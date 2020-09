Ra mắt “Thẻ tín dụng VPBank Shopee”, nhiều ưu đãi lớn cho khách hàng

Shopee là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu ở Đông Nam Á và Đài Loan.

Với sự hợp tác này, người dùng Shopee cũng sẽ nhận được nhiều quyền lợi độc quyền từ thẻ tín dụng VPBank - Shopee như chương trình miễn phí vận chuyển cả năm và hoàn tiền lên đến 10% trong 365 ngày cùng nhiều quà tặng trực tuyến, trải nghiệm kỹ thuật số tiên tiến.

Sự hợp tác này được thực hiện với mục đích nhanh chóng nắm bắt xu hướng phát triển được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam chia sẻ: “Cùng chung mục tiêu mang đến người dùng những trải nghiệm tiện ích và an toàn nhất, hợp tác lần này giữa 3 bên Shopee với VPBank và Visa sẽ giúp nâng cao hệ sinh thái mua bán và thanh toán trên Thương mại điện tử, đồng thời cũng giúp chúng tôi phục vụ khách hàng tốt hơn, nhất là khi tệp khách hàng này đang ngày một đa dạng và ngày một gia tăng”.

Ông Phùng Duy Khương - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank cho biết, dòng thẻ tín dụng VPBank - Shopee sẽ mang đến một công cụ mới để khách hàng mua sắm online vui hơn, tiện lợi hơn với nhiều tính năng vượt trội và các ưu đãi mua sắm hấp dẫn đến từ một trong những sàn thương mại điện tử lớn hàng đầu khu vực. Thông qua quy trình mở thẻ được số hóa 100%, người dùng có thể đăng ký mở thẻ ngay trên ứng dụng Shopee và được VPBank cung cấp một thẻ ảo để chi tiêu chỉ sau 1 đến 2 giờ đồng hồ. Qua đó, người dùng sẽ có thể tận dụng các ưu đãi mua sắm trong những sự kiện mua sắm lớn của Shopee”.

Theo bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, mua sắm trực tuyến ngày càng tăng trưởng ở Việt Nam, Visa Việt Nam mong được phối hợp cùng các đối tác chiến lược trong việc triển khai giải pháp số đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng Việt.

Đại diện ba bên Visa, Shopee và VPBank trong buổi ra mắt sản phẩm.

Thời gian vừa qua, Shopee ghi nhận người tiêu dùng ngày càng ưu tiên chọn mua sắm trực tuyến trên các sàn TMĐT bởi tính tiện ích và khả năng đáp ứng tất cả nhu cầu thiết yếu chỉ trong một nền tảng. Việc áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt cũng dần phổ biến hơn vì người dùng ưu tiên cho sự nhanh chóng và an toàn.

Việc ra mắt thẻ tín dụng VPBank - Shopee chính là một trong những nỗ lực của Shopee, VPBank và Visa nhằm giới thiệu đến người dùng những sáng kiến mới, giúp họ có được những trải nghiệm liền mạch, an toàn và tiết kiệm chi phí khi mua sắm trực tuyến; đồng thời khuyến khích hơn nữa việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam.

Các sản phẩm thẻ tín dụng VPBank - Shopee bao gồm: thẻ VPBank - Shopee Platinum và thẻ VPBank - Shopee Super Platinum sẽ mang đến những trải nghiệm tiêu dùng cùng các tiện ích tốt nhất khi người dùng mua sắm trên Shopee. Theo đó, chủ thẻ tín dụng sẽ được hưởng loạt ưu đãi độc quyền như các chương trình miễn phí vận chuyển và chính sách hoàn tiền trong suốt cả năm. Bên cạnh các quà tặng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác như: Hoàn tiền cho mọi chi tiêu: hoàn tiền lên đến 10% khi chi tiêu trên Shopee, Now hoặc các dịch vụ gọi xe Grab/Be, ăn uống, mua sắm tại siêu thị và các chi tiêu dịch vụ khác; Quà tặng trực tuyến: Tặng voucher Shopee lên đến 400.000 đồng khi mở thẻ thành công và voucher hoàn xu lên đến 100.000 đồng vào tháng sinh nhật; Nhận thêm đến 4 lượt miễn phí vận chuyển mỗi tháng; Miễn phí phát hành thẻ và phí thường niên, thực hiện đăng ký mở thẻ trực tuyến và xét duyệt hạn mức nhanh chóng.

Freeship cả năm, 365 ngày hoàn tiền với thẻ VPBank – Shopee.

Từ ngày 28/9, người dùng có thể trực tiếp đăng ký thẻ VPBank - Shopee trên Shopee với các bước thực hiện được tinh gọn hơn so với thủ tục thông thường. Theo đó, ngay sau khi nhập thông tin cá nhân, người dùng Shopee nhanh chóng được xét duyệt trước hạn mức tín dụng lên đến 20 triệu đồng và kích hoạt thẻ để sử dụng.

Về Shopee

Shopee là nền tảng thương mại điện tử hàng đầu tại Đông Nam Á và Đài Loan. Chính thức ra mắt vào năm 2015 và có quy mô hoạt động tại 7 nước, Shopee giúp kết nối Người tiêu dùng, Nhà bán lẻ và các Doanh nghiệp trong khu vực.

Shopee trực thuộc Sea (niêm yết trên NYSE với mã SE), công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực tiêu dùng Internet. Ngoài Shopee, các doanh nghiệp cốt lõi khác của Sea bao gồm Giải trí số, Garena và lĩnh vực dịch vụ tài chính kỹ thuật số, SeaMoney. Sứ mệnh của Sea là cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ bằng công nghệ.

Về VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là thương hiệu mạnh nhất trong nhóm các ngân hàng tư nhân trên thị trường Việt Nam và nằm trong Top 300 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu (theo Brand Finance).

Trong 27 năm có mặt trên thị trường, VPBank luôn là một trong những ngân hàng tiên phong chuyển đối số với lượng giao dịch qua các kênh ngân hàng điện tử và hệ thống ngân hàng tự động chiếm tới 97%. Ngoài ra, VPBank đặc biệt chú trọng phát triển công nghệ thanh toán nói riêng và hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung. Tính đến tháng 8/2020, VPBank có tổng cộng 700.000 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng, trong đó có nhiều loại thẻ cung cấp các tính năng nổi bật, đem lại nhiều tiện ích cho người dùng.

Về Visa

Visa Inc. (NYSE: V) là công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, kết nối người tiêu dùng, doanh nghiệp và các nền kinh tế thông qua phương thức thanh toán điện tử hiện đại, an toàn và đáng tin cậy. Visa vận hành mạng lưới xử lý tiên tiến - VisaNet - cung cấp các giao dịch thanh toán an toàn và đáng tin cậy với khả năng xử lý hơn 65.000 tin nhắn giao dịch trong một giây...

Phương Dung