PVcomBank tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường bằng 03 giải thưởng quốc tế

Đa dạng hóa sản phẩm tiết kiệm

Năm 2020, tiền gửi tiết kiệm của PVcomBank là nhóm sản phẩm được đánh giá cao bởi sự đa dạng và thiết thực. Từ các hình thức tiết kiệm thông thường là tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, PVcomBank đã nâng cấp và tinh chỉnh các sản phẩm tiền gửi dành riêng cho từng phân khúc khách hàng, ở độ tuổi, vùng miền khác nhau, với mục đích đáp ứng chính xác nhu cầu khác biệt của từng nhóm. Có thể kể tới các sản phẩm như: “Tiền gửi Trung niên” – gửi tiết kiệm dành riêng cho những người từ 40 tuổi trở lên, tặng kèm gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; “Tiền gửi bảo toàn lãi suất”, với giải pháp sinh lời tối ưu trong mọi biến động thị trường, lãi suất nhận được luôn cao hơn hoặc bằng lãi suất niêm yết tại thời điểm gửi; “Tiền gửi yêu thương cho con” - gói tiết kiệm cho bé từ 0-15 tuổi, tặng kèm gói bảo hiểm với quyền lợi lên tới 200%…

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh, sản phẩm tiết kiệm trực tuyến được đẩy mạnh với mức lãi suất tặng thêm cho người dùng là 0,3% và nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ các khách hàng, nâng mức tăng trưởng doanh số giao dịch tiền gửi online năm 2020 lên tới 113,35% so với năm 2019. Đây không chỉ là nỗ lực số hóa sản phẩm dịch vụ theo xu hướng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, mà hơn thế, còn là một kênh đầu tư tài chính hữu hiệu cho khách hàng trong thời kỳ hạn chế đi lại và tiếp xúc. Chính yếu tố này là một phần đặc biệt quan trọng được tổ chức xét giải Global Banking and Finance Review (GBAF) đánh giá cao và quyết định trao danh hiệu Ngân hàng có các giải pháp tiết kiệm tốt nhất Việt Nam 2021 cho PVcomBank.

Thêm tiện ích cho tài khoản thanh toán và thẻ

Bên cạnh đó, với sự đầu tư rất lớn dành cho nền tảng công nghệ, liên tục nâng cấp và phát triển hệ sinh thái tiện ích số hóa, PVcomBank tiếp tục được lựa chọn vinh danh với 02 danh hiệu: Ngân hàng có sản phẩm Thẻ ưu đãi sáng tạo nhất và Ngân hàng có dịch vụ Tài khoản thanh toán cá nhân tốt nhất Việt Nam 2021 do Tạp chí International Finance (IFM) trao tặng.

Năm 2020, tiếp tục hướng tới mục tiêu cung cấp cho khách hàng cá nhân những giải pháp tài chính ưu việt, PVcomBank đã và đang phát triển các sản phẩm dịch vụ đặc thù, phù hợp cho từng phân khúc khách hàng, trở thành thương hiệu ngân hàng được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Điều đó được thể hiện qua số lượng khách hàng cá nhân năm 2020 tăng 100% so với năm 2019, số tài khoản thanh toán mở mới cũng tăng với tốc độ đáng kể ở mức 138% so với năm 2019.

Trong xu hướng chuyển đổi sang ngân hàng số, nhằm khuyến khích khách hàng thay đổi thói quen, hành vi giao dịch, PVcomBank đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn: “Giao dịch cực nhanh, hoàn tiền cực đã” cho khách hàng mới đăng ký sử dụng dịch vụ Ebanking và phát sinh giao dịch trong 02 tháng triển khai; Chương trình hoàn tiền 10% giá trị giao dịch đã thu hút được hàng chục nghìn khách hàng mới trong thời gian ngắn; Ra mắt gói Tài khoản thanh toán với chính sách miễn phí toàn bộ giao dịch, trong đó có chuyển tiền trong và ngoài hệ thống…

Ứng dụng PV Mobile Banking liên tục được nâng cấp với một loạt các tiện ích mới, gia tăng trải nghiệm khách hàng trong không gian số: Dịch vụ Tích điểm đổi quà ngay trên ứng dụng, Tư vấn tài chính Online, Cash by code và các công cụ bảo mật đăng nhập hiện đại…

Với sản phẩm thẻ, năm 2020 của PVcomBank cũng ghi dấu một sự thay đổi mang đến nhiều hiệu ứng tích cực khi cho ra mắt 03 dòng thẻ tín dụng mới được thiết kế theo từng nhu cầu chi tiêu thực tế của tất cả khách hàng. Các dòng thẻ gồm Cashback, Shopping, Travel có tính năng tích điểm, đổi quà, hoàn tiền cùng nhiều ưu đãi chuyên biệt đã mang tới nhiều lợi ích cho chủ thẻ.

Số lượng tăng trưởng thẻ ATM năm 2020 đạt 136%, thẻ tín dụng đạt 158% so với 2019 là những con số đáng ghi nhận trong bối cảnh môi trường kinh tế còn nhiều khủng hoảng, các hoạt động kinh doanh trong mọi lĩnh vực đều bị hạn chế. Và những danh hiệu đến từ các tổ chức tài chính uy tín lớn trên thế giới chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những bước phát triển vững chắc, ổn định của PVcomBank trong suốt thời gian qua, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường Việt Nam.

GBAF (Global Banking and Finance Review) là một trong những tạp chí online và in ấn hàng đầu thế giới có văn phòng tại Anh. GBAF chuyên cung cấp những phân tích, cái nhìn khách quan, chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, tài chính và ngân hàng. Ấn bản GBAF gồm hơn 150 trang, quy tụ bài viết của các soạn giả, nhà báo đầu ngành, phát hành hơn 10.000 bản tới các độc giả là các CEO, Chủ tịch, giám đốc điều hành, các nhà đầu tư.

Năm 2018, GBAF cũng đã vinh danh PVcomBank ở hạng mục Fastest Growing Trade Finance Bank Vietnam -Ngân hàng tăng trưởng tài trợ thương mại nhanh nhất.

IFM (International Finance Magazine) thuộc nhóm các tạp chí chuyên ngành uy tín hàng đầu châu Á, Trung Đông trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Ra đời từ năm 2013, The International Financial Awards vinh danh những tổ chức tài chính có thành tích, nỗ lực phát triển nổi bật trong nhiều lĩnh vực (ngân hàng, bảo hiểm, tài chính…) trên toàn cầu.

Từ năm 2016 đến nay, PVcomBank liên tiếp được tạp chí này vinh danh ở các hạng mục: Ngân hàng có sản phẩm tiền gửi chuyên biệt tốt nhất Việt Nam – 2020; Ngân hàng có ứng dụng thanh toán di động phát triển nhất Việt Nam – 2019; Ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam – 2019…

Minh An