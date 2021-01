Tượng trâu vàng hàng chục triệu đồng săn khách thích 'đồ độc' mùa Tết

Tượng trâu mạ vàng có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng đón Tết Tân Sửu 2021.

Trâu là linh vật biểu tượng cho sự an lành và no đủ. Tết Nguyên đán 2021 đang cận kề, thị trường quà Tết đã xuất hiện nhiều tượng trâu mạ vàng với nhiều kiểu dáng, thế khác nhau có ý nghĩa mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Chia sẻ với PV Infonet, đại diện đơn vị chế tác quà tặng Golen Gift Việt Nam cho biết, bộ sưu tập trâu vàng năm nay gồm tượng trâu tài lộc, tượng kim ngưu mạ vàng, tượng trâu vàng phong thủy, tượng trâu vàng vững bước, tượng trâu thịnh vượng và tượng trâu vàng đại cát.

Trong đó, tượng trâu vàng tài lộc, tượng trâu vàng vững bước và tượng trâu vàng phong thủy được nhiều người đặt mua nhất.

Tượng trâu tài lộc mạ vàng có giá 35 triệu đồng là loại được nhiều người đặt mua.

Tượng trâu vàng thiết kế hình ảnh chú trâu vững chãi đón nhận mọi cơ hội cũng như thử thách. Trâu vàng vững bước được làm từ đồng nguyên khối, mạ vàng thật có giá 5 triệu đồng.

Tượng trâu vàng tài lộc chế tác lấy hình ảnh chú trâu nằm khoan thai, dáng vẻ thoải mái tượng trưng cho may mắn, phúc lộc đủ đầy. Bên dưới là những thỏi vàng phát tài mang ý nghĩa tiền bạc dồi dào, cuộc sống no đủ. Tượng trâu tài lộc mạ vàng có giá 35 triệu đồng.

Mỗi tượng trâu có thế đứng khác nhau, tượng trâu vàng đại cát có giá 25 triệu đồng.

Trong khi đó, trâu vàng phong thủy tùy kích cỡ có giá lần lượt là 3,5 triệu đồng và 8,5 triệu đồng; tượng kim ngưu mạ vàng tùy kích cỡ có giá lần lượt là 6 triệu đồng và 15 triệu đồng; tượng trâu thịnh vượng giá 12 triệu đồng và tượng trâu vàng đại cát giá 25 triệu đồng.

Bên cạnh các tượng trâu, tranh trâu vàng có hai phiên bản gồm tranh trâu vàng và tranh kim ngưu đều có giá 4,5 triệu đồng.

Tượng trâu thịnh vượng có giá 12 triệu đồng.

Bộ sưu tập trâu vàng được chế tác hoàn toàn thủ công, mỗi công đoạn đều được những người thợ hoàn tất tỉ mỉ, kỳ công.

“Mỗi công đoạn là cả quá trình cần sự tỉ mỉ, yêu cầu cao về kỹ thuật, cũng như đòi hỏi kinh nghiệm, cảm nhận chính xác để tạo nên những bức tranh, tượng có hồn. Đây chính là sự khác biệt mà chỉ những người thợ lành nghề mới làm được, không máy móc nào có thể thay thế. Vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến sản phẩm bị hỏng”, ông Quang Tú, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Tượng kim ngưu mạ vàng tùy kích cỡ có giá lần lượt là 6 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Cũng theo ông Tú, để tạo được điểm khác biệt trong thiết kế tượng trâu, công ty phải tham khảo nhiều ý kiến của chuyên gia phong thủy, chuyên gia văn hóa để hợp với bản sắc văn hóa Việt.

Sau khâu thiết kế, các nghệ nhân sẽ bắt đầu tạo mẫu sáp tượng Trâu. Đây là công đoạn khó, đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm để tạo hình ảnh linh vật trâu có hồn, cảm xúc phù hợp. Công đoạn tạo khuôn và đúc thử sau đó lại đòi hỏi công nghệ và bí quyết đúc riêng để tạo nên sản phẩm đẹp với đường nét, hoa văn sắc sảo.

Tượng trâu vàng phong thủy được nhiều người đặt mua, tùy kích cỡ có giá lần lượt là 3,5 triệu đồng và 8,5 triệu đồng.

“Khâu làm nguội và xử lý bề mặt đòi hỏi người thợ cần tỉ mỉ, cần mẫn đánh bóng, tạo nhám, chỉnh lông, cắt gọt các góc... để có được tượng trâu đẹp và chỉn chu nhất, chuẩn bị cho khâu mạ vàng. Sau đó, với công nghệ mạ điện phân tiên tiến sẽ tạo được sắc vàng lấp lánh, đều màu, bóng đẹp và bền mãi với thời gian. Sau khi sấy khô tượng từ 12-24 tiếng, tượng trâu được phủ một lớp sơn đặc biệt, bảo vệ lớp vàng khỏi sự tác động của môi trường bên ngoài”, ông Tú chia sẻ thêm.

Tượng trâu vàng vững bước được chế tác với hình ảnh chú trâu đang đứng hiên ngang, vững chãi... có giá 5 triệu đồng.

Đại diện đơn vị quà tặng này cũng cho biết, lượng khách mua tượng trâu vàng tăng nhẹ trong những ngày gần đây.

Tranh trâu vàng và tranh kim ngưu đều có giá 4,5 triệu đồng.

“Đến hiện tại công ty đang có khoảng hơn 15 đơn đặt hàng từ các công ty, doanh nghiệp và nhiều đơn đặt hàng lẻ khác. So với thời gian này năm trước, khách hàng đặt sớm hơn và tăng nhẹ. Công ty dự kiến tung ra thị trường dịp Tết khoảng 1.000 mẫu trâu vàng gồm cả tranh và tượng trâu để phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán 2021 này”, ông Tú nói.

Minh Thư