều quận, huyện ở TP Cần Thơ, rau ăn quả và rau ăn lá như: rau muống, mồng tơi, cải xanh, dưa leo, bí đao, đậu cô ve... giá tăng từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cách nay 1 tháng.

Hiện giá các loại rau ăn lá như: cải xanh, mồng tơi, rau muống... được nông dân bán cho tiểu thương ở mức 6.000-7.000 đồng/kg; các loại rau quả như mướp hương, bí đao, bí đỏ, khổ qua, dưa leo, đậu bắp... có giá từ 7.000-10.000 đồng/kg. Giá rau, quả tăng chủ yếu do nguồn cung giảm vì nông dân giảm các diện tích trồng so với các tháng trước và ảnh hưởng của thời tiết bất lợi nên nhiều loại rau màu khó trồng, cho năng suất thấp so với trước. Dù tăng so với trước nhưng nhìn chung giá nhiều loại rau, củ, quả vẫn còn ở mức thấp.

Không riêng gì Cần Thơ, do thời tiết nắng nóng, giá rau quả ở Thanh Hóa cũng tăng mạnh.

Thời tiết nắng nóng khiến cây tăng trưởng kém, có nhiều diện tích rau bị chết do hạn hán khiến nguồn cung giảm mạnh đã đẩy giá rau xanh tăng

Khảo sát tại một số siêu thị và các chợ truyền thống trên địa bàn TP Thanh Hóa, nếu như những tháng trước, rau cải ngọt, cải canh, mồng tơi, rau đay có giá 3.000 đồng/bó thì hiện nay đã tăng lên 7.000 – 8.000 đồng/bó. Rau thì là từ 3.000 đồng/bó đã tăng lên 10.000 đồng/bó. Rau mùi cũng tăng từ 2.000 đồng lên 5.000 đồng/bó...

Nguyên nhân đẩy giá rau xanh tăng mạnh là do thời tiết nắng nóng khiến cây tăng trưởng kém, có nhiều diện tích rau bị chết do hạn hán khiến nguồn cung giảm mạnh so với các dịp khác trong năm.

Tại một số vùng trồng rau ở huyện Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa... do nắng nóng kéo dài, không chủ động được nước tưới nên nhiều diện tích bị héo úa, khô cháy thân cây. Người dân phải đầu tư phủ lưới che mát cho rau màu và tập trung tưới tắm cho cây bất cứ khi nào có nguồn nước về.

Nhiều nông dân cho biết: Việc sản xuất khó khăn nên giá thành tất cả các loại rau xanh đều tăng từ 50 – 70%, rau thu hoạch đến đâu là bán hết đến đó.

Cua đồng cũng tăng giá mạnh

Tại Nghệ An, thời tiết nắng nóng nên cua đồng tăng giá kỷ lục.

Những ngày này, không chỉ ở Hà Nội và các thành phố khác, món cua đồng trở nên đắt đỏ và khan hiếm, mà ngay ở Nghệ An, cua đồng trở nên khan hiếm nên đẩy giá tăng cao, lên 120.000 đồng/kg vẫn không có mua.

Cách đây hơn 1 tháng, cua đồng tự nhiên ở Nghệ An... cán mốc 100.000 đồng/kg, nhưng khoảng 10 ngày nay đã nhảy lên mức giá kỷ lục 120.000 đồng/kg.

Một thương lái chuyên thu mua cua ở Nghệ An cho biết, thị trường Hà Nội và các thành phố khác tiêu thụ cua đồng mạnh, nên cua đồng tự nhiên ở quê càng tăng giá. Tuy nhiên, thời điểm này bà con bắt được cua giảm hẳn. Trước đây 1 người có thể bắt được 2 - 3 kg/ngày, thì nay may ra chỉ được 1 kg. Giá cua đã tăng lên 120.000 đồng/kg từ 10 ngày nay.

Nắng nóng cực điểm nên nhiều cánh đồng khô cạn nước, cua ít ra khỏi hang rất khó bắt. Nhiều thương lái cho hay, trước đây mỗi ngày thu mua 2-3 tạ cua đồng thì nay thu mua rất nhiều nơi cũng chỉ được khoảng 100 kg.

Nhiều thương lái thu mua cua đồng ở Nghệ An không chỉ phân phối tại thị trường trong tỉnh mà còn vận chuyển ra Hà Nội, thậm chí cả Hải Phòng, Thái Bình... nên nhu cầu rất lớn.

